Burgess Pet Care wird für internationalen Erfolg ausgezeichnet

Das Familienunternehmen erhält den Yorkshire Post Business Award in der Kategorie „International Business of the Year“

München, 20. November 2025 – Burgess Pet Care, ein führender britischer Tierfutterhersteller mit ausgewiesener Expertise in der Ernährung von Hunden, Katzen und Kleintieren, wurde bei den Yorkshire Post Business Awards 2025 als International Business of the Year ausgezeichnet. Die Ehrung würdigt das starke internationale Wachstum des Unternehmens und sein anhaltendes Engagement für Tierernährung und Tierwohl.

Das unabhängige Familienunternehmen, das für seine langjährige Erfahrung in der Kleintierpflege bekannt ist, verzeichnet weltweit eine zunehmende Nachfrage nach seinen spezialisierten Nährstoffrezepturen. Die internationale Expansion von Burgess basiert auf fundierten Markteinblicken, lokalen Partnerschaften und einem konsequenten Qualitätsanspruch – Faktoren, die den Ausbau der Präsenz in wichtigen Regionen maßgeblich vorantreiben.

„Diese Auszeichnung ist eine große Ehre und ein Beweis für die harte Arbeit und Leidenschaft des Teams“, sagt Kerry-Ann Wessells, International Marketing Executive bei Burgess Pet Care. „Es ist unglaublich erfüllend zu sehen, dass unser Ansatz anerkannt wird – nicht nur in unserem Wachstum als Unternehmen, sondern auch in der Art und Weise, wie wir das Tierwohl weltweit unterstützen.“

In den vergangenen zwölf Monaten hat Burgess seine Exportumsätze gesteigert und seine internationale Strategie erfolgreich umgesetzt. Zusätzlich wurde das Unternehmen Anfang des Jahres auf der PetFair Asia als führende Marke für kleine Tiere und Reptilien ausgezeichnet – ein weiterer Beleg für die wachsende globale Präsenz und den hervorragenden Ruf der Marke.

„Wir sind stolz darauf, die Fahne für Yorkshire Haustierfutter zu hissen und zu sehen, dass unsere Werte bei Kunden weltweit Anklang finden“, ergänzt Dr. Suzanne Moyes, qualifizierte Tierärztin und Deputy Managing Director bei Burgess Pet Care. „Diese Auszeichnung ist eine Anerkennung unserer langfristigen Vision und der Menschen dahinter, von unserem Team in Yorkshire bis zu unseren internationalen Partnern.“

Die Auszeichnung markiert einen weiteren Meilenstein auf der internationalen Reise des Unternehmens. Burgess wird seine wohlfahrtsorientierte Philosophie weiterhin in neue Märkte tragen und gemeinsam mit lokalen Partnern das Bewusstsein für die Bedürfnisse von Heimtieren stärken.

Burgess Pet Care gehört zu den führenden Tierfutterherstellern in Großbritannien. Als unabhängiges Familienunternehmen mit über 300 Jahren Geschichte steht für Burgess das Wohlbefinden und die Gesundheit von Tieren an erster Stelle. Mit seiner fundierten Expertise in der Tierernährung gelingt es dem Unternehmen, dieses Ziel konsequent zu verfolgen.

Burgess Pet Care setzt sich zudem für verantwortungsvolle Tierhaltung ein, unterstützt Aufklärung und Bildung und stellt gesunde, nahrhafte Tiernahrung her. Gemeinsam mit führenden Tierschutzorganisationen engagiert sich Burgess aktiv für mehr Bewusstsein rund um die Bedürfnisse von Heimtieren. Das Unternehmen ist zudem Hauptinitiator der Rabbit Awareness Week, der größten und bedeutendsten Kaninchen-Schutzkampagne in Großbritannien, sowie der Guinea Pig Awareness Week, zum Schutz der Meerschweinchen.

Weitere Informationen finden Sie unter https://burgesspetcare.de/

