Burkhardt GmbH liefert 500. Blockheizkraftwerk

Mühlhausen, Bayern – Die Burkhardt GmbH hat ihr 500. Blockheizkraftwerk (BHKW) mit 6-Zylinder-Motor gefertigt und ausgeliefert. Die Anlage geht an einen Kunden in Japan und ist Teil eines umfangreichen Großauftrags über insgesamt 22 Systeme. In Kombination mit dem firmeneigenen Holzvergaser V 3.90 S erzeugt das Aggregat 190 kW elektrische und 305 kW thermische Leistung. Der erzeugte Strom wird in das öffentliche Netz eingespeist.

Die Gesamtleistung des Projekts beläuft sich künftig auf 3,96 MW elektrisch und 6,38 MW thermisch – ein bedeutender Beitrag zur dezentralen Energieversorgung in Japan.

Die Burkhardt GmbH zählt heute zu den führenden Anbietern von Blockheizkraftwerken in Europa, insbesondere im Bereich der Holzgas-Verstromung. Seit 2004 ist das Unternehmen im Bereich Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) aktiv und hat sich mit innovativen Eigenentwicklungen einen Namen gemacht. Neben dem 6-Zylinder-Modell bietet Burkhardt auch leistungsstärkere Varianten, wie etwa ein 12-Zylinder-BHKW, für größere Anwendungen an.

Die firmeneigenen Holzvergaser, entwickelt und gefertigt am Hauptsitz in Mühlhausen (Oberpfalz), ermöglichen die effiziente Nutzung von Holzpellets und Holzhackschnitzeln zur gleichzeitigen Erzeugung von Strom und Wärme. Damit leistet das Unternehmen einen wichtigen Beitrag zur nachhaltigen Energieversorgung – regional wie international.

Mit inzwischen über 500 Mitarbeitenden und einer stetig wachsenden internationalen Präsenz ist die Burkhardt GmbH ein bedeutender Akteur im Bereich der dezentralen Energietechnik.

Burkhardt ist ein führender Anbieter aus dem Bereich Kraft-Wärme-Kopplung inklusive eigener Entwicklung und Fertigung von Blockheizkraftwerken und Holzvergasern. Weiterhin liefert Burkhardt Systeme für die mechanische und thermische Klärschlammbehandlung mittels Bandtrockner.

