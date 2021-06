Business-Coaching oder Life-Coaching? Der erfahrene Berater und Coach Daniel Görs bietet beides – an der Ostsee und digital

Daniel Görs Business- und Lifecoaching: Seit 20 Jahren Ihr erfahrener Coach und Berater für Kommunikation, Digitalisierung, Erfolgs- und Glücksmanagement

Sie benötigen Coaching und/oder Beratung? Sie möchten mehr Erfolg, Zufriedenheit und Glück? Ihre Work-Life-Balance läuft aus dem Ruder, Sie fühlen sich gestresst und energielos? Dann sind Sie beim erfahrenen Berater und Coach Daniel Görs genau richtig und bestens aufgehoben.

Seit 20 Jahren Beratung und Coaching mit hanseatischen Wurzeln und Werten

Zum Background von Daniel Görs und seinen 20 Jahren Erfahrung als Berater und Coach: Sozialwissenschaftler (Diplom Sozialwirt Universität Göttingen), hat als Manager, Pressesprecher, Berater, Coach und Unternehmer gearbeitet. Deshalb kann der “Ostsee-Coach” Daniel Görs einerseits auf der Business-, Organisations- und Unternehmensebene beraten und coachen, wie im Business, im Management, bei der Digitalisierung, bei Marketing, PR und HR nachhaltig Erfolge erzielt werden können. Andererseits coacht und berät Daniel Görs auch auf der individuellen Ebene: Persönlichkeitsentwicklung, im Selbstmanagement, bei der Eigen-PR / beim Selbstmarketing, bei der Karriere, beim persönlichen Erfolgs- und Glücksmanagement sowie der optimalen Work-Life-Balance.

Coaching auf norddeutsch – an der Ostsee, digital und hybrid

“Norddeutschland ist meine Heimat. Geboren bin ich in der Hansestadt Lübeck, habe dann fast zwanzig Jahre in der Hansestadt Hamburg gelebt und bin heute wohnhaft an der Ostsee. Deshalb sind die hanseatisch-norddeutschen Werte und Tugenden wesentliche Fundamente meines Wertesystems, die sich in meinem Coaching und in meiner Beratung widerspiegeln”, erklärt der Diplom-Sozialwirt.

“Wenn Sie also als Unternehmen, Organisation oder Person Interesse an einer ehrlichen, fundierten und professionellen Beratung und Coaching auf Augenhöhe, mit kurzfristigen “Quick Wins”, wie auch nachhaltigen Erfolgen haben, kontaktieren Sie mich einfach. Ich habe als neutraler Berater und Coach den Blick von außen, der Unternehmen, Organisationen und Personen dabei hilft, aus dem täglichen (und oft festgefahrenen) Trott herauszukommen und neue Wege zu mehr Erfolg, Glück und Zufriedenheit zu beschreiten. Gemeinsam mit meinen Kunden und Mandanten finde ich im Coaching und in der Beratung Ansätze zur Problemlösung und Optimierung. Kontaktieren Sie einfach Daniel Görs – rufen Sie kostenfrei an: 0800-GOERSCOM (0800-46377266) oder schreiben Sie eine E-Mail an: info[at]goers-communications.de

Coachings, Trainings, Workshops, Beratungen, Fort- und Weiterbildungen werden sowohl persönlich in Lübeck und an der Ostsee durchgeführt, als auch digital oder hybrid. In Bereichen wie beispielsweise Business- und Karriere Coaching, Kommunikationscoaching, Public Relations (PR), Marketing und Content Coaching, Persönlichkeitscoaching, Glücksforschung und Glücksmanagement – auf die hanseatische Art. Interesse an individuellem hanseatischem Coaching? Sie wollen auf Kurs kommen? Dann kontaktieren Sie Daniel Görs einfach und wir sprechen darüber.

Jetzt informieren über Coaching und Consulting in Lübeck und an der Lübecker Bucht (Ostsee) – und trotz Corona (Krisen-)Zeiten erfolgreicher und glücklicher werden.

Diplom-Sozialwirt Daniel Görs ermöglicht es mit seinem Consulting und Coaching, Personen und Unternehmen erfolgreicher und glücklicher zu machen.

www.görs.com

Firmenkontakt

Daniel Görs Consulting + Coaching

Daniel Görs

Westring 97

23626 Ratekau / Lübeck

0800-46377266

dg@goers-communications.de

http://danielgoers.de

