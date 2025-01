CADFEM und clockworkX beschließen Partnerschaft für Funktionale Sicherheit und Cybersecurity

Grafing b. München, 27. Januar 2025 – Die CADFEM GmbH und die clockworkX GmbH haben eine strategische Partnerschaft vereinbart, um Unternehmen umfassend in den Bereichen Funktionale Sicherheit (FuSa) und Cybersecurity zu unterstützen. Während diese Themen im Automobilbereich bereits fest etabliert seien, nehme die Bedeutung im Maschinen- und Anlagenbau gerade massiv zu und brauche mehr fachlichen Support.

Strengere Sicherheitsstandards für Betriebe gelten ab 2027

Mit der Maschinenverordnung und dem Cyber Resilience Act (CRA) hatte die Europäische Union im vergangenen Jahr Gesetze formuliert, die darauf abzielen, die sich schnell entwickelnden Zukunftstechnologien zu regulieren. Insbesondere Hersteller von digitalen Produkten oder Produkten, die digitale Technologie einsetzen, müssen strenge Sicherheitsstandards einhalten. Beispiele hierfür sind eingebettete Steuerung von Funktionalität, Konnektivität, künstliche Intelligenz, aber auch generell die Bereitstellung von Software. Die Vorgaben sollen ab 2027 flächendeckend gelten, Unternehmen müssen bis dahin entsprechend vorbereitet sein.

Josef Overberg, Geschäftsführer der CADFEM Germany GmbH, betont: „Gerade unsere Kunden im Maschinenbau müssen sich auf die neuen gesetzlichen Anforderungen einstellen. Die Partnerschaft mit clockworkX ermöglicht es uns, ihnen hier umfassende Unterstützung zukommen zu lassen. Gemeinsam können wir sicherstellen, dass Funktionale Sicherheit und Cybersecurity frühzeitig in den Entwicklungs- und Produktionsprozess integriert werden.“

Dr. Christian Geiss, Geschäftsführer der clockworkX GmbH, erklärt: „Für den Mittelstand bedeutet dies, dass er seine Prozesse und Produkte anpassen muss, um den neuen Anforderungen gerecht zu werden. Unsere Partnerschaft mit CADFEM bietet den Unternehmen die notwendige Expertise und die richtigen Werkzeuge, um diese Herausforderungen zu meistern.“

Beratung, Schulungen, Software-Tools zur Vorbereitung

Ein zentrales Element der Partnerschaft ist die Nutzung von Ansys medini, einem leistungsstarken Software-Tool, das die komplexen Maßnahmen zur Umsetzung der geforderten Sicherheitsstandards unterstützt. Ansys medini ermöglicht es, sowohl im Automotive-Bereich als auch im Maschinenbau und anderen Branchen, Funktionale Sicherheit und Cybersecurity gleichzeitig und aus einem Kontext heraus abzubilden.

Das gemeinsame Angebot von CADFEM und clockworkX umfasst Beratung, Schulungen und technische Unterstützung sowie Hilfe bei der Implementierung und Zertifizierung von Sicherheitsstandards. „Cybersecurity und Funktionale Sicherheit dürfen im Unternehmen nicht länger isoliert stehen“, so Overberg. „Durch unsere Partnerschaft und den Einsatz von Ansys Medini können wir unseren Kunden eine ganzheitliche Lösung bieten, die alle Aspekte der Sicherheit abdeckt.“ Christian Geiss ergänzt: „Mit der zunehmenden Digitalisierung und Vernetzung in der Industrie wird die Bedeutung von Cybersecurity und Funktionaler Sicherheit weiter zunehmen. Unsere Partnerschaft stellt sicher, dass unsere Kunden bestens auf die Zukunft vorbereitet sind.“

Über CADFEM:

CADFEM wurde 1985 – vor 40 Jahren – in Deutschland gegründet und ist heute mit mehr als 600 Mitarbeitenden an weltweit 35 Standorten einer der größten Anbieter von Simulationstechnologie und Digital Engineering. Als Ansys Apex Channel Partner setzt CADFEM auf die führende Technologie von ANSYS. Über die Software hinaus bietet CADFEM Beratung, Simulations-Berechnungen, Automatisierungen und IT-Lösungen bis hin zum Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) in der Produkt- und Prozessoptimierung. Mit über 100 Schulungen, zu denen auch Zertifikats-Lehrgänge gehören, ist CADEM außerdem einer der größten Weiterbildungsanbieter in der Technologie-Branche. Das Unternehmen betreut in Deutschland, Europa und weltweit fast 6.000 Firmen, Hochschulen und Forschungseinrichtungen.

Über clockworkX:

Die 2017 gegründete clockworkX GmbH mit Sitz in Ottobrunn bei München ist ein Beratungsunternehmen mit Fokus auf den Themen Cybersecurity und Funktionale Sicherheit. Das Unternehmen betreut vor allem Business Kunden in den Bereichen Automotive und Machinery und setzt sich für eine nachhaltige Zukunft auf Basis digitaler Systeme ein.

