“Bulle & Bär im Visier” – Fünfte Ausgabe des Webinars der Superlative

Trader und solche, die es werden wollen, sollten sich den 21. Oktober 2021 im Kalender markieren, denn an diesem Tag findet bereits zum fünften Mal die Veranstaltung “Bulle und Bär im Visier” von GodmodeTrader statt. Beginnend um 7:45 Uhr werden bei diesem Webinar der Superlative 13 Referenten 12 Stunden lang nonstop die verschiedensten Bereiche des Tradings beleuchten und halten dabei sowohl für Einsteiger als auch für versierte Trader spannende Einblicke in das Leben als BörsenprofiTrader bereit.

Sponsor des Events ist auch in diesem Jahr der renommierte Online-Broker WH SelfInvest, der mit seinem ausgezeichneten Netzwerk wieder einige der profiliertesten Gesichter der Trading-Szene als Referenten gewinnen konnte, darunter bekannte Namen wie Dimitri Speck, Harald Weygand, Andre Stagge oder Dr. Raimund Schriek. Die Themen reichen dabei von wertvollen Tipps wie in “DAX-Trading für Vielbeschäftigte” über konkrete Strategien wie in “Mit der Power kurzfristiger Saisonalitäten renditestark auf lange Sicht” bis hin zur Börsenpsychologie in “Geduld, Gelassenheit und Geplantes Trading statt Geplänkel, Größenwahn und Gier – Traden Sie mit Strategie”.

Für Dominic Schorle, Leiter der deutschen Niederlassung von WH SelfInvest in Frankfurt, ist das Sponsoring der Veranstaltung eine konsequente Fortsetzung der für den Oktober ausgerufenen Bildungsoffensive: “Man kann das Projekt “Bulle & Bär im Visier” mit Fug und Recht als ein Webinar der Superlative bezeichnen. Wo sonst findet man die geballte Expertise von 13 Referenten vereint an einem Tag innerhalb von einer Veranstaltung? Wir freuen uns daher sehr, dass wir auch bei der fünften Ausgabe als Sponsor dabei sein werden – insbesondere weil wir im Oktober unsere große Bildungsoffensive ausgerufen haben und auch mit zwei neu konzipierten Webinar-Reihen gestartet sind, die unser umfangreiches Fort-, Aus- und Weiterbildungsangebot hervorragend ergänzen.”

Die Veranstaltung “Bulle & Bär im Visier” findet am 21. Oktober 2021 statt und beginnt um 7:45 mit der Begrüßung durch Stefan Fröhlich von WH SelfInvest. Ab 8:00 Uhr beginnen im Stundentakt die einzelnen Vorträge der Referenten. Die Teilnahme ist kostenlos. Das genaue Programm steht auf der Webseite von GodmodeTrader unter https://www.godmode-trader.de/bulle-und-baer zur Verfügung. Unter dieser URL ist darüber hinaus auch die Anmeldung für das Webinar möglich.

Über WH SelfInvest:

Der unabhängige Finanzdienstleister WH SelfInvest S.A. wurde 1998 in Luxemburg als Broker für US-Aktien gegründet. Im Jahr 2002 kam der Handel mit Futures hinzu. Drei Jahre später wurde das Angebot erneut ausgeweitet und um den Forex-Handel ergänzt. Seit 2006 stehen den Kunden des Brokers darüber hinaus auch CFDs zur Verfügung.

Damit bietet WH SelfInvest seit 15 Jahren die volle Produktpalette aus Forex-, CFD- und Futures-Handel für aktive Investoren und Trader auf höchstem Niveau. Insbesondere Premium- und Heavy-Trader schätzen den vielfach ausgezeichneten Service des Brokers. Mit dem NanoTrader verfügt das Unternehmen über eine eigene Handelsplattform, die keine Wünsche offenlässt und mit einem breiten Informationsangebot inklusive Tick-by-Tick-Daten und Highspeed-Orderausführung die optimalen Voraussetzungen für das erfolgreiche Trading bietet.

Derzeit ist WH SelfInvest in Luxemburg, Belgien, Frankreich, Deutschland, der Schweiz, den Niederlanden und Österreich aktiv.

