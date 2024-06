Bürgerinitiative für den Frieden angesichts globaler Konflikte: HWPL veranstaltet 11. jährlichen Friedensmarsch in 50 Ländern

Während weltweit Konflikte ausbrechen und die globale Sicherheit und Koexistenz bedrohen, wächst die Hoffnung der Bürger auf Frieden. Im Mai 2024 trafen sich Bürgerinnen und Bürger aus allen Kontinenten zum 11. jährlichen Gedenken an die Erklärung des Weltfriedens und zum Friedensmarsch, der von der UN-nahen Nichtregierungsorganisation „Heavenly Culture, World Peace, Restoration of Light (HWPL)“ organisiert wurde. Unter dem Motto „Kommunikation für ein Weltbürgertum der Versöhnung und Toleranz“ bezweckte diese Veranstaltung eine globale Kultur des Friedens zu entwickeln und zu verbreiten.

Die Auftaktveranstaltung begann am 25. Mai am Friedenstor des Olympischen Parks von Seoul, Republik Korea. In rund 50 Ländern wurde der Friedensmarsch durch verschiedene friedensfördernde Aktivitäten ergänzt. Die Teilnehmer konnten sich auf Rundgänge freuen, die den einzigartigen Charakter jeder Nation widerspiegeln, sowie auf Friedensvorführungen, Videovorführungen, Fotoausstellungen, Plakatzeichnungen, sportliche Aktivitäten, Basare und Freiwilligeneinsätze. Baumpflanzungszeremonien und „Free Hugs“-Initiativen unterstrichen den Geist der Einheit und das Wohlergehen der Umwelt zusätzlich.

Diese jährliche Veranstaltung erinnerte an die Proklamation der Weltfriedenserklärung im Jahr 2013 am Friedenstor im Olympischen Park von Seoul, an der 30.000 Jugendliche aus aller Welt teilnahmen und für den Frieden eintraten. In dieser Erklärung wird die Rolle des Einzelnen aus allen Lebensbereichen bei der Verwirklichung des Friedens hervorgehoben und zu gemeinsamen globalen Anstrengungen aufgerufen.

Bei der 10. jährlichen Gedenkfeier im vergangenen Jahr sagte der Vorsitzende Lee Man-hee: „Seit wir uns vor 10 Jahren verpflichtet haben, gemeinsam für den Weltfrieden zu arbeiten, haben wir überall auf der Welt zum Frieden aufgerufen. Wir haben uns dafür eingesetzt, dass Frieden zu Hause und in der Schule gelehrt wird und dass jeder zu einem Botschafter des Friedens werden sollte. Er betonte auch: „Alle sollten unter dem Frieden vereinen und zusammenarbeiten, um eine gute Welt zu schaffen und sie den kommenden Generationen zu hinterlassen. Das ist es, was wir in dieser Zeit, in der wir leben, tun müssen“.

Anlässlich des 11. Jahrestages der Proklamation der Weltfriedenserklärung nutzte HWPL Berlin die Gelegenheit, die Friedensaktivitäten der HWPL im Monat Mai zu unterstreichen. In ganz Berlin wurden Werbeaktionen durchgeführt, unter anderem am Brandenburger Tor, das nach dem Fall der Berliner Mauer zu einem Symbol für Freiheit und Frieden wurde. Die Bürger, die die Freiwilligen sahen, die sich auf der Straße für HWPL einsetzten, zeigten großes Interesse und meldeten sich als Mitglieder an, um an den Friedensaktivitäten der HWPL teilzunehmen.

HWPL gab kürzlich eine Erklärung zum israelisch-iranischen Konflikt ab und wies auf die verheerenden Auswirkungen auf die Zivilbevölkerung hin. „Organisationen auf der ganzen Welt, die sich mit HWPL als Friedenssolidarität zusammengeschlossen haben, fordern den Iran und Israel auf, die Aggressionsakte sofort einzustellen und zu Gesprächen bereit zu sein, um den Frieden einzuleiten“, heißt es in der Erklärung.

HWPL ist eine in Südkorea ansässige internationale Friedens-NGO, die dem UN-Wirtschafts- und Sozialrat und dem UN-DGC angehörig ist und seit ihrer Gründung im Jahr 2013 globale Friedensbewegungen für den Weltfrieden und die Beendigung von Kriegen durchführt.

Kontakt

HWPL e.V.

Dennis Waldoch

Lichtenrader Damm 78

12305 Berlin

0171 943 8484



http://www.hwpl.kr

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.