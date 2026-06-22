BRUNO MARS LIVE IM 808: BIKINI BERLIN LÄDT ZU VERANSTALTUNG

BRUNO MARS LIVE IM 808: BIKINI BERLIN LÄDT ZUR EXKLUSIVEN VERANSTALTUNG „THE ROMANTIC AFTER HOURS“

Am Freitag, den 26. Juni 2026, macht Weltstar Bruno Mars im Rahmen seines Berlin-Aufenthalts nach seinem Konzert im Olympiastadion noch einmal Station in der Hauptstadt – und zwar im 808 Nachtklub im BIKINI BERLIN. Gemeinsam mit 808 Berlin, LiveBase und PATRÓN präsentiert das BIKINI BERLIN „The Romantic After Hours“, einen exklusiven Abend mit dem mehrfachen Grammy-Preisträger. Bruno Mars wird persönlich vor Ort sein, ausgewählte Songs seines aktuellen Albums „The Romantic“ live performen und gemeinsam mit seinen Gästen eine einzigartige Nacht feiern. Ab 22 Uhr erwartet die Besucherinnen und Besucher eine besondere Atmosphäre, exklusive Live-Momente und die einzigartige Gelegenheit, den internationalen Superstar in einem kleinen, intimeren Rahmen zu erleben.

Bruno Mars zählt seit mehr als zwei Jahrzehnten zu den erfolgreichsten Pop-Künstlern der Welt. Der US-amerikanische Sänger, Songwriter und Produzent begeistert seit den frühen 2000er-Jahren mit zahlreichen internationalen Nummer-eins-Hits, mehrfach ausgezeichneten Alben und spektakulären Live-Shows Millionen Fans weltweit. Mit seinem aktuellen Album „The Romantic“, das im Februar 2026 erschienen ist und sein viertes Solo-Studioalbum darstellt, reist Bruno Mars derzeit mit seiner internationalen „The Romantic Tour“ durch Europa.

Dass Bruno Mars seinen Berlin-Aufenthalt direkt nach dem Stadionkonzert mit einer exklusiven Performance im 808 fortsetzt, macht den Abend zu einem außergewöhnlichen Erlebnis. Während Tausende Fans den Künstler zuvor im Olympiastadion erleben, bietet „The Romantic After Hours“ die seltene Möglichkeit, ihn anschließend in einem exklusiven Clubsetting zu treffen. Die Live-Performance ausgewählter Songs seines aktuellen Albums „The Romantic“ dürfte dabei zu den Höhepunkten des Abends zählen.

„Wir freuen uns darauf, mit ‚The Romantic After Hours‘ einen ganz besonderen Abend zu schaffen, durch den Superstar Bruno Mars persönlich als Gastgeber führt. Unsere Gäste erleben ihn nicht nur hautnah vor Ort, sondern können gemeinsam mit ihm eine einzigartige Atmosphäre genießen, die diesen Abend zu einem unvergesslichen Erlebnis macht“, erklärt Pia Lehmkuhl, Centermanagerin des BIKINI BERLIN.

Der Einlass beginnt am 26. Juni um 22 Uhr. Tickets sind ausschließlich an der Abendkasse erhältlich. Interessierte Gäste sollten daher frühzeitig vor Ort sein. Für Besucherinnen und Besucher, die den Abend in einem exklusiveren Rahmen genießen möchten, können Tischreservierungen vorab per E-Mail an reservation@808.berlin angefragt werden.

Über das BIKINI BERLIN

Das BIKINI BERLIN ist die erste Concept Shopping Mall Deutschlands und definiert das klassische Einkaufserlebnis neu. Als bewusst kuratierte Kompilation aus ausgewählten Boutiquen, außergewöhnlichen Gastronomiekonzepten und modularen Pop-up-Boxen lädt BIKINI BERLIN zu einem entschleunigten, genussvollen Shopping-Erlebnis ein. Junge Designer:innen erhalten hier ebenso eine Bühne wie etablierte Marken, die neue Produkte in innovativem Umfeld präsentieren möchten. Besonderes Highlight ist die 7.000 m² große, öffentlich zugängliche Dachterrasse – der BIKINI BERLIN Shopping Garden – mit spektakulärem Blick auf den Berliner Zoo, inspiriert vom New Yorker High Line Park. Namensgeber des urbanen Erlebnisorts ist das denkmalgeschützte Bikinihaus, dessen markante Architektur in den 1950er-Jahren an die damals moderne Bademode erinnerte. Heute vereint BIKINI BERLIN historisches Flair mit zeitgemäßer Kreativwirtschaft und setzt Maßstäbe für die urbane Erlebniswelt von morgen.

Über die IPH Centermanagement GmbH

Die IPH Centermanagement GmbH ist auf das ganzheitliche Center Management, die strategiekonforme Vermietung und ein effizientes Property Management spezialisiert. Als Deutschlands größter unabhängiger Shopping-Center-Dienstleister vertritt das Unternehmen ausschließlich die Interessen ihrer Auftraggeber. Derzeit betreut die IPH Centermanagement rund 20 Handelsimmobilien in ganz Deutschland – von großen Shopping Centern bis hin zu komplexen Fachmarktzentren. Die Leistungserbringung erfolgt dabei bausteinartig und ist an die individuellen Bedürfnisse der Kunden angepasst. Die IPH Centermanagement gehört zusammen mit den Unternehmen IPH Handelsimmobilien, IPH Transact und IPH Marketing und Betriebsgesellschaft zur IPH Gruppe.

Weiter Informationen zum Unternehmen finden Sie unter http://www.iph-gruppe.de

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