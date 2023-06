BV24 setzt auf Neuheit von Object Carpet – NEOO 1000

NEOO 1000

Der erste, zu 100 % recyclingfähige Schlingenteppichboden NEOO ist Vorreiter einer neuen Teppichgeneration aus dem Hause Object Carpet.

NEOO 1000

Der erste zirkuläre, zu 100 % recyclingfähige Schlingenteppichboden NEOO ist der Vorreiter einer neuen Teppichgeneration aus dem Hause Object Carpet. Gefertigt aus 100 % Polyester wird der hochwertige Mono-Material Teppich allen Belastungsansprüchen im Objekt gerecht und verbindet excellent Design und Umweltschutz.

VERANTWORTUNG LEBEN

Nachhaltig grün setzt NEOO in drei ausgewählten Graunuancen moderne Architektur in Szene. Das spannende Farbspiel der Garne in drei unterschiedlichen Grautönen, hier kontrastreich, dort fein nuanciert, kombiniert mit einer einzigartigen Hoch-Tiefstruktur, entfaltet seine besondere Wirkung auf der Fläche. „NEOO ist der erste zirkuläre Teppichboden, der in seinen Eigenschaften bisherige textile Bodenbeläge in den Schatten stellt. Geeignet für den Objektbereich, für Büro und Hotel, leicht zu verlegen, leicht zu reinigen, und nach jedem Nutzungszyklus komplett und in einem Stück recycelbar. Ein Teppichboden mit Wert, ein – viele – Leben lang!“, erklärt Lars Engelke, Geschäftsführer für Produktion und Entwicklung der Firma Object Carpet. No time To Waste!

Das Hot-Melt-Verfahren verzichtet auf den Vorstrich und verbindet das Ober- mit dem Trägermaterial durch Auftragen des Niaga® Polyester-Klebstoffs. So erfolgt nach der Nutzungsdauer das komplette Teppich-Recycling ohne Trennungs- und mit wenig Energieaufwand. Außerdem entfällt der Färbeprozess (Solution Dyed), es erfolgt kein Wasser- und Gaseinsatz und kein CO2-Ausstoß während des Beschichtungsprozesses und bedeutet 90% Energieeinsparung im Vergleich zu herkömmlichen Produktionsmethoden. Das macht NEOO zu einem langlebigen, robusten und modernen Teppich für Generationen.

Mit seiner sensiblen Ästhetik eröffnet NEOO in der Interaktion mit anderen Farben, Materialien sowie Licht und Raum gestalterische Möglichkeiten für stilvolle Kompositionen. Die eingesetzte Solution Dyed Faser minimiert die Umweltbelastungen und verleiht NEOO beeindruckende Produktmerkmale hinsichtlich extremer Strapazierfähigkeit, Schmutzresistenz und einfacher Pflege. Konzentriert auf das Wesentliche, ruhig und zeitlos ist NEOO ein neuartiger textiler Bodenbelag, der in Sachen Nachhaltigkeit ein Zeichen setzt.

NEOO ist als Bahnenware in 4 Meter Breite und als Fliese im Format 50 x 50 cm im Onlineshop von Bodenversand24 erhältlich.

