C.H. Robinson bringt den „Always-On Logistics Planner“ auf den Markt

– Premium-Service mit KI-Unterstützung definiert die 24/7-Abwicklung von Lieferketten neu.

– Symbiose aus KI-Agenten und menschlichem Fachwissen gewährleistet unübertroffene Geschwindigkeit, Präzision und Zuverlässigkeit im Lieferkettenmanagement.

EDEN PRAIRIE/Minnesota, 28. August 2025 – C.H. Robinson, ein weltweit führender Anbieter von KI-gestützten Lieferkettenlösungen, präsentiert seinen neuen Always-on Logistics Planner. Dabei handelt es sich um einen Premium-Service, der von einer wachsenden Anzahl an KI-Agenten unterstützt wird. Der Always-on Logistics Planner wurde entwickelt, um eine kontinuierliche Ausführungsqualität über den gesamten Versandzyklus hinweg zu gewährleisten. Er setzt damit einen neuen Standard in der intelligenten Logistik, bei dem Automatisierung und menschliches Fachwissen Hand in Hand arbeiten, um schnellere, intelligentere und widerstandsfähigere Lieferketten zu schaffen.

Der C.H. Robinson Always-on Logistics Planner TM ist kein einzelnes Tool. Er umfasst vielmehr ein koordiniertes Servicemodell, bei dem Dutzende KI-Agenten zusammengeführt und in die Abläufe der Kunden integriert werden. Diese Agenten automatisieren Routineaufgaben, liefern strategische Erkenntnisse und ermöglichen eine nahtlose globale Koordination über alle Verkehrsträger und Regionen hinweg.

Der Planner basiert auf der globalen TMS-Plattform von C.H. Robinson und nutzt Daten von 37 Millionen Sendungen pro Jahr. Er integriert KI-Agenten, die unter anderem die Sendungsverfolgung, die Dokumentenverarbeitung und die Rechnungsprüfung verwalten. Diese Agenten agieren als digitale Teamkollegen: Sie lernen dazu, passen sich an und optimieren in Echtzeit, um die Ziele der Kunden zu unterstützen.

Wichtige Vorteile für Versender:

– 24/7-Verfügbarkeit: Ständige Verfügbarkeit verhindert Verzögerungen und ermöglicht schnellere Reaktionszeiten.

– Integrierte KI-Teammitglieder: Ein Netzwerk intelligenter Agenten fungiert als Erweiterung der Teams.

Intelligenterer Fokus für menschliche Arbeitskraft: Durch die Automatisierung repetitiver Aufgaben haben Teams Zeit für die Lösung komplexer Probleme und für Innovationen.

– Verbesserte Serviceleistungen: Verkürzte Zykluszeiten, ein besseres Kundenerlebnis und strategische Erkenntnisse, die die Lieferkettenstrategie optimieren.

Diese Einführung ist der erste Schritt einer umfassenderen Erweiterung des Premium-Serviceangebots von C.H. Robinson, bei der das Unternehmen die Einführung von agentenbasierter KI in seinem gesamten Managed Solutions-Portfolio vorantreibt.

„Der Always-on Logistics Planner zeigt die Zukunft der Premium-Logistikdienstleistungen“, sagte Jordan Kass, Präsident von Managed Solutions. „Er bietet das, was Kunden am meisten brauchen – Geschwindigkeit, Präzision und Zuverlässigkeit -, unterstützt durch intelligente Systeme, die nie schlafen. Die menschlichen Teams können sich dadurch auf das Wesentliche konzentrieren.“

„Unsere digitale Belegschaft wächst rasant“, so Arun Rajan, Chief Strategy and Innovation Officer. „Der Always-on Logistics Planner ist nur der Anfang. Wir gestalten eine Zukunft, in der KI-Agenten und Logistikfachleute Seite an Seite arbeiten, um Lieferketten mit einer nie dagewesenen Vorhersagbarkeit, Effizienz und operativen Exzellenz zu orchestrieren. Während andere in der Branche über das Potenzial von KI sprechen, liefert C.H. Robinson konkrete Ergebnisse – Mit der Kombination von konsequenter Automatisierung mit fundiertem Logistik-Know-how, um lösen wir Probleme, die andere nicht lösen können.“

Mit sieben globalen Kontrollzentren und einem flexiblen Angebot an 4PL-, 3PL- und TMS-Dienstleistungen setzt C.H. Robinson Managed Solutions weiterhin den Goldstandard für intelligente Logistik – jetzt unterstützt durch ein unermüdliches, stets einsatzbereites digitales Team.

C.H. Robinson liefert Logistiklösungen wie kein anderes Unternehmen™. Unternehmen weltweit vertrauen darauf, dass wir ihre Lieferketten neu denken, Frachttechnologien vorantreiben und logistische Herausforderungen lösen – von den einfachsten bis zu den komplexesten. Unser Netzwerk aus 83.000 Kunden und 450.000 Vertragsspediteuren wickelt jährlich 37 Millionen Sendungen mit einem Frachtvolumen von 23 Milliarden US-Dollar ab. Dank unserer unübertroffenen Expertise, einzigartigen Reichweite und maßgeschneiderten Lösungen ermöglichen wir den reibungslosen Transport von Gütern über Branchen und Kontinente hinweg – per Lkw, Teilladung, See- und Luftfracht und mehr. Als verantwortungsbewusster globaler Akteur setzen wir uns für nachhaltigere Lieferketten ein und unterstützen mit Stolz gemeinnützige Initiativen, die unseren Mitarbeitenden am Herzen liegen. Weitere Informationen finden Sie unter chrobinson.com (Nasdaq: CHRW).

Firmenkontakt

C.H. Robinson Worldwide GmbH

Kamila Sadowska

Al. Jana Pawla II 29

00-867 Warsaw

+48663360255

.



https://www.chrobinson.de/de-de/

Pressekontakt

HBI Communication Helga Bailey GmbH

Corinna Voss

Hermann-Weinhauser-Str. 73

81673 München

+49 (0)89 99 38 87-30

.



http://www.hbi.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.