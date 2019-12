Burnout Therapie für Manager und Führungskräfte

Bernhard Wuthe bietet Burnout-Behandlung in München und Oberbayern

Stress, Erschöpfung und Antriebslosigkeit – ein Burnout hat viele Symptome, die für sich genommen von Führungskräften oft nicht als besonders schlimm empfunden werden. Erst wenn der Druck immer größer wird, verschiedene Wehwehchen nicht mehr so einfach verschwinden und die Versagensängste, bis hin zur Panik aus der Tiefe aufsteigen, wird ihnen klar, dass es nicht um eine kleine Schwächephase geht.

Bernhard Wuthe ist Inhaber einer Privatpraxis für Burnout und Stresssymptome in der Nähe von München. Als Heilpraktiker und Coach für Führungskräfte ist er spezialisiert auf Burnout-Behandlung und begleitet erfolgreiche Personen, die ausgebrannt sind. Er greift sowohl auf die Nährstoff-Infusionstherapie und die Schätze der Naturheilkunde zurück, als auch auf seine langjährige Erfahrung als Begleiter und Coach.

Beruflicher Erfolg birgt seine ganz speziellen Fallen, die es zu erkennen lohnt. Die Behandlung hat das Ziel die Kunden wieder vollkommen, dauerhaft und nachhaltig in ihre Kraft zu bringen.

Vor dem Start wird in einem Vorgespräch geklärt, ob Bernhard Wuthe der richtige Partner ist, und natürlich auch, ob die Kunden bereit sind, den Weg mitzugehen, der vor ihnen liegt. Wenn es für beide Seiten passt, erhalten Kunden einen individuellen, auf sie maßgeschneiderten Plan und eine persönliche Hotline. Anschließend gibt es einen schnellen Einstieg, um die Grundlage zu schaffen die belastendsten Probleme zu lindern. Darüber hinaus braucht es Ansätze und Therapien, die tiefere Schichten einbeziehen und die Zeit brauchen. Dazu hat Bernhard Wuthe ein eigens entwickeltes Fünf-Phasen-Behandlungskonzept entwickelt.

Weitere Informationen und Kontaktmöglichkeiten gibt es auf der neuen Website, die von der Internet-Agentur 0711-Netz erstellt wurde. Sie ist erreichbar unter:

https://www.burnout-therapie-muenchen.de/

Thomas Issler ist seit mehr als 18 Jahren erfolgreicher Internet Unternehmer. Als Fachinformatiker für Systemintegration kennt er die Technik und die betriebswirtschaftliche Seite. Seine wahre Liebe gilt jedoch dem Internet-Marketing.

Bei Macromedia in München gewann Thomas Issler Einblicke in die Arbeitsweise von großen Internet Agenturen. Wie man eine kleine Internet Agentur zu einem etablierten Unternehmen entwickelt, zeigte er mit dem Aufbau seiner im Jahr 2000 gegründeten Firma 0711-Netz, die heute Büros in Stuttgart und München unterhält.

Die reichhaltigen Praxis-Erfahrungen wurden in seinem Internet Marketing College zu einem eigenen effizienten Schulungskonzept gebündelt. Gemeinsam mit seinem Trainerteam vermittelt Thomas Issler wertvolles Internet-Marketing und Technik Wissen.

In zahlreichen Vorträgen und Seminaren hat Thomas Issler das Publikum mit seinen charmanten und humorvollen Reden gefesselt. Dabei glänzt er durch sein Fachwissen und die spontane Art das Publikum einzubeziehen. Komplizierte Inhalte werden durch Fußball Analogien allgemeinverständlich dargestellt und begeistern immer wieder das Publikum.

Zusätzlich arbeitet Thomas Issler als Buchautor und veröffentlicht Fachartikel für diverse Verlage.

Kontakt

0711-Netz

Thomas Issler

Parlerstrasse 4

70192 Stuttgart

0711-2591718

0711-2591720

info@0711-netz.de

http://www.0711-netz.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.