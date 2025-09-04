sechs Tage, die den Pulsschlag eines Unternehmens verändern

Es gibt Momente, in denen sich ein Business neu erfinden muss. Nicht irgendwann, sondern jetzt. Genau hier setzt Business Essentials an – ein Intensivkurs, der in sechs Tagen spürbar macht, was möglich ist, wenn Wissen, Praxis und Leidenschaft aufeinandertreffen.

Was diesen Kurs außergewöhnlich macht, ist nicht allein sein Programm, sondern die Art, wie er Menschen in Bewegung bringt. Statt grauer Theorie wartet hier ein Feuerwerk aus Ideen, Klarheit und praxisnahen Tools. Geschäftsmodelle, die tragen. Marken, die strahlen. Social Media, das nicht überfordert, sondern begeistert. KI, die verständlich erklärt und sofort nutzbar ist. Nachhaltigkeit, die nicht als Schlagwort, sondern als Haltung vermittelt wird. Und Kommunikation, die nicht abstrakt bleibt, sondern Kundenherzen gewinnt.

Ein Team, das inspiriert

Hinter Business Essentials stehen Persönlichkeiten, die ihr Wissen nicht nur lehren, sondern leben:

Elisa Lippold, Strategin für Geschäftsentwicklung und Innovationsmanagement, die Komplexität verständlich und greifbar macht.

Fabio Gaul, Kreativkopf und Art Director, der Fotografie und Design zu einer Sprache des Erfolgs formt.

Maximilian Fender, Marketingstratege, der Social Media vom Schlagwort zum Werkzeug verwandelt.

Bennett Fischer, Analyst, der Prozesse durchdringt und mit nachhaltigen Lösungen neue Perspektiven eröffnet.

Ihre Leidenschaft ist spürbar – und genau das macht Business Essentials mehr als einen Kurs: Es ist ein Erlebnis.

Förderung, die Türen öffnen kann

Unter bestimmten Voraussetzungen besteht die Möglichkeit, über das KOMPASS-Programm einen Zuschuss von bis zu 4.500 Euro zu erhalten. Ob eine Förderung gewährt wird, entscheidet jedoch ausschließlich das Programm selbst und hängt von den individuellen Voraussetzungen des jeweiligen Unternehmens ab.

Exklusivität als Stärke

Fünf Plätze pro Durchgang. Mehr braucht es nicht, um Intensität, Nähe und echten Austausch zu schaffen. Hier entstehen keine anonymen Runden, sondern kleine Gemeinschaften, in denen Fragen nicht überhört, sondern gehört werden.

Zitat Elisa Lippold

„Wir möchten, dass Menschen mit einem Lächeln, mit Klarheit und mit dem Mut, neue Wege zu gehen, aus diesen sechs Tagen herauskommen. Business Essentials ist unser Versprechen: In kurzer Zeit kann Großes entstehen.“

Nächste Termine:

6.-17. Oktober | 10.-21. November | 8.-19. Dezember

Kosten & Förderung: 5.000 Euro zzgl. MwSt. | Zuschuss von bis zu 4.500 Euro über KOMPASS möglich

Kontakt:

OrbitEls – Business Essentials

Elisa Lippold

Website: www.orbitels.com

Elisa Lippold ist Expertin für Geschäftsentwicklung, Kommunikation und Fördermittelberatung. Sie wird genau dann aktiv, wenn der Gründergeist zu kippen droht und Strukturen ins Wanken geraten. Ihre Arbeit beginnt dort, wo andere ausweichen. Bei Stillstand, innerer Reibung und den Fragen, die unbequem sind. Mit einem klaren Blick für das Wesentliche und dem Gespür für das, was unausgesprochen wirkt, bringt sie Klarheit in komplexe Prozesse und Menschlichkeit in erstarrte Strukturen.

Sie begleitet Unternehmen in den ersten fünf Jahren nach der Gründung. Genau dann, wenn Wachstum Orientierung braucht, Kommunikation zur Stolperfalle wird und Potenziale leicht übersehen werden. Dabei geht es nicht nur um Strukturen, sondern auch um Zukunftsfähigkeit. Wer heute bestehen will, muss bereit sein, sich zu bewegen, neue Impulse aufzunehmen und relevante Trends in die eigene Entwicklung zu integrieren.

Elisa Lippold analysiert nicht nur, sie stellt in Frage. Mit Ehrlichkeit, Empathie und Haltung. Ihre Beratung bleibt nicht an der Oberfläche. Wer mit ihr arbeitet, will keine schnelle Lösung, sondern echte Entwicklung. Keine Fassaden, sondern gelebte Kultur und klar übernommene Verantwortung.

Kontakt

OrbitEls Unternehmensberatung

Elisa Lippold

Freiheitstraße 124 / 126

15745 Wildau

+491751944677



https://orbitels.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.