Burnout Prävention in Düsseldorf

Praxis für Psychosynthese aus Düsseldorf bietet Unterstützung

Düsseldorf, im April 2023. In der heutigen schnelllebigen Zeit sind viele Menschen mit hohem Arbeitsdruck und zahlreichen privaten Verpflichtungen konfrontiert. Dies kann zu einem Zustand der Erschöpfung und Überlastung führen, der als Burnout bezeichnet wird. Um dieser Problematik entgegenzuwirken, bietet die Praxis für Psychosynthese in Düsseldorf individuelle Burnout Prävention an.

Die Psychosynthese ist eine humanistische Therapieform, die den Menschen als Ganzes betrachtet und ihn bei der Entfaltung seines vollen Potenzials unterstützt. In der Praxis für Psychosynthese wird eine ganzheitliche Herangehensweise an Burnout Prävention verfolgt, die auf den individuellen Bedürfnissen und Zielen jedes Klienten basiert.

Die Burnout Prävention umfasst verschiedene Methoden, wie z.B. Entspannungsübungen, Stressmanagement-Techniken und eine gezielte Reflexion der eigenen Bedürfnisse und Werte. Die Klienten werden dabei unterstützt, wieder ein Bewusstsein für ihre eigenen Grenzen zu entwickeln und entsprechende Maßnahmen zu ergreifen, um Überlastungssituationen zu vermeiden.

„Unser Ziel ist es, den Menschen dabei zu helfen, eine gesunde Balance zwischen beruflichen und privaten Anforderungen sowie persönlicher Erholung zu finden“, sagt Alexander Zotz aus der Praxis für Psychosynthese. „Durch die individuelle Betreuung und Beratung können wir gezielt auf die Bedürfnisse unserer Klienten eingehen und sie bei der Prävention von Burnout und Stressfolgeerkrankungen unterstützen.“

Weitere Informationen zu den Angeboten und Terminvereinbarung online erhalten Interessenten auf der Webseite der Praxis.

Die Praxis für Psychosynthese in Düsseldorf ist auf Praktische Psychosynthese nach Roberto Assagioli sowie Buddhistische Psychologie nach Thich Nhat Hahn und Achtsamkeitstraining nach Jon Kabat-Zinn spezialisiert. Sie bietet zeitgemäße tiefenpsychologische Beratung sowie Coaching für Selbstzahlende unabhängig vom Versichertenstatus an. Sitzungen können in der modernen und digitalen Praxis jederzeit bequem online gebucht werden unter www.praxis-fuer-psychosynthese.de

Praxisgründer und -inhaber ist Alexander Zotz, Jahrgang 1980, der neben Führungserfahrungen in der Wirtschaft und eigenen Erfahrungen mit Lebenskrisen über fundierte und stetige Aus- und Fortbildungen in Psychosynthese, Buddhistischer Psychologie und Achtsamkeit verfügt. Alexander Zotz ist Mitglied der Deutschen Psychosynthese Gesellschaft e.V. und im Verband Freier Psychotherapeuten, Heilpraktiker für Psychotherapie und Psychologischer Berater e.V.

Kontakt

Praxis für Psychosynthese

Alexander Zotz

Fritz-Vomfelde-Straße 12

40547 Düsseldorf

0211 94195749



https://praxis-fuer-psychosynthese.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.