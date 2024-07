Bülent Ceylan Rockt Wasser

Mineralwasser in Dosen

Der Hardrock-Hammer ist gefallen!

Der legendäre Comedian und Heavy-Metal-Fan BÜLENT CEYLAN schließt sich dem explosiven Team von BLOODY WATER an.

Der Einzelhandel der Republik wird beben, denn wenn Ceylan und Bloody Water gemeinsam loslegen, bleibt kein Stein auf dem anderen. Nach einer erfolgreichen Tour von Bloody Water über verschiedene Festivals, ist es nun an der Zeit und im Sommer 2024 launchen beide ihr Mineralwasser in 500ml Dosen im LEH.

Dabei wird BÜLENT CEYLAN das Gesicht der Kampagne sein. Der beliebte Comedian, der durch seine einzigartigen Shows und seine Leidenschaft für Heavy Metal bekannt ist, wird die Werbekampagne mit seinem unverwechselbaren Charisma und seiner Energie prägen.

Die Zusammenarbeit zwischen Bülent Ceylan und Bloody Water verspricht ein einmaliges Erlebnis für alle Hardrock- und Metal-Fans zu werden. Mit der Einführung des neuen Mineralwassers setzen sie neue Maßstäbe im Getränkemarkt und verbinden die kraftvolle Energie des Heavy Metals mit der erfrischenden Klarheit von Mineralwasser.

Eines ist sicher: Mit Bülent Ceylan und Bloody Water wird der Sommer 2024 unvergesslich!

Bloody Water aus Hamburg produziert die erste 500ml Dose mit Mineralwasser in Deutschland.

Keine Langeweile, keine Yoga-Mums, keine Plastikverpackung.

Unter dem Motto „Drink Or Die“ verlässt Bloody Water alle eingefahrenen Marketing-Wege von Mineralwasser und bietet ein erfrischend anderes Erlebnis. Mit ihrem rebellischen Ansatz und der hochwertigen, umweltfreundlichen Verpackung setzen sie neue Maßstäbe in der Getränkebranche.

