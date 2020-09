Bürogold – Ihr Rechtsanwaltssekretariat

Vorteile für Rechtsanwälte mit unserem Sekretariat

Als Rechtsanwaltssekretariat erarbeiten wir täglich Aufgaben für Rechtsanwälte und Rechtsanwältinnen und möchten Ihnen gerne einmal vorstellen, welche Arbeiten unser Büroservice und Telefonservice Ihnen abnehmen kann, um Sie bei Ihrer täglichen Arbeit zu entlasten.

Nähere Informationen erhalten Sie auch unter www.buero-gold.de

Warum unser Rechtsanwaltssekretariat für Ihr Anwaltsbüro unverzichtbar sein wird!

Unterstützung durch unseren Telefonservice

Sie kennen es sicherlich! Sie sind gerade im Termin, bearbeiten eine Akte oder sind bei Gericht und es kommt ein Anruf rein. Es gibt zwei Möglichkeiten:

Sie können nicht ans Telefon gehen, der Anrufer ist verärgert, dass er niemanden ans Telefon bekommt,

Sie sind in Ihrer Konzentration gestört

ODER

Sie gehen ans Telefon und der Anrufer möchte lediglich einen Termin vereinbaren, eine Sachstandsmitteilung oder einfach nur wissen, ob eine von ihm versandte E Mail eingegangen ist.

Umsetzung unseres Telefonservices

Die Umsetzung dafür, dass unser Rechtsanwaltssekretariat Sie hierbei unterstützen kann ist ganz einfach!

Erlauben Sie unserem Rechtsanwaltssekretariat den Zugriff zu Ihrem Rechtsanwaltsprogramm, unserem Telefonservice reicht lediglich die Einsicht z.B. in die E-Akten, um den Anrufern den aktuellen Sachstand mitteilen zu können.

Dasselbe gilt für den E-Mail-Verkehr. Wenn Sie unserem Büroservice die Einsicht auf Ihren E-Mail-Verkehr gestatten, können wir den Anrufern direkt mitteilen, ob deren Nachricht eingegangen ist.

Terminvergabe

Bei der Terminvergabe ist es wichtig darauf zu achten, dass sich keine Termine überschneiden. Durch Rücksprachen mit Ihrer Rechtsanwaltskanzlei, hat unser Rechtsanwaltssekretariat stets den Überblick über freie Termine und kann somit direkt selbst die Termine für Ihre Mandanten nach Ihren Vorgaben vereinbaren, ohne dass noch viele Rücksprachen erfolgen müssen und Sie sich somit auf das wesentliche konzentrieren können.

Der Mandant ruft Sie an und unser Telefonservice für Rechtsanwälte nimmt den Anruf an?!

Wie soll das funktionieren?

Ihr Telefonservice richtet Ihnen eine Durchwahl ein und Sie leiten Ihr Telefon auf uns um. Wir nehmen dann die Anrufe in Ihrem Namen entgegen und bearbeiten diese Ihren Wünschen entsprechend, z. B. Anruf aufnehmen und Rückruf anbieten oder stellen eventuell nur Gerichte, Behörden etc. durch

Sie erhalten dann eine E-Mail, auf Wunsch auch SMS, von Ihrem Telefonservice und werden über den Anruf informiert, lesen Sie mehr auf unserem Bürogold Blog

Sie haben keine Zeit den Anrufer zurück zu rufen?

Antworten Sie uns auf die Anrufnotiz unser Rechtsanwaltssekretariat erledigt den Rückruf!

Unterstützung durch Büroservice für Rechtsanwälte

Postbearbeitung durch Ihr Rechtsanwaltssekretariat

Der Tag für einen Rechtsanwalt oder Rechtsanwältin beginnt meist mit der Bearbeitung der Posteingänge. Bereits bei diesem Schritt kann Büroservice eingreifen.

WIE?!

Über einen Nachsendeauftrag kommt die Post bei unserem Büroservice an. Wir notieren die Fristen, kümmern uns um die Fristenüberwachung und Digitalisierung in einem virtuellen Aktenschrank! So haben Sie auch von unterwegs aus immer Zugriff auf Ihre Mandantenakten.

Unser Rechtsanwaltssekretariat schreibt für Sie nach Band

Ein großer ,,Zeitfresser”” für Rechtsanwälte ist außerdem das Schreiben nach Band. Schreiben nach Band nimmt viel Zeit in Anspruch, muss jedoch sehr sorgfältig erledigt werden, denn meist handelt es sich hierbei um wichtige Schreiben an Mandanten und Schriftsätze an das Gericht.

Umsetzung durch Ihren Büroservice

Sie übersenden uns das Diktat als Audio-Datei und wir erledigen den Rest! Notieren Fristen, Vorfristen und Wiedervorlagen.

ZUSÄTZLICH!

Unser Büro beschäftigt unter anderem erfahrene Rechtsanwaltsfachangestellte, die mit den oben genannten Aufgaben vertraut sind, sodass Sie sich gerne selber davon überzeugen können.

Wir bieten Ihnen einen unverbindlichen und kostenlosen Testzeitraum! Gerne können Sie sich direkt hier informieren auf www.buero-gold.de oder treten Sie einfach telefonisch mit unserem Telefonservice in Kontakt. Wir legen großen Wert auf persönlichen Kundenkontakt.

Als Ihr persönlicher, kompetenter Partner im Bereich Büro-Service übernehmen wir auf Wunsch verschiedenste Aufgaben, welche zur optimalen Organisation Ihres Büros beitragen. Als Ihr Vorzimmer/Sekretariat nehmen wir Telefongespräche in Ihren Namen an, unterstützen Sie bei der Telefon-Akquise und übernehmen die Terminierung für Bestandskunden. Auch das Erstellen und Erledigen individueller Schreibarbeiten zählt zu unseren Dienstleistungen. Selbstverständlich führen wir alle Arbeiten verlässlich und korrekt aus. Wir lernen Ihr Unternehmen kennen, tauchen in Ihre Unternehmenskultur ein und verinnerlichen die Art und Weise, wie Sie mit Ihren Kunden und Interessenten umgehen, um dies zu gewährleisten. Denn schließlich soll der Anrufer nicht merken, dass am anderen Ende der Leitung ein professioneller Office-Dienstleister sitzt. Auf diese Weise können Sie sicher sein, dass sich Ihr Büro stets in guten Händen befindet.

Kontakt

Bürogold GmbH

Christian Messirek

Lönsstraße 12

34632 Jesberg

066954379960

info@buero-gold.de

https://buero-gold.de

Bildquelle: @Google