Bundestagsmitglied und zwei Landtagsabgeordnete besuchen die Mikroben- und Zelllinienmetropole DSMZ in Braunschweig

Am 22. Januar 2020 konnte das Leibniz-Institut DSMZ-Deutsche Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen GmbH MdB Jens Beeck aus Lingen und die Landtagsabgeordneten Susanne Schütz aus Braunschweig sowie Björn Försterling aus Wolfenbüttel auf dem Gelände des Science Campus Braunschweig-Süd empfangen. Björn Försterling ist stellvertretender Fraktionsvorsitzender der FDF im niedersächsischen Landtag und Susanne Schütz ist ebendort Mitglied im Ausschuss für Wissenschaft und Kultur. Der Bundestagsabgeordnete der FDP Jens Beeck ist Rechtswalt und stellvertretendes Mitglied im Ausschuss Gesundheit des Deutschen Bundestags.

Nach der Begrüßung der Abgeordneten durch den Wissenschaftlichen Direktor Prof. Dr. Jörg Overmann und die Administrative Geschäftsführerin Bettina Fischer informierten sich die Parlamentarier über die Aufgaben und Leistungen der DSMZ, die die weltweit vielfältigste Sammlung an Bioressourcen beherbergt. Im Rahmen einer anschließenden Führung durch die Labore und Sammlungen des Hauses konnten sich die Abgeordneten mit Prof. Dr. Yvonne Mast, der Leiterin der Abteilung Bioressourcen für Bioökonomie und Gesundheitsforschung, austauschen. Beeindruckt zeigten sich die Politiker von den technologischen Möglichkeiten und zukunftsgerichteten Methoden, die die Wissenschaftler im Leibniz-Institut DSMZ entwickeln. „Der Schwerpunkt der DSMZ in Braunschweig in der Bioressourcenforschung ist von nationaler und internationaler Bedeutung. Ich habe festgestellt, dass das Leibniz-Institut DSMZ als international vielfältigste Sammlung von Bakterien, Pflanzenviren, menschlichen und tierischen Zelllinien, Pilzen und Bakteriophagen Wissenschaftlern weltweit diese Mikroorganismen und Zellen in bester Qualität zur Verfügung stellt“ resümiert MdB Jens Beeck. Über ihren Besuch der Mikroben- und Zellliniensammlung sagt Susanne Schütz: „Die DSMZ ist ein wichtiger Bestandteil der Wissenschaftslandschaft in Niedersachsen. Die Möglichkeiten der Zusammenarbeit der nichtuniversitären Forschungseinrichtungen auf dem Science Campus Braunschweig-Süd insbesondere in der Wirkstoff-, Bakteriophagen- und Infektionsforschung bietet herausragende Ansätze für viele wichtige Projekte in der nachhaltigen Lebenswissenschaft.“

Mehr als 50 Jahre Sammlung und Forschung an der DSMZ

Die im Jahr 1969 gegründete Sammlung von Mikroorganismen Göttingen (SMG), die später zum Leibniz-Institut DSMZ-Deutsche Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen ausgebaut wird, feierte 2019 ihr 50jähriges Bestehen. Seit 1987 befindet sich die DSMZ in Braunschweig auf dem Science Campus Braunschweig-Süd.

DSMZ-Pressekontakt:

Sven-David Müller, Pressesprecher des Leibniz-Instituts DSMZ-Deutsche Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen GmbH

Tel.: 0531/2616-300

Email: Sven.David.Mueller@dsmz.de

Die DSMZ ist eines der größten Bioressourcenzentren weltweit. Die Sammlung umfasst derzeit über 67.000 Kulturen, einschließlich über 35.000 verschiedene Bakterien- und 4000 Pilz-Stämme, 800 menschliche und tierische Zelllinien, 41 Pflanzenzelllinien, 1.400 Pflanzen-Viren und Antiseren und 13.000 verschiedene Typen genomischer Bakterien-DNA.

Kontakt

Leibniz-Institut DSMZ-Deutsche Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen

Sven-David Müller

Inhoffenstraße 7 B

38124 Braunschweig

0531-5312616300

sven.david.mueller@dsmz.de

http://www.dsmz.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.