Buchtipp: „Wolff“, Reinhard Stix

Autor Harry Reinhard Stix wurde am 13.06.1972 in Hartberg, Steiermark geboren, heute wohnt er mit seiner Familie in Wien. Der gelernte Tischler hat viele Interessen, arbeitete zwischenzeitlich als Krankenpfleger und ist seit über 20 Jahren bei der Berufsfeuerwehr Wien tätig. Schreiben war immer seine große Leidenschaft und mit seinem Debütroman „Wolff“ hat er den Schritt der Veröffentlichung endlich gewagt.

Sein Buch erzählt die Geschichte der Familie Wolff über vier Generationen hinweg, beginnend nach dem Ersten Weltkrieg. Über hundert Jahre werden die Schicksale der Familienmitglieder von Gewalt, Verrat, Mord, aber auch Liebe und Kraft bestimmt.

Jede Generation muss gegen den eigenen Wahnsinn und den Wahnsinn der Welt kämpfen, um das „Rudel“ zu beschützen.

„Ich hoffe, es hat Ihnen auf der spannenden Reise durch Raum und Zeit, die ich ersonnen habe, gefallen und wir lesen uns beim nächsten Buch wieder“, Autor Reinhard Stix.

978-3-03877-077-0, Wolff, Reinhard Stix, Taschenbuch, 300 Seiten, 15EUR, 16CHF

MeinBu.ch ist ein Anbieter für Self-Publishing-Lösungen, d.h., wir unterstützen Autoren, die sich entscheiden, ihr Buch selbst herauszubringen – und dabei unser Verlags-Know-How nutzen wollen. Wir helfen, indem wir für sie Lektorat, Buchsatz, Coverlayout, Druck, Vertrieb und Werbung/PR übernehmen.

