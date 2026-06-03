BusinessCode reduziert Aufwand bei Ausschreibungen deutlich

KI-gestützte Prozessbegleitung unterstützt insbesondere bei öffentlichen Vergabeverfahren

Bonn, 03. Juni 2026 – Öffentliche Ausschreibungen bieten Unternehmen attraktive Geschäftsmöglichkeiten. Gleichzeitig sind sie häufig mit einem erheblichen Zeitaufwand verbunden. Umfangreiche Leistungsverzeichnisse, komplexe Anforderungen und zahlreiche Nachweise müssen geprüft, bewertet und in Angebote überführt werden. BusinessCode hat für diese Herausforderung eine KI-gestützte Prozessbegleitung entwickelt, die das Unternehmen inzwischen erfolgreich selbst einsetzt.

„Bei vielen Ausschreibungen entsteht ein erheblicher Aufwand bereits in der Analyse der Unterlagen. Informationen müssen zusammengeführt, Anforderungen identifiziert und Inhalte strukturiert aufbereitet werden. Genau hier setzt unsere Lösung an“, erklärt Bernd Daamen von BusinessCode.

Anders als klassische Ausschreibungstools unterstützt die Lösung nicht lediglich bei einzelnen Arbeitsschritten. Sie begleitet den gesamten Prozess von der Analyse der Ausschreibungsunterlagen über die strukturierte Aufbereitung relevanter Informationen bis zur Erstellung belastbarer Entscheidungsgrundlagen für die Angebotserstellung.

Die Erfahrungen aus den ersten Projekten zeigen deutliches Potenzial. Aufgaben, die bislang mehrere Arbeitstage in Anspruch nahmen, lassen sich heute innerhalb deutlich kürzerer Zeit bearbeiten. Gleichzeitig steigt die Transparenz über Anforderungen, Fristen und notwendige Nachweise.

Besonders interessant ist der Ansatz für Unternehmen, die regelmäßig an Ausschreibungen der öffentlichen Hand teilnehmen. Hier sorgen die hohe Dokumentationsdichte und umfangreiche Vergabeunterlagen häufig für einen erheblichen Ressourcenbedarf.

Wie die KI-gestützte Prozessbegleitung in der Praxis funktioniert und welche Erfahrungen BusinessCode damit gesammelt hat, stellt Bernd Daamen am 11. Juni 2026 auf der Veranstaltung „Industrie meets IT – vernetzt in die Zukunft“ vor. Im Mittelpunkt stehen konkrete Anwendungsbeispiele auch im industriellen Umfeld sowie die Frage, wie Unternehmen den Ausschreibungsprozess effizienter gestalten können, ohne dabei Qualität und Nachvollziehbarkeit zu verlieren.

„Unser Ziel ist es nicht, Menschen zu ersetzen. Vielmehr wollen wir Mitarbeitende von zeitaufwendigen Routinetätigkeiten entlasten und ihnen mehr Raum für die inhaltliche Bewertung sowie strategische Entscheidungen geben“, betont Daamen. Der Erfolg gibt dem Ansatz recht: Die deutlich effizientere Bearbeitung von Ausschreibungen hat sich in den vergangenen Monaten zu einem wichtigen Treiber des Unternehmenswachstums im eigenen Haus entwickelt und eröffnet zusätzliche Kapazitäten für die Gewinnung neuer Projekte.

Diese Variante macht BusinessCode zum Anwender und Experten zugleich. Dadurch wirkt die Meldung deutlich glaubwürdiger als eine reine Ankündigung eines Vortrags oder einer Präsentation.

For more than 25 years, BusinessCode has stood for tailor-made IT solutions. Every day, more than 20,000 users in Germany and abroad work with the Bonn-based IT service provider“s software. Customer proximity and accessibility are just as characteristic as the expertise and competence of its long-standing employees.

Since 1999, logistics has been the company“s core industry. With international clients such as DHL Express, Hellmann Worldwide Logistics, and Aramex, BusinessCode not only serves a broad customer base but has also built unique industry expertise.

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