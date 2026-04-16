C.H. Robinson Healthcare vermeldet einen Umsatz von über einer Milliarde US-Dollar

– Umsätze stiegen dank branchenspezifischer Expertise und operativer Umsetzung.

– Kontinuierliche Investitionen in Ausbau von Kapazitäten, Qualitätssysteme und kundenorientierte Innovationen treiben das Wachstum in den komplexen Lieferketten des Gesundheitswesens voran.

Eden Prairie, Minnesota, 16. April 2026 – C.H. Robinson, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Lean AI-Lieferketten, hat in den vergangenen zwölf Monaten einen Umsatz von über einer Milliarde US-Dollar im Gesundheitswesen erzielt und gehört damit zu einer ausgewählten Gruppe globaler Logistikdienstleister, die diesen Meilenstein erreicht haben. Diese Leistung markiert einen bedeutenden Schritt in der strategischen Ausrichtung auf vertikale Marktsegmente des Unternehmens und ist das Ergebnis einer fünfjährigen Initiative zum Aufbau spezialisierter Kompetenzzentren, die maßgeschneiderte Lösungen für einen der komplexesten und am stärksten regulierten Sektoren in globalen Lieferketten liefern sollen.

Kompetenzzentren erlauben maßgeschneiderte Lösungen

C.H. Robinson hat vor fünf Jahren spezielle Kompetenzzentren für den Gesundheitssektor eingerichtet. Diese Zentren, die unter direkter Einbeziehung der Kunden entstanden sind, tragen dazu bei, einheitliche Standards, Transparenz und Qualität im gesamten globalen Netzwerk zu gewährleisten und gleichzeitig den wachsenden Anforderungen der Lieferketten im Gesundheitswesen gerecht zu werden. Dieser Ansatz hat zu kontinuierlichen Investitionen in neue Kompetenzen geführt, darunter eine erweiterte ISO 9001-Zertifizierung, und die branchenführenden Kompetenzen in den Bereichen Zoll- und Handelskonformität. Außerdem hat er die durchgängige Transparenz sowie ein Netzwerk von mehr als 21.000 Vertragsspediteuren mit temperaturgeführtem Transport gestärkt.

„Logistik im Gesundheitswesen ist keine Einheitslösung“, sagte Ronnie Davis, Vice President, North American Healthcare bei C.H. Robinson. „Ob es sich um ein Medizintechnikunternehmen handelt, das eine sichere Rücknahmelogistik benötigt, oder um staatliche Hilfsmaßnahmen nach Naturkatastrophen. Organisationen im Gesundheitswesen suchen nach Anbietern, die über starre Modelle hinausgehen und Lösungen entwickeln können, die auf ihre individuellen Anforderungen in Bezug auf Compliance, Betrieb und Risikomanagement zugeschnitten sind. Deshalb wurde jede Kompetenz, die wir im Gesundheitswesen aufgebaut haben, unmittelbar von den Bedürfnissen unserer Kunden geprägt.“

Hier sind einige Beispiele dafür, wie C.H. Robinson maßgeschneiderte Lösungen bereitstellt und gleichzeitig Organisationen im Gesundheitswesen dabei unterstützt, sowohl ihren Service als auch die Leistung ihrer Lieferkette zu verbessern:

– Compliance für regulierte Lieferketten im Gesundheitswesen: ISO 9001- und EU-GDP-zertifizierte Prozesse, geprüfte Speditionsnetzwerke und ein globales Qualitätsmanagementsystem helfen Kunden im Gesundheitswesen dabei, die Compliance einzuhalten und die Produktintegrität zu gewährleisten. Echtzeitüberwachung, Risikobewertungen und Lieferantenqualifizierungen sorgen für eine zuverlässige Abwicklung patientenkritischer Sendungen.

– End-to-End-Koordination der Lieferkette im Gesundheitswesen: Von grenzüberschreitendem Transport und Zollabfertigung bis hin zu Konsolidierung, Lagerung und Last-Mile-Zustellung koordiniert C.H. Robinson Lieferketten im Gesundheitswesen weltweit. Mit jährlich über 1,4 Millionen Zolltransaktionen und dem größten Netzwerk für Frachtkonsolidierung in Nordamerika können Kunden ihre Distribution vereinfachen und gleichzeitig die Compliance stärken.

