Burkhardt fertigt 500. Blockheizkraftwerk

Großauftrag aus Japan unterstreicht internationale Nachfrage

Die Burkhardt GmbH hat ihr 500. Blockheizkraftwerk (BHKW) mit 6-Zylinder-Motor gefertigt – ein Meilenstein in der Unternehmensgeschichte. Das Jubiläumsaggregat ist Teil eines umfangreichen Großauftrags aus Japan über insgesamt 22 Systeme. Gemeinsam werden diese Anlagen eine elektrische Gesamtleistung von 3,96 Megawatt und eine thermische Leistung von 6,38 Megawatt erreichen. Der erzeugte Strom wird direkt ins öffentliche Netz eingespeist und steht exemplarisch für eine zukunftsweisende, dezentrale Energieversorgung „Made in Germany“.

Neben dem bewährten 6-Zylinder-Modell bietet Burkhardt auch weitere Motorisierungen an – darunter ein besonders leistungsstarkes 12-Zylinder-BHKW für größere Anwendungen.

Seit 2004 entwickelt und fertigt Burkhardt am Hauptsitz in Mühlhausen (Oberpfalz) innovative Lösungen im Bereich Kraft-Wärme-Kopplung, mit einem klaren Fokus auf die Verstromung von Holzgas. Die vollständige Eigenentwicklung und Fertigung ermöglichen eine besonders effiziente Nutzung von Holzpellets und Hackschnitzeln.

Mit über 500 Mitarbeitenden und wachsender internationaler Präsenz zählt Burkhardt heute zu den führenden BHKW-Anbietern Europas.

Burkhardt ist ein führender Anbieter aus dem Bereich Kraft-Wärme-Kopplung inklusive eigener Entwicklung und Fertigung von Blockheizkraftwerken und Holzvergasern. Weiterhin liefert Burkhardt Systeme für die mechanische und thermische Klärschlammbehandlung mittels Bandtrockner.

