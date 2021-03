Business-Board – Info- und Newsportal rund ums Business

Unter Business-Board.de finden Sie aktuelle Infos, News und Trends zu Themen wie “Finanzen”, “Politik”, “Immobilien”, “Umwelt” und “Wirtschaft”

Das Wort Business ist umgangssprachlich ein dehnbarer Begriff. Online steht Business zumeist in Verbindung mit dem beruflichen Alltag. Beim Business-Board steht der Begriff “Business” im Zusammenhang mit Themen wie Finanzen, Politik, Immobilien, Umwelt und Wirtschaft. Das Business-Board stellt somit ein Blog und Informationsportal mit Mehrwert für Personen dar, die sich über Neuigkeiten aus der “Berufswelt” informieren möchten.

In regelmäßigen Abständen finden sich auf Business-Board – Informationsportal für die Wirtschaft, Berichte zu den bereits genannten Themen. Dabei dienen die Informationen nicht als reine Informationsquelle. Die Beiträge erweisen sich zudem als Ratgeber und Trendsetter und unterstützen bzw. erleichtern somit auch Prozesse im Alltag.

Hauptkategorien: Wissenswertes aus Finanzen, Politik, Immobilien, Umwelt und Wirtschaft

Für eine komfortable Nutzerfreundlichkeit und schnelle Orientierung wurden die Hauptkategorien Finanzen, Politik, Immobilien, Umwelt und Wirtschaft in weitere Unterkategorien untergliedert. Somit lassen sich Beiträge mit den gewünschten Inhalten schnell finden. Zumeist sind themenrelevante Beiträge auch in verschiedenen Kategorien gelistet und verlinkt. Der User kann somit bedenkenlos und ohne etwas zu verpassen, zwischen den Rubriken wechseln ohne den eigentlichen Pfad der Wissenserkundung zu verlassen.

Rubrik Unternehmen – Firmeninformationen zu Produkten, Leistungen, Entwicklung, Personal etc.

Im Gegensatz zu den Beiträgen in den Hauptkategorien, finden sich auf dem Business-Board in der Rubrik “Unternehmen” wie der Name schon sagt, Informationen zu einem bestimmten Unternehmen. Egal, ob StartUp, Klein- oder mittelständisches Unternehmen oder Konzern, in dieser Rubrik haben Unternehmen aus den verschiedensten Branchen wie Handwerk, Industrie, Handel etc., die Möglichkeit in einem Beitrag über neue Produkte, Leistungen, Unternehmensentwicklung und vielem anderen mehr zu berichten.

Zu jeder Unternehmensveröffentlichung werden Unternehmensdaten wie Firmenname, Anschrift, Telefon, E-Mail und Webseite mit dem Beitrag veröffentlicht. Optional besteht die Möglichkeit auf die Social Media Präsenzen sowie etwaige Bewertungsplattformen zu verlinken.

Als Unternehmen haben Sie die Möglichkeit in der Kategorie ” Unternehmensbeitrag einreichen” Ihren Beitrag einzureichen.

Vogelmann Consulting ist eine Full-Service Internetagentur aus Gilching, nähe München. Die Agentur betreut hauptsächlich StartUp-Unternehmen sowie Klein- und mittelständische Firmen aus den verschiedensten Branchen. Das Hauptklientel an betreuten Kunden kommt jedoch aus Handwerk, Gastronomie sowie der Immobilienbranche. Das Tätigkeitsfeld umfasst sämtliche Bereiche für den individuellen Internetauftritt eines Unternehmens im Corporate Design des Kunden. Beginnend bei der Webseitenerstellung und dem Webdesign, über die Suchmaschinenoptimierung und der Erstellung und Betreuung von Social Media bis hin zur Online-Vermarktung über Aktivitäten wie Google Ads, Facebook Ads und Pressemitteilungen ist Vogelmann Consulting Partner für den professionellen Webauftritt. Um das Leistungsportfolio abzurunden, bietet die Internetagentur Vogelmann Consulting im Bereich Fotografie die eigenständige Erstellung von Bildmaterial. Beginnend vom normalen Foto über die Erstellung von Kurzvideos bis hin zur virtuellen 360° Grad Tour.

