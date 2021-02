BU beim Versicherungsmakler in Baden-Baden abschließen

Versicherungsmakler Baden-Baden: Die beste Absicherung gegen Berufsunfähigkeit finden

BADEN-BADEN. Ein Versicherungsmakler hilft beim Abschluss einer Berufsunfähigkeitsversicherung (BU). “Wer sich gegen die Risiken einer Berufsunfähigkeit absichern möchte, muss sich nicht durch den Tarifdschungel der verschiedenen Anbieter kämpfen und das Kleingedruckte lesen. Der Versicherungsmakler arbeitet unabhängig und verfügt über eine umfassende Qualifikation”, betont Jacqueline Hilgenstock, die in Baden-Baden als Versicherungsmaklerin tätig ist.

Versicherungsmakler in Baden-Baden: Beratung zur Berufsunfähigkeitsversicherung

Die BU schützt vor den finanziellen Folgen einer Berufsunfähigkeit. Die gesetzliche Erwerbsminderung wird nur für diejenigen gezahlt, die nicht mindestens noch drei Stunden am Tag eine Erwerbstätigkeit ausüben können. Sie reicht zumeist nicht aus, die Lebenshaltungskosten zu decken und einen angemessenen Lebensstandard zu führen. Die Berufsunfähigkeitsversicherung tritt bereits ein, wenn der Versicherte seinen aktuellen Beruf zu mindestens 50 Prozent nicht mehr ausüben kann, aber noch in der Lage ist, einem anderen Beruf nachzugehen. Der Versicherte erhält dann die vereinbarte monatliche Berufsunfähigkeitsrente. Um nicht in einen anderen Beruf verwiesen zu werden, kommt es auf den Verzicht auf abstrakte Verweisung an. Als Versicherungsmakler in Baden-Baden klärt Jacqueline Hilgenstock darüber auf, was im individuellen Fall wichtig ist.

Versicherungsmakler in Baden-Baden: Kostengünstige Berufsunfähigkeitsversicherung

Bei einer Berufsunfähigkeitsversicherung kommt es auf umfassende Absicherung zu günstigen Kosten an. Die Beiträge sind umso niedriger, je frühzeitiger der Abschluss erfolgt und je gesünder der Versicherungsnehmer ist. Die Höhe der Beiträge ist von Alter, Gesundheitszustand und Tarifleistungen des Versicherungsnehmers abhängig. Bei Vorerkrankungen können die Beiträge höher werden. Jacqueline Hilgenstock aus Baden-Baden erklärt: “Ein Versicherungsmakler kann den passenden Anbieter und den für den Versicherungsnehmer geeigneten Tarif finden. Er kann auch beraten, ob Vorerkrankungen gegen höhere Beiträge mitversichert werden können. Für Versicherungsnehmer, die ihre Familie absichern möchten und zusätzlich einen Kredit für eine Immobilie abzahlen müssen, kann die Berufsunfähigkeitsversicherung mit einer Risikolebensversicherung kombiniert werden. Die Berufsunfähigkeitsrente sollte hoch genug angesetzt werden, damit sie für einen angemessenen Lebensstandard ausreicht. Abhängig von der Veränderung der Lebenssituation sollte die Versicherungssumme ohne erneute Gesundheitsprüfung anpassbar sein.”

Ihre Finanz- und Versicherungsexpertin: Jacqueline Hilgenstock. Sie haben Fragen zum Thema Vermögensaufbau, Krankenversicherung oder Arbeitskraftabsicherung? Jacqueline Hilgenstock ist seit über 22 Jahren in der Versicherungsbranche tätig. Sie betreut Selbstständige, Angestellte, Freiberufler, sowie Beamte und Dienstanfänger aus dem Raum Baden-Baden und den umliegenden Regionen im Versicherungsbereich und der Vermögensabsicherung.

Firmenkontakt

Jacqueline Hilgenstock Dipl. Betriebswirtin Versicherungsfachfrau

Jacqueline Hilgenstock

Gunzenbachstraße 13

76530 Baden-Baden

0172 4676148

presse@j.hilgenstock.de

https://versicherungsvergleich-baden.de/

