Business trifft auf Zukunft

Trendforscher Jan Berger verbindet Business und Zukunft

Trendforscher Jan Berger vereint Business Knowhow und Zukunftswissen. Als CEO des 2b AHEAD ThinkTanks, Geschäftsführer eines Startups und Keynotespeaker verbindet er in seiner täglichen Arbeit beide Kompetenzen. Sein neuestes Projekt: Der Podcast “Planet Future”. Dort spricht er, wie in seinen begeisternden und zukunftsweisenden Vorträgen, über die wegweisenden Innovationen von heute und morgen und zeigt die Hintergründe zu gesellschaftlichen Trends und Entwicklungen auf.

Der Podcast verkörpert was er verspricht: “Heute schon die Zukunft hören.” Das Thema der ersten Folge: Low Code. Low Code könnte der Weg sein, die bisherige textbasierte Programmierung von Apps zu ergänzen oder möglicherweise zu ersetzen. Trendforscher Jan Berger geht darauf ein, wie Low Code die Zukunft der Software-Entwicklung bestimmt.

Damit bietet der Podcast des 2b AHEAD ThinkTanks eine weitere Möglichkeit Zukunftsluft zu schnuppern. Alle darin aufbereiteten Informationen stammen aus der Forschung des Zukunftsinstituts. Dabei gelingt es Jan Berger mit “Planet Future” komplexe wissenschaftliche Zukunftsthemen verständlich näher zu bringen. Deshalb ist dieser Podcast für Unternehmer, Futurist*innen und Digitalisierungs-Begeisterte.

Auch in seinen Vorträgen, die exklusiv über die Redneragentur 5 Sterne Redner buchbar sind, gelingt es Trendforscher Jan Berger wegweisende Innovationen und deren Hintergründe praxis- und businessnah darzustellen. Die spannenden Vortragsthemen des Trendforschers reichen von “Gesundheitswesen der Zukunft”, über “Transformation der Arbeitswelt” bis hin zu Forschungsmethoden wie der Delphi-Methode.

Trendforscher Jan Berger vermittelt aber nicht nur Business- und Zukunftswissen, sondern nimmt gleichzeitig Zukunftsängste im Publikum. Da Berger das Publikum mit dem nötigen Wissen ausstattet, um frühzeitig auf die Zukunft vorbereitet zu sein und die eigene Zukunft in die Hand zu nehmen. Darin liegt in einer Arbeitswelt voller Transformation der Schlüssel zum Erfolg. Jan Berger hat bereits zahlreiche Projekte in Großunternehmen geleitet und berät heute als CEO des 2b AHEAD ThinkTanks Vorstände und Topmanager aus sämtlichen Branchen in Zukunftsfragen.

Egal ob Künstliche Intelligenz, Arbeitsmodelle der Zukunft, die Delphi-methode oder das Gesundheitsmanagement der Zukunft: Jan Berger bringt als Trendforscher das Publikum zum Umdenken. Mit smarten Innovationen und nachhaltigen Tipps für die Zukunft der Unternehmen begeistert der 5 Sterne Redner und gibt ein wirkungsvolles und wertvolles Rundum-Paket an das Publikum weiter.

5 Sterne Redner ist eine Redneragentur für Top Speaker aus den Bereichen Comedy, Motivation, Sport und Gesundheit, Teambuilding und Führung sowie Zukunftstrends und Innovation.Zum Portfolio gehören bekannte Sportler wie der U21 Fußball Nationaltrainer Stefan Kuntz, Olympiasiegerin Natalie Geisenberger und Schiedsrichter Knut Kircher ebenso wie Motivator Hermann Scherer und Extremsportler Norman Bücher. Die Referentenagentur 5 Sterne Redner vermittelt gefragte Redner wie Zukunftsforscher Sven Gabor Janszky und Gedächtnisweltmeister Dr. Boris Nikolai Konrad und prominente Redner wie Top-Manager Thomas M. Stein und Rechtsanwalt Franz Obst. Darüber hinaus betreut und fördert 5 Sterne Redner auch hoffnungsvolle Nachwuchstalente. www.5-sterne-redner.de

Firmenkontakt

5 Sterne Redner

Thomas Muderlak

Untere Hauptstraße 5

89407 Dillingen/Donau

09071-77035-0

presse@5-sterne-team.de

http://www.5-sterne-redner.de

Pressekontakt

5 Sterne Team

Kristina Biller

Untere Hauptstraße 5

89407 Dillingen/Donau

09071-77035-0

presse@5-sterne-team.de

http://www.5-sterne-team.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.