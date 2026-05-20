BVMW & German Stevie Awards: Exklusive Auszeichnungschancen für den Mittelstand

Neue starke regionale Partnerschaft für den Mittelstand

Urbar, Deutschland – 20. Mai 2026

Der Mittelstand ist Innovationsmotor, Arbeitgeber, Zukunftsgestalter und gesellschaftliche Verantwortungskraft zugleich. Um herausragende Leistungen mittelständischer Unternehmen noch stärker sichtbar zu machen, besteht zwischen dem BVMW e.V./Mittelrhein und den German Stevie Awards eine besondere regionale Partnerschaft.

Die German Stevie® Awards sind ein hochkarätiger Wirtschaftspreis für die deutschsprachige europäische Unternehmenswelt. Ausgezeichnet werden herausragende Leistungen in vielfältigen Kategorien – vom „Manager des Jahres“ über die „Marketingkampagne des Jahres“ bis hin zum „Produkt des Jahres“ und vielen weiteren.

https://GSA.StevieAwards.com/

Die eingereichten Nominierungen der German Stevie® Awards werden von über 50 führenden internationalen Fachleuten aus den unterschiedlichen Unternehmensbereichen und -branchen geprüft und bewertet. Die Preisträgerunternehmen haben Zugang zu ihren Anmerkungen der Jury.

Ein besonderer Vorteil für alle Mitglieder des BVMW:

Für die fünf exklusiven Partner-Kategorien entfallen die Teilnahme- bzw. Preisträgergebühren vollständig. Diese Kategorien sind ausschließlich BVMW-Mitgliedsunternehmen vorbehalten und bieten eine ideale Bühne, um unternehmerische Exzellenz sichtbar zu machen.

Die exklusiven BVMW-Partner-Kategorien:

– Mittelstands-Unternehmerpersönlichkeit des Jahres

– Mittelstands-Innovation des Jahres

– Mittelstands-Engagement für Nachhaltigkeit & Gesellschaft

– Mittelstands-Transformation des Jahres

– Mittelstands-Netzwerk- & Standortinitiative des Jahres

https://gsa.stevieawards.com/Auszeichnungen/Kategorien/BVMW-Partner-Kategorien

Die Auszeichnungen würdigen Unternehmen und Persönlichkeiten, die mit Innovationskraft, Verantwortung und unternehmerischem Weitblick den deutschen Mittelstand prägen und aktiv weiterentwickeln.

„Der deutsche Mittelstand steht wie kaum ein anderer Wirtschaftsbereich für Innovationskraft, Verantwortung und nachhaltiges Unternehmertum. Mit den exklusiven BVMW-Partner-Kategorien möchten wir genau diesen Leistungen eine noch stärkere öffentliche Bühne geben. Gemeinsam mit dem BVMW schaffen wir die Möglichkeit, herausragende Erfolgsgeschichten sichtbar zu machen und mittelständische Unternehmen für ihren Beitrag zu Wirtschaft und Gesellschaft zu würdigen.“, so Marc-Oliver Link, Repräsentant der Stevie Awards in Europa.

„Unsere mittelständischen Unternehmen sind das Rückgrat der deutschen Wirtschaft – sie treiben Innovationen voran, schaffen Arbeitsplätze und übernehmen Verantwortung für Gesellschaft und Regionen. Die Partnerschaft mit den German Stevie Awards bietet unseren Mitgliedern die besondere Chance, ihre Leistungen auf einer renommierten Plattform zu präsentieren und ihre Sichtbarkeit nachhaltig zu stärken. Gerade in herausfordernden Zeiten ist es wichtig, unternehmerische Exzellenz und Engagement sichtbar anzuerkennen.“, ergänzt Sarah Walenta, Vertreterin des BVMW e.V./Mittelrhein.

Eine Teilnahme verschafft Unternehmen nicht nur öffentliche Aufmerksamkeit und zusätzliche Sichtbarkeit, sondern stärkt auch die Arbeitgebermarke, das Kundenvertrauen sowie die Marktpositionierung. Dies bietet Unternehmen die Gelegenheit, ihre Erfolgsgeschichte auf einer renommierten Bühne zu präsentieren und die Stärke von KMU eindrucksvoll unter Beweis zu stellen.

Weitere Informationen zu den Kategorien und zur Bewerbung finden Sie hier:

https://gsa.stevieawards.com/Auszeichnungen/Kategorien

Über die Stevie® Awards:

Stevie Awards werden im Rahmen von neun Programmen verliehen: Die Asia-Pacific Stevie® Awards, die German Stevie® Awards, The American Business Awards®, The International Business Awards®, die Stevie® Awards for Women in Business, die Stevie® Awards for Great Employers die Stevie® Awards for Sales & Customer Service, die Middle East & North Africa Stevie® Awards und die Stevie® Awards for Technology Excellence. Die Stevie® Awards-Wettbewerbe erhalten jedes Jahr mehr als 12.000 Beiträge von Organisationen aus über 70 Nationen. Organisationen jeder Art und Größe, aber auch Einzelpersonen aus der Wirtschaft werden für ihre herausragenden Leistungen am Arbeitsplatz weltweit gewürdigt. Weitere Informationen über die Stevie® Awards erhalten Sie unter www.StevieAwards.com

Kontakt

German Stevie Awards – The Stevie Awards Inc.

Marc-Oliver Link

St.-Antonius-Str. 20

55430 Urbar

0157 / 5215 2593



https://gsa.stevieawards.com/

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