– Echtzeit-Transparenz für patientenkritische Logistik: Da Versender im Gesundheitswesen zunehmend auf IoT-gestützte Logistik und Echtzeitüberwachung setzen, bietet C.H. Robinson Managed Solutions™ eine durchgängige Sendungsverfolgung mit validierter Temperaturüberwachung für weltweite Sendungen. Unterstützt durch acht globale Control Towers® erhalten Kunden die Transparenz und Kontrolle, die zum Schutz sensibler Produkte erforderlich sind.

– Unübertroffene multimodale Kapazitäten auf globaler Ebene: Über ein Netzwerk von mehr als 450.000 Vertragspartnern verbindet C.H. Robinson Kunden aus dem Gesundheitswesen weltweit mit Komplettladungen, Teilladungen, Luft- und Seetransporten. Das Unternehmen befördert mehr Inlandsfracht als jedes andere in Nordamerika, zählt zu den fünf führenden Anbietern von Drop-Trailer-Lösungen und unterhält ein globales Netzwerk von 21 Luftfracht-Drehkreuzen auf sechs Kontinenten.

– Schlanke, KI-gestützte Lieferkettenlösungen: Basierend auf Daten aus 37 Millionen jährlichen Sendungen – dem größten Datensatz der Branche – ermöglicht die KI-Lieferketten-Engine von C.H. Robinson proaktives Risikomanagement, optimierte Routenplanung und prädiktive Analysen. So hilft sie Kunden aus dem Gesundheitswesen, Störungen vorherzusehen und die Agilität in patientenkritischen Lieferketten aufrechtzuerhalten.

„Dieser Meilenstein von 1 Milliarde US-Dollar im Gesundheitswesen zeigt ein grundlegend verändertes C.H. Robinson, das die Bedürfnisse seiner Kunden in diesem Bereich genau versteht“, sagt Michael Castagnetto, President, North American Surface Transportation bei C.H. Robinson. „Gesundheitsorganisationen stehen heute vor strengeren Vorschriften, einer wachsenden Komplexität in der Kühlkette sowie höheren Anforderungen an Transparenz und Zuverlässigkeit bei patientenkritischen Lieferungen. Deshalb hat das Unternehmen gezielt in wichtige Fähigkeiten investiert. Diese konsequente Kundenorientierung treibt das Wachstum voran und stärkt Robinsons Position als führender Anbieter in der Gesundheitslogistik.“

„Dieser Meilenstein bestätigt, dass Versender im Gesundheitswesen sich für eine grundlegend andere Art von Lieferkettenanbieter entscheiden“, sagte Mike Short, President of Global Forwarding bei C.H. Robinson. „Sie benötigen Anbieter wie C.H. Robinson, die vollständig integrierte, auf ihre Abläufe zugeschnittene End-to-End-Lösungen liefern können. Durch die Kombination unserer branchenführenden Technologie, unserer fundierten Fachkompetenz und unserer globalen Reichweite setzen wir die von uns festgelegte Strategie um.“

C.H. Robinson ist weltweit führendes Unternehmen im Bereich Lean AI-Lieferketten. Seit über einem Jahrhundert vertrauen Unternehmen weltweit auf C.H. Robinson, um den Transport ihrer Güter neu zu gestalten. Unter dem Motto „Building Tomorrow“s Suppy Chains, Today™“ arbeitet C.H. Robinson heute mit demselben Einsatz an Lösungen für die Zukunft. 83.000 Kunden und 450.000 Spediteuren vertrauen C.H. Robinson jährlich 37 Millionen Sendungen im Wert von 23 Milliarden US-Dollar an. Maßgeschneiderte Lösungen sorgen weltweit für optimierte LKW-, Teilladungs-, See- und Lufttransporte sowie viele weitere Logistikservices. Die einzigartige Kombination aus menschlicher Expertise und Lean AI macht Lieferketten schneller, intelligenter und nachhaltiger. Als verantwortungsbewusstes globales Unternehmen investiert C.H. Robinson jedes Jahr Millionenbeträge in Projekte, die seinen Mitarbeitenden besonders am Herzen liegen. Weitere Informationen finden Sie unter chrobinson.com. (Nasdaq: CHRW)

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