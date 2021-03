c-enter Cardreader mit USB 3.0 für SD und microSD

Mit einem Gerät lassen sich verschiedenste Karten-Formate auslesen

– USB 3.0: rasante Datenübertragung

– Für SD(HC/XC) und microSD(HC/XC)

– Als USB-Stick verwendbar

– Kompakte Maße

Urlaubsfotos, Heimvideos und persönliche Dokumente: Jetzt lassen sich die Daten von Digitalkamera, Smartphone & Co. jederzeit auf Heimrechner, Notebook und Tablet-PC übertragen.

Ein Gerät für viele Formate: Der Kartenleser von c-enter liest und beschreibt Daten von SD(HC/XC)- und microSD(HC/XC)-Karten.

Dank USB 3.0 genießt man die High-Speed-Datenübertragung. Bei bis zu 4,8 Gbit pro Sekunde sind auch große Datenmengen ruckzuck auf dem PC.

Vielseitig und kompakt: Einfach Speicherkarte einlegen und schon wird der Card-Reader zum USB-Stick. So hat man alle wichtigen Daten immer dabei.

