BusinessCode erweitert Portfolio um Industrieautomation durch strategische Kooperation mit der FEST GmbH

Bonn/Goslar, 17. September 2025 – Die Bonner BusinessCode GmbH, ein führender Anbieter von Softwarelösungen für Logistik und Materialwirtschaft, und die FEST GmbH aus Goslar, Hersteller von PEM-Elektrolyseuren sowie Spezialist für industrielle Elektrotechnik und Automatisierung, haben eine strategische Partnerschaft geschlossen.

Gemeinsame Lösungen für die Industrieautomation

Ziel der Kooperation ist es, die Stärken beider Unternehmen in Softwareentwicklung, Systemintegration und Serviceleistungen zu bündeln. Bestehende Softwarearchitekturen und Anwendungen werden künftig gemeinsam genutzt und kontinuierlich weiterentwickelt. Damit entsteht die Grundlage für innovative Industrie-4.0-Lösungen.

Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der Verbindung von Manufacturing Execution Systemen (MES) mit speicherprogrammierbaren Steuerungen (SPS). Durch die Kombination von IT-Expertise und Automatisierungs-Know-how entstehen Lösungen, die Effizienz steigern und die Zukunftssicherheit in der Industrieautomation erhöhen.

Softwareentwicklung in Bonn gebündelt

Die Softwareentwicklung beider Unternehmen wird künftig bei BusinessCode am Standort Bonn konzentriert. Der Softwareexperte stärkt damit sein Portfolio strategisch und erweitert die vorhandenen Branchenkompetenzen.

Auch gemeinsame Bestandskunden wie DHL, Henkel, Novelis und Hellmann profitieren von der Partnerschaft. Sie erhalten Zugang zu erweiterten Lösungsangeboten und neuen Potenzialen, die aus der Zusammenarbeit ent-stehen.

„Mit dieser Partnerschaft schaffen wir die Basis für innovative Industrie-4.0-Lösungen, stärken unsere Marktposition und unseren Standort in Bonn“, erklärt Martin Schulze, Geschäftsführer der BusinessCode GmbH. „Wir bringen unsere über 25 Jahre gewachsene Expertise in kundenindividuellen Softwarelösungen ein und sehen in der FEST GmbH einen Partner, der über umfas-sende Erfahrung in der Automatisierung und Digitalisierung industrieller Fertigungsprozesse verfügt.“

Oliver Dürr, Geschäftsführer der FEST GmbH, ergänzt: „Durch die Zusammenarbeit mit BusinessCode können wir unsere Kunden künftig noch geziel-ter mit maßgeschneiderten und zukunftsfähigen Software- und Automatisierungslösungen unterstützen. Das gemeinsame Engagement markiert für uns einen wichtigen Schritt hin zu digitalisierten, vernetzten und automatisierten Produktionsprozessen.“

Seit über 20 Jahren steht BusinessCode für maßgeschneiderte IT-Lösungen. Tagtäglich arbeiten mehr als 20.000 Anwender national und international mit Software des Bonner IT-Dienstleisters. Nähe und Erreichbarkeit zeichnen BusinessCode ebenso aus wie Know-how und Kompetenz der langjährig im Unternehmen tätigen Mitarbeiter.

Kernbranche ist seit 1999 die Logistik, in der die BusinessCode mit weltweit agierenden Kunden wie DHL Express, Aramex, Hellmann Worldwide Logistics und Kühne & Nagel nicht nur über ein breites Kundenportfolio verfügt, sondern auch ein einzigartiges Branchen Know-how aufgebaut hat.

Die Basis der individuellen und auf die Kundenwünsche abgestellten IT-Lösungen, bildet die hauseigene Software-Library BCD-Suite. Sie ist das Ergebnis der langjährigen Arbeitsweise von BusinessCode.

Modernste Technologien gepaart mit jahrzehntelanger Erfahrung und bewährten Lösungsideen, so arbeitet BusinessCode daran, seine Kunden national wie international noch erfolgreicher zu machen.

Die unternehmerische Verantwortung für die BusinessCode liegt seit dem Management Buy-Out 2020 bei 10 aktiv im Unternehmen tätigen Mitarbeitern.

