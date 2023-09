Buchtipp: Ein Leben lernen, wer man ist

Joachim Deitmer veröffentlicht Biografie

„Ein Leben lernen, wer man ist“ ist der für uns alle so wahre Titel des gerade erschienen biografischen Erstlingswerks des Bremer Autors Joachim Deitmers.

Die Eltern aus sehr unterschiedlichen Familien verschlägt es durch die Kriegswirren ins Sauerland, wo er 1950 geboren wird und aufwächst. Wie wir alle kämpft er sich durch schulische und familiäre Turbulenzen, bis das Biologie-Studium in Bonn, Eugene (U.S.A.) und Konstanz endlich Freiheit und Selbstbestimmung bringt. Er sammelt Erfahrungen im Ausland mit Stationen an den Unis in Bristol, Bochum, Los Angeles und Düsseldorf und bleibt zeitlebens an Unis, wo er sich der Forschung und Lehre widmet. 27 Jahre lang ist Joachim Deitmer Professor für Zoologie/Neurobiologie an der Universität Kaiserslautern.

Die Entwicklung eines Lebens, das durch Zufälle, Beharrlichkeit und Glück zur Erfüllung gelangt.

Lektor M. Enderle: „Dieses Manuskript/Buch ist eine inhaltliche und sprachliche Meisterleistung! Der Inhalt ist hochinteressant, spannend und auf höchstem Niveau geschrieben. Jeder naturwissenschaftlich interessierte Leser wird seine Freude daran haben!“

Joachim Deitmer auf Reisen durch ein lehrreiches Leben zu gehen.

„Ein Leben lernen, wer man ist“, erschienen im Verlag Deutsche Literaturgesellschaft

ISBN: 978-3-03831-291-8, gebunden, 582 Seiten, 30€

Erhältlich beim Verlag und im Buchhandel.

