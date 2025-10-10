Burkhardt baut Marktpräsenz in Österreich weiter aus

47 Holz-KWK-Anlagen bis Jahresende

Die Burkhardt GmbH stärkt ihre Position im österreichischen Energiemarkt: Mit über 40 installierten Holz-KWK-Anlagen und voraussichtlich 47 bis Ende des Jahres wächst nicht nur die Präsenz des Unternehmens, sondern auch die Bedeutung Österreichs als strategischer Markt. Die installierte Gesamtleistung beläuft sich auf beeindruckende 8,3 Megawatt elektrisch und 12,8 Megawatt thermisch.

Ein besonderes Highlight stellt die Anlage in Fürstenfeld dar: Dort wurde die größte Holzgas-Anlage Österreichs mit insgesamt zwölf Burkhardt-Systemen ausgestattet – ein Leuchtturmprojekt für nachhaltige Energieversorgung aus regionaler Biomasse.

Burkhardt dankt allen Projektpartnern und Mitarbeitenden, die mit ihrem Engagement maßgeblich zum Erfolg dieser Anlagen beigetragen haben und auch künftig zur Weiterentwicklung der Holzgas-Technologie beitragen werden.

Burkhardt ist ein führender Anbieter aus dem Bereich Kraft-Wärme-Kopplung inklusive eigener Entwicklung und Fertigung von Blockheizkraftwerken und Holzvergasern. Weiterhin liefert Burkhardt Systeme für die mechanische und thermische Klärschlammbehandlung mittels Bandtrockner.

