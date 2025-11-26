Bundesweite Krankenfahrten ab und nach Tübingen

Krankenbeförderung von Zuverlässige Krankenbeförderung und Patiententransporte durch Renna Taxi Tübingen

Tübingen, Deutschland – 26.11.2025

Bundesweite Krankenfahrten nach Tübingen – Renna Taxi erweitert medizinisches Fahrangebot für Kliniken, Patienten und Angehörige

Renna Taxi Tübingen erweitert sein medizinisches Mobilitätsangebot und bietet ab sofort bundesweite Krankenfahrten für Patientinnen und Patienten, die zu Behandlungen, Untersuchungen oder Entlassungen in die Tübinger Kliniken reisen müssen. Das Angebot richtet sich an Erwachsene, Senioren, Kinder – sowie Angehörige, die aufgrund der Situation im Klinikzimmer oftmals nicht telefonieren können oder wollen und daher die Fahrt alternativ über das Buchungsformular organisieren.

Alle wichtigen Kliniken und medizinischen Einrichtungen in Tübingen abgedeckt

Renna Taxi Tübingen übernimmt Krankenfahrten zu allen zentralen medizinischen Einrichtungen der Universitätsstadt, darunter:

Universitätsklinikum Tübingen (UKT):

Kinderklinik

Frauenklinik / Geburtshilfe

Chirurgie

Innere Medizin

Neurozentrum / Neurologie

Psychiatrie & Psychosomatik

Orthopädie und Unfallchirurgie

Urologie

HNO-Klinik

Augenklinik

Dermatologie

Radiologie (MRT/CT)

Onkologie

Geriatrische Einrichtungen

Transplantations- und Spezialzentren

Weitere Einrichtungen:

BG Unfallklinik Tübingen

Loretto-Krankenhaus

Reha- und Therapiezentren der Region

Tageskliniken und Fachambulanzen

Damit deckt der Fahrdienst sämtliche standortrelevanten medizinischen Stationen und Spezialbereiche ab.

Bundesweite Krankenfahrten – flexibel, zuverlässig und individuell

Renna Taxi Tübingen bietet folgende medizinische Fahrten bundesweit an:

Entlassfahrten nach Hause – inklusive Unterstützung beim Verlassen der Station

Einweisungsfahrten zu Operationen oder geplanten Eingriffen

Fahrten zu Chemo-, Strahlen-, Dialyse- und Physiotherapieterminen

Reha- und Kurfahrten innerhalb und außerhalb Baden-Württembergs

Fahrten zu Nachsorgeterminen, Kontrolluntersuchungen oder Spezialdiagnostik

Seniorenfahrten mit persönlicher Betreuung

Mitnahme von klappbaren Rollstühlen

Begleitung bis an die Wohnungstür, inkl. Gepäck und Unterlagen

Viele Angehörige nutzen das Angebot, wenn sie im Patientenzimmer keine Möglichkeit zum Telefonieren haben. In mehreren Fällen wurde die Krankenfahrt direkt über das Online-Formular gebucht – eine stille und diskrete Lösung, etwa wenn Eltern in der Kinderklinik anwesend sind und sich nicht vom Bett ihres Kindes entfernen können.

Kontaktwege – flexibel und unkompliziert

Krankenfahrten können bundesweit über zwei Wege organisiert werden:

Telefon: 07071 1389577

Buchungsformular: https://taxiintuebingen.de/buchung

Das Formular ist besonders nützlich für Angehörige innerhalb der Klinikräume oder für Patientinnen und Patienten, die eine schriftliche Anfrage bevorzugen.

Unterstützung für Familien, Senioren und Menschen mit eingeschränkter Mobilität

Renna Taxi Tübingen ist seit vielen Jahren ein zuverlässiger Partner für medizinische Einrichtungen. Der Service legt besonderen Wert auf:

Geduld und respektvolle Hilfe bei eingeschränkter Beweglichkeit

Assistenz bis in die Wohnung oder ins Gebäude hinein

Schonenden Transport sensibler Personen

Verlässliche Abholung zur geplanten Zeit

Hilfe beim Gepäck und bei persönlichen Unterlagen

Die Kombination aus persönlicher Betreuung und bundesweiter Erreichbarkeit macht den Dienst zu einer wichtigen Ergänzung für Kliniken, Pflegeeinrichtungen und Angehörige.

Über Renna Taxi Tübingen

Renna Taxi Tübingen ist ein regionaler Mobilitätsdienstleister mit Spezialisierung auf Krankenfahrten, Entlassfahrten, Reha- und Kurtransporte, Kliniktransfers sowie bundesweite Patientenbeförderungen. Das Unternehmen unterstützt Patientinnen und Patienten auf dem Weg zu Behandlungen im Universitätsklinikum Tübingen, der BG Unfallklinik, dem Loretto-Krankenhaus und weiteren medizinischen Einrichtungen der Region. Mit individueller Betreuung, klappbaren Rollstühlen und zuverlässigen Zeitfenstern richtet sich Renna Taxi an Familien, Senioren, Menschen mit Mobilitätseinschränkungen sowie Angehörige und Patientinnen bundesweit.

Renna Taxi Tübingen ist ein moderner und kundenorientierter Fahrdienst mit Spezialisierung auf Krankenfahrten und medizinische Transporte. Das Unternehmen bietet sichere, komfortable und bundesweite Beförderungen für Patienten, Seniorinnen und Senioren sowie Angehörige. Mit geschultem Personal, zuverlässigen Fahrzeugen und einem serviceorientierten Ansatz unterstützt Renna Taxi Tübingen Menschen bei Arztterminen, Klinikaufenthalten und Entlassungen. Fahrten können flexibel telefonisch oder über das Online-Buchungsformular organisiert werden.

Kontakt

Renna Taxi Tübingen

Gianluca Renna

Karlstraße 3

72072 Tübingen

070711389577



https://taxiintuebingen.de/taxi-tuebingen

