Bunt gestrickt mit Bobbel Wolle

Chiemseegarn, das Familienunternehmen aus dem Chiemgau am Chiemsee, stellt handgemachte Farbverlaufsgarne, Bobbel Wolle und Bobbel her.

Die wunderschönen und farbenprächtigen Garne bestehen aus Baumwolle oder aus Mischfasern: Sie sind der neue Trend in Sachen Stricken, Wolle und Co.

Farbverlaufsgarn & Bobbel Wolle von Chiemseegarn: Das steckt drin

Farbverlaufsgarn ist von Hand zu wunderschönen Farbverläufen gewickeltes Garn. Im Gegensatz zu herkömmlichem Garn, das verzwirnt ist, laufen die Fäden dieser Garne nebeneinander her (gefachte Fäden) und sind geknotet. Trotzdem lassen sie sich problemlos verarbeiten, sodass die Übergänge später nicht mehr sichtbar sind.

Bobbel Wolle entsteht nach demselben Prinzip, ist aber entweder einfarbig oder farblich auf einen bestimmten Ton abgestimmt. Der Farbverlauf weicht nur leicht von diesem Ton ab und ergibt ein meliertes Gesamtbild. Farbverlaufsgarn & Bobbel Wolle von Chiemseegarn ist sowohl als klassisches Farbverlaufsgarn als auch als einfarbige und mehrfarbige Bobbel (Konfettigarn) erhältlich.

So entsteht Chiemsee Bobbel Wolle

Es gibt sie von 2- bis 8-fädig, wobei die meisten Bobbel Wollknäuel im Angebot 3-fädig oder 4-fädig sind. Jedes Knäuel bildet einen individuellen Farbverlauf, der durch den Farbwechsel einer speziellen Wickeltechnik entsteht.

Nachdem der Ausgangsfaden auf eine bestimmte Länge gewickelt ist, wird der Faden ausgetauscht. Da es sich zwar um mehrere Fäden handelt, beim Farbwechsel aber nur ein Faden wechselt, ist der Farbverlauf besonders harmonisch. Ein weiterer Faktor für den sanften Farbübergang sind die ähnlichen Fadenfarben.

Farbverlaufsgarn aus Baumwolle von Chiemsee: Bunt und vielseitig

Farbverlaufsgarne eignen sich perfekt für größere, grobmaschige Arbeiten, deren Farben ins Auge stechen sollen. Den haptischen Vorteil der Garne, nämlich die angenehme, weiche Baumwolle, spürt man aber noch besser an Herbst- sowie Winterkleidung. Ob Schal, Loop oder Tücher: Kreative haben bei den Kleidungsstücken, die sich mit Chiemsee Farbverlaufsgarn herstellen lassen, freie Wahl. Die Garne eignen sich auch für Klassiker wie Topflappen, Untersetzer und Taschen.

Farbverlaufsgarne von Chiemsee: Wunschwicklung möglich

Farbverlaufsgarn & Bobbel Wolle von Chiemseegarn kommt aus Bayern: Zu 100 % in der eigenen Manufaktur von Hand hergestellt. Die Chiemseegarn stellt jedes Garn erst nach der Bestellung speziell für diesen Auftrag her. So ist jedes Stück ein echtes Unikat, das es in seiner Form nur ein einziges Mal gibt.

Chiemseegarn stellt handgefertigte Farbverlaufsgarne her.

