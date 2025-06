C.H. Robinson skaliert Item-Level-Lösungen für alle globalen Kunden

-Bündelung bewährter globaler Supply-Chain- und Datenmanagement-Expertise ermöglicht unvergleichliche Einblicke und Echtzeitkontrolle

EDEN PRAIRIE/ Minnesota, 26. Juni 2025 – Als Reaktion auf die zunehmende Volatilität der Weltwirtschaft stellt C.H. Robinson, ein weltweit führender Logistikdienstleister mit jährlich 37 Millionen Sendungen, seine branchenführenden Item-Level-Lösungen nun für alle Kunden zur Verfügung.

Die Item-Level-Lösungen ermöglichen eine durchgängige Transparenz und Steuerung entlang der gesamten Lieferkette – bis auf die Ebene einzelner Artikel oder SKUs. Sie erlauben die Verfolgung von Artikeln in Bewegung oder im Lager, eine äußerst präzise Bestands- und Auftragsverwaltung sowie Echtzeiteinblicke für bessere Planung, Kostenkontrolle und Kundenservice bei gleichzeitiger Reduzierung von Blind Spots. Unternehmen, die diese Lösungen nutzen, verzeichneten Einsparungen von bis zu 10-30 % bei lieferkettenbezogenen Ausgaben.

Das Angebot vereint fortschrittliche Analytik, maßgeschneiderte Lösungen, Skalierbarkeit und 120 Jahre praktische Erfahrung – eine Kombination, die kein anderer Logistikanbieter in dieser Form bietet. Bisher kam die vollständig integrierte Lösungssuite überwiegend bei Versendern mit besonders komplexen Lieferketten zum Einsatz. Jetzt wird sie dem gesamten globalen Kundennetzwerk von C.H. Robinson zugänglich gemacht.

Der zunehmende Bedarf an Kontrolle auf Artikelebene ist eine Folge anhaltender Störungen seit der Pandemie. Das Volumen, das über C.H. Robinsons neueste digitale Tools zur Bestellverwaltung auf Artikelebene abgewickelt wurde, hat sich von 2023 auf 2024 fast verzwanzigfacht und soll sich dieses Jahr erneut verdoppeln. Auch die Zahl der Supply-Chain-Design-Projekte mit Artikeldaten ist in den letzten drei Jahren um 300% gestiegen.

Das Portfolio

Kunden erhalten Zugriff auf das vollständige Portfolio der Item-Level-Lösungen von C.H. Robinson:

-Transparenz auf Artikelebene: Überwachung und Verfolgung einzelner Artikel (oder SKUs) entlang der gesamten Lieferkette. Echtzeit-Einblicke in Lagerorte, Status und Kostenfaktoren wie Transport, Lagerhaltung und Zusatzleistungen ermöglichen bessere Planung, Kostenkontrolle und Kundenservice.

-Bestellmanagement: Digitalisierung und Zentralisierung von Bestellungen über Lieferanten, Hersteller und Distributoren hinweg. Auf diese Weise können die Datenqualität und die Lieferantenleistung gesteigert sowie Transparenz vom Auftragseingang bis zur Lieferung und Ausführung gewonnen werden. So werden Fehler reduziert, Abläufe optimiert und Echtzeitentscheidungen unterstützt. Die Bestellungen können in vollständige Transportpläne überführt und von C.H. Robinson ausgeführt werden.

-Supply-Chain-Design: Es erfolgt eine Modellierung und Optimierung der Struktur der Lieferkette – von Vertriebsnetzen über Lagerstandorte bis hin zu Transportwegen und Verkehrsträgern. Mithilfe realer Daten und Szenarienplanung werden die Kosten gesenkt, das Serviceniveau erhöht und die Resilienz aufgebaut.

-Bestandsoptimierung: Die Lagerbestände werden mithilfe prädiktiver Tools und Automatisierung an die Nachfrage angepasst. Ziel ist es, durch präzise SKUs, automatisierte Wiederauffüllung, Umverteilung und Omnichannel-Strategien, Lagerkosten zu senken, Engpässe zu vermeiden und die Lieferfähigkeit zu verbessern.

