Bühne frei für Talente: Theater Schnupperkurs in Buchloe fördert Kreativität und Selbstvertrauen bei Kindern

Buchloe, 15. März 2024 – Lachen, Staunen, Applaus: Im Theater Schnupperkurs von Nadine Redlich tauchen Kinder zwischen 6 und 15 Jahren in die faszinierende Welt des Theaters ein. In zwei spannenden Workshops im April und Mai 2024 können sie erste Erfahrungen auf der Bühne sammeln, ihre Talente entdecken und jede Menge Spaß haben.

Begleitet von einer erfahrenen Schauspielerin und Theaterpädagogin

Kursleiterin Nadine Redlich blickt auf über 11 Jahre Berufserfahrung zurück. Mit viel Enthusiasmus und Leidenschaft fördert sie die individuellen Stärken jedes Kindes und sorgt für eine Atmosphäre, in der sich alle wohlfühlen und entfalten können.

Spielerisch lernen und Selbstvertrauen stärken

Improvisation, Sprachgestaltung, Körpersprache und Bühnenpräsenz – spielerisch erlernen die Kinder verschiedene Theatertechniken und setzen diese in kleinen Szenen um. Am Ende des Kurses präsentieren sie ihr Können vor Publikum und erleben den verdienten Applaus. So wächst das Selbstvertrauen, und die Freude am Theaterspielen entfacht, wie zum Beispiel Teilnehmerin Laura (13) begeistert berichtet: „Ich war so zufrieden mit mir! Selbstbewusstsein und die Erfahrung, dass ich mich etwas traue, nehme ich mit. Ich werde die Zeit vermissen – es war einfach toll!“

Zwei Kurse für verschiedene Altersgruppen

– 13. und 14. April 2024 (für Kinder von 6 – 9 Jahren)

– 11. und 12. Mai 2024 (für Kinder von 10 – 15 Jahren)

jeweils von 9:00 bis 13:00 Uhr in der Turnhalle der Meinrad-Spieß-Grundschule in Buchloe.

Anmeldung und Informationen

Die Teilnahmegebühr beträgt 75 EUR. Geschwister erhalten 20% Rabatt. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, daher wird eine schnelle Anmeldung empfohlen. Anmeldungen sind direkt über die VHS Buchloe möglich.

Der Theater Schnupperkurs stellt eine hervorragende Chance dar, um die kreativen und persönlichen Fähigkeiten der Kinder in einem inspirierenden und unterstützenden Umfeld zu fördern.

Mit einem Fokus auf Kreativität, Spaß und bereichernden Erfahrungen lädt der Theater Schnupperkurs in Buchloe dazu ein, die Entwicklung junger Talente aktiv zu unterstützen und ihnen eine Plattform für Ausdruck und Selbstentfaltung zu bieten.

Nadine Redlich wurde 1991 in Kaufbeuren (Bayern) geboren. Nach ihrem Fachabitur studierte sie Theaterpädagogik an der Akademie für Darstellende Kunst Bayern in Regensburg und Schauspiel an der Internationalen Schule für Schauspiel und Acting in München.

Kontakt

Nadine Redlich

Nadine Redlich

Hallstattstraße 16

86879 Wiedergeltingen

+49 (0) 1512 / 3 50 08 71



https://nadineredlich.com/workshops/

