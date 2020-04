Business-Continuity im Einzelhandel mit iPaaS

Wie Unternehmen mit Boomis Integration Platform as a Service geschäftskritische Applikationen gekonnt verbinden

Einzigartige Customer Experience: Der moderne und vernetzte Konsument wünscht ein hochgradig personalisiertes, intelligentes und nahtloses Einkaufserlebnis, und zwar über alle Kanäle hinweg. Diese Kundenerwartungen haben eine neue Welt im Einzelhandel geschaffen, stellen diesen aber auch vor technische Herausforderungen.

Die Verfügbarkeit von Produkten sowohl im stationären Handel als auch online, die Möglichkeiten, sich Produkte direkt in Geschäfte liefern zu lassen, die Online-Bestellung mit Retoure im Shop oder die nahtlose Verknüpfung von Daten der Kassensysteme mit Datensätzen für das Bestellsystem: Wie kann der Einzelhandel im Hinblick auf diese vielfältigen Anforderungen die entsprechende Kontinuität gewährleisten und so die Kundenzufriedenheit steigern?

Die Antwort ist eine einheitliche Plattform, die es Händlern ermöglicht, ihre Daten und Anwendungen schnell und einfach miteinander zu verbinden und so ein stringentes Kundenerlebnis zu schaffen. Hilfe bieten hier cloudbasierte Integrationsplattformen wie iPaaS (Integration Platform as a Service), die alle Bereiche miteinander verknüpfen. Vom Marketing, über die Abwicklung von Bestellungen, die Kontrolle des Lagerbestands und die Übermittlung der Daten an das Bestellsystem bis hin zur Preisgestaltung, Werbung und Management von Kundendaten – die erforderliche Kontinuität des Betriebsablaufs erzielen Unternehmen nur durch die sinnvolle Verknüpfung aller Applikationen. Auch bei der Migration eines alten Shopsystems zu einem neuen brauchen sie die Sicherheit, dass beide Shopsysteme eine Weile synchron laufen und mit allen anderen Systemen verknüpft werden um reibungslose Prozesse zu gewährleisten.

Boomi, ein Dell Technologies Unternehmen, bietet Einzelhändlern mit seiner intelligenten Cloud-Lösung die Unterstützung, die sie bei der Verknüpfung jeglicher Shop-Applikationen benötigen.

“Die Boomi Plattform bietet Unternehmen im Einzelhandel eine transparente Grundlage für die Verwaltung und Integration aller Systeme und Daten des Onlineshops, aber auch der verschiedenen Geschäfte des stationären Handels. Durch iPaaS kommunizieren die Applikationen reibungslos sowie eigenständig untereinander und stellen stets die aktuellen und richtigen Daten über Lagerbestände und Lieferprozesse bereit. Unternehmen steigern so ihre Effizienz, senken Kosten und verbessern die Kundenzufriedenheit. Und natürlich profitieren die Konsumenten von einem Einkaufserlebnis ganz nach ihren Wünschen und Anforderungen”, sagt Peter Haase, Field Marketing Manager DACH bei Boomi.

Boomi, ein Unternehmen von Dell Technologies, vereint schnell und einfach alles in Ihrem digitalen Ökosystem, damit Sie schnell relevante Geschäftsergebnisse erzielen können. Die intelligente, flexible und skalierbare Plattform von Boomi verbessert Ihre Geschäftsergebnisse, indem sie Ihre Daten, Systeme, Anwendungen, Prozesse und Personen miteinander verbindet. Boomi nutzt die Kraft der Cloud, um alles innerhalb und außerhalb eines Unternehmens zu vereinheitlichen und gibt mehr als 10 000 Unternehmen weltweit die Möglichkeit, ihre Anwendungsstrategie zukunftssicher zu gestalten. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.boomi.com

© 2020 Boomi Inc. Dell, Dell Technologies, Boomi, das ‘B’-Logo, Molecule und Dell Boomi sind Marken von Dell Inc. oder deren Tochtergesellschaften. Alle Rechte vorbehalten. Andere Namen oder Marken können die Marken ihrer jeweiligen Eigentümer sein.