Kunden können mit einer oder mehreren dieser Lösungen starten und bei Bedarf erweitern. C.H. Robinson agiert als Erweiterung der Teams, integriert bestehende Datenströme, stellt benutzerfreundliche digitale Tools bereit und entwickelt maßgeschneiderte Lösungen zur Echtzeitsteuerung der Lieferkette. Dadurch lassen sich Risiken reduzieren und zukünftige Szenarien besser planen.

Mehrere Kunden haben bereits gemeinsam mit C.H. Robinson individuelle Logistikstrategien entwickelt, darunter:

-Ein globaler Hersteller technischer Komponenten nutzte das Bestellmanagementsystem von C.H. Robinson zur Verbesserung der Datenqualität, zur Optimierung der Beladungsplanung und zur Steigerung der Performance im nationalen Lieferantennetzwerk. Ergänzend wurden Item-Level-Analysen zur Optimierung des Aftermarket-Geschäfts implementiert.

„Lieferketten in allen Branchen stehen angesichts ständiger Störungen, KI-getriebener Transformation und steigender Kundenerwartungen an einem Wendepunkt. Deshalb machen wir diese Lösungen jetzt für alle unsere Kunden zugänglich“, sagt Arun Rajan, Chief Strategy and Innovation Officer bei C.H. Robinson. „Diese Fähigkeit ist für uns nichts Neues – sie ist bewährt. Wir skalieren sie nun, um dem steigenden Bedarf nach mehr Transparenz, mehr Kontrolle und mehr verwertbaren Einblicken auf der detailliertesten Ebene gerecht zu werden. Item-Level-Lösungen liefern genau das, indem sie digitale Werkzeuge mit physischen Abläufen verknüpfen und Unternehmen helfen, jeden einzelnen Artikel in jedem Schritt zu verfolgen, zu verwalten und zu optimieren.“

„Das hat nicht nur manuelle Prozesse ersetzt“, sagt Ty Angelus, Vice President Global Logistics beim Hersteller Lippert Components. „Es hat auch erweiterte Analysen ermöglicht, mit denen wir tiefgreifende Artikelberichte generieren – ein echter Hebel für smartere Geschäftsentscheidungen. Es hat uns schneller gemacht: ein entscheidender Faktor für heutige Lieferketten.“

„In diesem sich rasant verändernden Umfeld gibt es keinen besseren Partner, wenn es darum geht, Einsparpotenziale und Vorteile zu erschließen, die Unternehmen zuvor übersehen haben“, so Michael Castagnetto, Präsident des nordamerikanischen Landverkehrs bei C.H. Robinson. „Wir sind der einzige Anbieter, der sowohl die Technologie als auch die operative Umsetzung für Item-Level-Lösungen im globalen Maßstab leisten kann. Und nachdem wir diese Leistungsfähigkeit bereits für einige der innovativsten Unternehmen der Welt bewiesen haben, freuen wir uns nun darauf, sie für alle unsere Kunden weltweit bereitzustellen und ihnen mehr Kontrolle über ihre Lieferketten zu geben.“

C.H. Robinson liefert Logistiklösungen wie kein anderes Unternehmen™. Unternehmen weltweit vertrauen darauf, dass wir ihre Lieferketten neu denken, Frachttechnologien vorantreiben und logistische Herausforderungen lösen – von den einfachsten bis zu den komplexesten. Unser Netzwerk aus 83.000 Kunden und 450.000 Vertragsspediteuren wickelt jährlich 37 Millionen Sendungen mit einem Frachtvolumen von 23 Milliarden US-Dollar ab. Dank unserer unübertroffenen Expertise, einzigartigen Reichweite und maßgeschneiderten Lösungen ermöglichen wir den reibungslosen Transport von Gütern über Branchen und Kontinente hinweg – per Lkw, Teilladung, See- und Luftfracht und mehr. Als verantwortungsbewusster globaler Akteur setzen wir uns für nachhaltigere Lieferketten ein und unterstützen mit Stolz gemeinnützige Initiativen, die unseren Mitarbeitenden am Herzen liegen. Weitere Informationen finden Sie unter chrobinson.com (Nasdaq: CHRW).

