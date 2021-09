Bundestagswahl 2021: Welche Gesundheitspolitik können Versicherte ankreuzen?

Die Gesundheitspolitik ist im Wahlkampf 2021 ein Superschwergewicht. Kein Wunder, denn die Lasten der Corona-Krise betreffen viele Politikfelder – Soziales und Familien, Finanzen und Steuern, Wissenschaft und Digitalisierung, Grundrechte und politische Kultur.

Das Branchenportal krankenkasseninfo.de hat allen sechs Bundestagsparteien und fünf Kleinparteien die gleichen Fragen zur Gesundheitspolitik gestellt: Soll die Bürgerversicherung her und wie sollen die Beiträge stabil gehalten werden, wie viel Datenschutz brauchen wir in der Digitalisierungswelle, wie freiwillig sollen Impfungen bleiben, wie soll es weiter gehen mit der Krankenhausfinanzierung und dem Pflegenotstand, welche Pläne gibt es für die PKV und was ist mit dem Wettbewerb der Krankenkassen?

Karsten Leidloff, Geschäftsführer der krankenkassennetz.de GmbH:

“Auch wir von krankenkasseninfo.de sind gespannt wie die Wahlen ausgehen werden.

Unser WAHL-SPEZIAL 2021″ bietet Orientierung für Wählerinnen und Wähler, die sich sicher sein wollen, auch in Sachen Gesundheitspolitik die richtige Entscheidung zu treffen.”

Alle Wahl-Interviews sowie ein Parteien-Schnellcheck als Gesamtübersicht der sechs derzeitigen Bundestagsparteien sind veröffentlicht auf krankenkasseninfo.de.

krankenkasseninfo.de informiert seit 1999 über die Entwicklung bei den gesetzlichen Krankenkassen. Beitrags- und Leistungsvergleiche der Krankenkassen bieten Verbrauchern auf krankenkasseninfo.de die Möglichkeit sich vor der Wahl einer neuen Krankenkasse kostenfrei und unverbindlich umfassend zu informieren. Das Deutsche Institut für Service-Qualität (DISQ) stützt sich bei seinen Expertisen seit 2017 auf den Krankenkassentest von krankenkasseninfo.de

