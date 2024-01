Business KI der S-Management Services unterstützt beim Ausfüllen von Formularen

Künstliche Intelligenz in den OZG-Formularanwendnungen sorgt für mehr Komfort sowie verbesserte Datenqualität in der öffentlichen Verwaltung. Sie erfüllt zudem höchste Anforderungen an Informationssicherheit und Datenschutz.

Stuttgart, 11.01.2024 – Die zur DSV-Gruppe gehörende S-Management Services, Expertin für Formularmanagement, präsentiert mit der Business KI einen neuen Technologiebaustein für ihren PublicForms-Katalog zur schnellen Umsetzung von Online-Anträgen.

Business KI ermöglicht den einfachen und sicheren Zugang zu verschiedenen KI-Services und dient als intelligente Schnittstelle zwischen den bestehenden Produkten der S-Management Services und externen KI-Anwendungen. Als einer der ersten Use Cases wurde der Einsatz in PublicForms realisiert. PublicForms sind mehr als 500 Formularanwendungen, welche die S-Management Services der öffentlichen Verwaltung als einfach buchbaren, rechtlich geprüften und direkt einsetzbaren Service zur OZG-konformen Umsetzung bürgernaher Verwaltungsleistungen anbietet.

Business KI erleichtert das Ausfüllen von Online-Formularen und steigert die Qualität der eingegebenen Daten: Bei freien Textfeldern schlägt der digitale Assistent auf Wunsch nun individuelle Freitextantworten vor, die einfach angepasst werden können. So erhält die Verwaltung die benötigten Antworten und kann die Weiterbearbeitung mit hoher Daten- und Prozessqualität fortsetzen. Weitere KI-gestützte Lösungen für möglichst einfache, rechtskonforme und effiziente Onlineformulare sind bereits in Planung.

Bei der Entwicklung der Business KI legte die S-Management Services einen besonderen Fokus auf den Sicherheitsaspekt. Die eingegebenen Daten werden deshalb vor Verlassen der sicheren Infrastruktur parametrisiert und so stark anonymisiert, dass Rückschlüsse auf Personen, Unternehmen oder Institute unmöglich sind. Das Tool wurde unter höchsten Sicherheitsstandards entwickelt und erfüllt alle Anforderungen an Informationssicherheit und Datenschutz.

„Mit unserer Business KI machen wir KI-Technologie sicher, direkt zugänglich und schaffen für unsere Kunden und Partner einen echten Mehrwert“, erklärt Peter Höcherl, Ressortleiter Forms Technologies bei der S-Management Services und Experte für digitale Verwaltungsprozesse. „KI wird auch unsere Arbeit im Bereich PublicForms grundlegend verändern, und wir entwickeln bereits weitere Lösungen, von denen am Ende Bürgerinnen und Bürger und die Verwaltung profitieren werden.“

„Die S-MS ist der Business-Möglich-Macher der Sparkassen-Finanzgruppe. Wir wollen unseren Kunden überall dort, wo es geht, das Leben leichter machen und beschäftigen uns deshalb kontinuierlich mit Verbesserungen in unseren Produkten, mit der Beschleunigung von Prozessschritten und mit der Schaffung von weiteren Effizienzpotenzialen“, führt Thomas Nickel, Mitglied der Geschäftsleitung der S-Management Services, weiter aus. „Aus diesem Grund gehört KI ganz klar in unsere zukünftige Agenda, und die Business KI ist hier erst der Anfang unseres Weges.“

Weitere Informationen zum Technologiebaustein Business KI der S-MS: https://www.sms-business-ki.de/

Weitere Informationen zum Full-Service für Online-Formulare: https://www.s-management-services.de/onlineforms

Ansprechpartnerin Konzernkommunikation DSV-Gruppe:

Andrea Steinwedel, Am Wallgraben 115, 70565 Stuttgart, Deutschland

E-Mail: andrea.steinwedel@dsv-gruppe.de, Telefon: +49 711 782-22102

Die S-Management Services ist ein Softwarehaus der Sparkassen-Finanzgruppe und etablierter Digitalisierungspartner für den öffentlichen Sektor. Mit der Erfahrung aus der erfolgreichen Digitalisierung der Sparkassen-Finanzgruppe unterstützt sie Verwaltungen auf kommunaler, Landes- oder Bundesebene mit innovativen Lösungen für modernes E-Government.

Der Fokus liegt dabei insbesondere auf allen bürgerorientierten Prozessen von der Online-Terminvergabe über das Besucherstrom-Management im Bürgerservice bis hin zu bedienfreundlichen, digitalen Antragsverfahren. Die S-Management Services bietet einen umfassenden Katalog an mehr als 500 einfach als Service buchbaren Formularanwendungen zur OZG-konformen Umsetzung bürgernaher Verwaltungsleistungen. Ergänzt um die individuelle Auftragsentwicklung von Online-Anträgen deckt sie damit den typischen Bedarf an Online-Formularen der Verwaltungen vollständig ab.

Die S-Management Services arbeitet im Formularmanagement eng mit der cit GmbH zusammen und hält eine strategische Beteiligung an dem Hersteller der in der öffentlichen Verwaltung weit verbreiteten Low-Code-Plattform cit intelliForm für modernes E-Government. Für den Erfolg seiner Kunden kooperiert das Unternehmen zudem mit zahlreichen wichtigen Impulsgebern im Public Sector wie AKDB, Boorberg, FrontDesk, Kohlhammer und msg. Zu den Kunden der S-Management Services in öffentlichen Verwaltungen gehören u.a. Berlin und die Freie und Hansestadt Hamburg aber auch kleinere Kommunen wie die Stadt Schwäbisch Hall. Das Credo der S-Management Services ist es Bürger digital zu begeistern. www.s-management-services.de

