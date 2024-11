Bunt und frech: Schauspieler Lenn Kudrjawizki stellt neues PETA-Motiv vor

Fleischfrei für Tiere und Klima

Farbenfroher Hingucker: Schauspieler, Autor und Musiker Lenn Kudrjawizki präsentiert sein neues PETA-Motiv, das dem Fleischkonsum eine inspirierende Absage erteilt. Schon lange setzt sich der Wahl-Berliner für Nachhaltigkeit und Klimaschutz ein und lebt seit vielen Jahren fleischfrei. Das Motiv zeigt Lenn oberkörperfrei inmitten von riesigen, mit buntem Gemüse gefüllten Kisten.

Seine Botschaft:

„Gemeinsam gestalten wir unsere Zukunft! Alles fängt beim respektvollen Umgang mit Mensch, Natur und Tier an. Fleisch ist nicht nur ungesund und fördert Tierleid, sondern hat auch massive Auswirkungen auf unser Klima – für das ich mich seit Jahren engagiere. Der Klimawandel stellt uns vor große Herausforderungen, fleischfrei zu leben gibt uns aber die Chance, aktiv Gutes zu bewirken. Jeder von uns kann durch fleischfreie Ernährung einen positiven und nachhaltigen Beitrag leisten. Es ist ein erster Schritt in eine optimistische, gemeinsame Zukunft!“

Lenn Kudrjawizki ist einem breiten Publikum unter anderem durch seine Hauptrolle in der beliebten ARD-Reihe „Der Kroatien Krimi“ bekannt. Auch mit Rollen in internationalen Produktionen wie „Vikings“ und „Jack Ryan“ begeistert er seine Fans. Sein Autorendebüt „Familienbande – Vom Leben, Lieben und Loslassen“ stieg auf Anhieb in die SPIEGEL-Bestsellerliste ein. Zudem ist er musikalisch sehr aktiv: Mit der Berliner Band Fiddlaffairs steht er regelmäßig auf der Bühne. Neben Konzerten mit der Staatsoperette Dresden und dem Leipziger Gewandhausorchester gründete er mit seiner Firma Legrain Productions das erste nachhaltig aufgestellte Orchester namens Berlin Show Orchestra. Mit einem konsequenten Nachhaltigkeitskonzept engagiert er sich so für den Klimaschutz.

Produkte tierischer Herkunft sind Klimakiller

Die landwirtschaftliche Tierhaltung ist einer der Hauptverursacher der größten Umweltprobleme unserer Zeit, einschließlich der Klimakatastrophe. Insgesamt sind bis zu 20 Prozent der weltweiten Treibhausgase der Tierwirtschaft zuzuschreiben – mehr als dem gesamten Verkehrssektor. [1] Ebenso stehen die Entwaldung im Amazonasgebiet, die Gewässerverschmutzung an vielen Orten Deutschlands sowie die Feinstaubbelastung in engem Zusammenhang mit der landwirtschaftlichen Tierhaltung. Tierische Produkte haben eine höhere CO-Bilanz als pflanzliche Lebensmittel. Ergebnisse aus dem Weltagrarbericht 2018 zeigen, dass die Produktion von 100 Gramm Eiweiß von Rindfleisch aus Weidehaltung 36 Mal mehr CO-Äquivalente verursacht als die Produktion von 100 Gramm Eiweiß aus Erbsen. [2] Eine Oxford-Studie (2018) kam zu der Schlussfolgerung, dass der Wandel hin zu einer veganen Ernährung die beste Möglichkeit ist, um die Auswirkungen auf das Klima am effektivsten zu bekämpfen. [3]

Über 720 Millionen getötete Landlebewesen pro Jahr – wie tierlieb sind wir wirklich?

Allein in Deutschland werden jährlich über 720 Millionen Landlebewesen wegen ihres Fleisches, ihrer Milch oder ihrer Eier ausgebeutet. Um aus ihnen maximalen Profit zu schlagen, wird ihnen alles genommen, was ein artgerechtes Leben ausmacht: Sie werden enthornt, oft ohne Betäubung kastriert und ihnen werden meist die Schwänze abgetrennt. Im Schlachthof wird ihnen die Kehle durchgeschnitten – nicht selten mit nur unzureichender Betäubung, sodass sie langsam und qualvoll ausbluten. Ganz gleich, ob „bio“ oder konventionelle Haltung: 100 Prozent der Tiere werden, lange bevor sie ihre natürliche Lebenserwartung erreichen, getötet.

PETA Deutschland begeht im Jahr 2024 ihr 30-jähriges Jubiläum. Zu diesem Anlass fordert die Organisation, dass Tiere vor dem Gesetz als Personen, das heißt als Träger von schutzwürdigen Interessen, anerkannt werden und bestimmte Grundrechte erhalten. PETAs Motto lautet: Tiere sind nicht dazu da, dass wir an ihnen experimentieren, sie essen, sie anziehen, sie uns unterhalten oder wir sie in irgendeiner anderen Form ausbeuten. Die Organisation setzt sich gegen Speziesismus ein – eine Form von Diskriminierung, bei der Tiere aufgrund ihrer Artzugehörigkeit abgewertet werden.

[1] Xu et al. (2021): Global greenhouse gas emissions from animal-based foods are twice those of plant-based foods. Nature Food. Online abrufbar unter: https://www.nature.com/articles/s43016-021-00358-x (29.11.2024).

[2] Weltagrarbericht: Studie: Pflanzliche Produkte belasten die Umwelt am geringsten. Online abrufbar unter: www.weltagrarbericht.de/aktuelles/nachrichten/news/de/33244.html (29.11.2024).

[3] Poore, J. & Nemecek, T. (2018): Reducing food“s environmental impacts through producers and consumers. Science. Online abrufbar unter: https://www.science.org/doi/10.1126/science.aaq0216 (29.11.2024).

Weitere Informationen:

PETA.de/Fleisch

PETA.de/Gründe-gegen-Fleisch

Über PETA:

PETA Deutschland e.V. ist mit über 1,5 Millionen Unterstützenden die größte Tierrechtsorganisation des Landes und setzt sich durch Aufdecken von Tierquälerei, Aufklärung der Öffentlichkeit und Veränderung der Lebensweise dafür ein, jedem Tier zu einem besseren Leben zu verhelfen.

https://www.PETA.de/Presse

https://www.Twitter.de/PETA_Presse

https://www.Facebook.de/PETADeutschland

https://www.Linkedin.de/company/petadeutschland

Firmenkontakt

PETA Deutschland e.V

Valeria Goller

Friolzheimer Str. 3

70499 Stuttgart

+49 711 860591-521

+49 711 860591-111



https://www.peta.de

Pressekontakt

forvision

Anke Piontek

Lindenstraße 14

50674 Köln

0221-92 42 81 4 -0

0221-92 42 81 4- 2



https://www.forvision.de

Bildquelle: @Marc_Rehbeck_PETA