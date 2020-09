CADISON International Conference – Engineering the New Normal

Wie sich die Arbeitsweise in der Anlagenplanung durch die Digitalisierung verändert

Die Bedeutung des digitalen Arbeitens hat in diesem Jahr eine neue Dimension angenommen. Ganz in diesem Sinne führt ITandFactory die diesjährige CADISON International Conference (CIC 2020) im November erstmalig virtuell durch. Die Veranstaltung steht unter dem Motto “Engineering the New Normal – Socially Distant, Digitally Closer”.

“Die Digitalisierung war für viele Unternehmen im Anlagenbau lange ein zweischneidiges Schwert. Selbst in unserer technikaffinen Branche wurde sie teilweise nur zögerlich angegangen. In Pandemiezeiten profitieren wir jedoch von ihren Möglichkeiten”, so Ajit Joshi, Geschäftsführer der ITandFactory GmbH. “Viele unserer Kunden haben erkannt, dass sie ihre Arbeitsweise grundlegend verändern müssen. Viel zu sehr war unser bisheriges Arbeitsumfeld von persönlichen Begegnungen geprägt. Die Notwendigkeit einer zunehmenden Digitalisierung wurde in diesem Jahr offensichtlich – nicht nur für die 2D- und 3D-Verarbeitung, sondern auch für die Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen den unterschiedlichen Fachdisziplinen.”

Die neue Normalität in der Anlagenplanung

Wie sich die Arbeitsweise in der Anlagenplanung verändert hat, wird unter anderem ein Schwerpunktthema der digitalen CIC 2020 sein. Wie in den Jahren zuvor wird es darüber hinaus einen Überblick über die wichtigsten Innovationen des neuen CADISON Release R20 geben. Ein weiterer Aspekt vor dem Hintergrund der neuen Normalität: Wie kann CADISON die digitale Zusammenarbeit aller Fachdisziplinen unterstützen und gleichzeitig die integrierten Workflows abbilden?

“Bei ITandFactory sind wir davon überzeugt, dass in der Digitalisierung der Workflows noch viel mehr Potenzial für unsere Kunden und uns liegt. Um diese voll auszuschöpfen, wird die Kommunikation, Kollaboration und Vernetzung in Zukunft eine noch größere Rolle spielen,” bekräftigt Joshi.

Enge Zusammenarbeit mit industriellen Kunden

Die vertrauensvolle Kommunikation mit den Kunden nimmt gerade in Zeiten, in denen der persönliche Kontakt erschwert ist, einen hohen Stellenwert ein. Auch wenn die Anwenderkonferenz in diesem Jahr keine Präsenzveranstaltung ist, so wird der Austausch mit den Kunden in dem neuen digitalen Format nicht zu kurz kommen:

“Wichtige Anregungen für die weitere Entwicklung unserer Engineering Software erhalten wir häufig aus dem intensiven Austausch mit unserer Kundschaft. So war es auch bei den maßgeblichen Neuerungen der letzten CADISON-Version der Fall,” erklärt Joshi. “Um diesen Prozess fortzuführen, holen wir in diesem Jahr – im Vorfeld der CIC – das Feedback unserer Anwender ein. Außerdem ist geplant, Kunden und ihre Erfahrungswerte in unsere Präsentationen mit einzubinden. Auf diese Art können wir die Anwendungsmöglichkeiten von CADISON sehr praxis- und anwenderorientiert darstellen und anhand konkreter Beispiele zeigen, wie Planer und Betreiber von Anlagen von der digitalen Transformation profitieren können.”

Details zur kostenlosen Veranstaltung

Datum und Dauer:

3. und 4. November 2020

Link zur Registrierung:

https://cadison.com/de/news-events/cic-2020

Technische Voraussetzungen:

Jedes internetfähige Endgerät (PC, Tablet, Handy), stabile Internetverbindung

Zielgruppe:

Kunden, Anwender und Interessenten von CADISON, Anlagenplaner, -bauer und -betreiber

Die ITandFactory GmbH – eine 100%-ige Tochtergesellschaft der Neilsoft Ltd. – ist ein Solution-Provider für den Anlagenbau. Seit über 25 Jahren entwickelt das Unternehmen Engineering Software, die weltweit im Einsatz ist. Die Software CADISON® unterstützt Kunden bei der Projektplanung und -entwicklung für Anlagen unterschiedlicher Branchen, wie z.B. Chemie-, Pharma-, Lebensmittel-, Getränke-, Öl-, Gasindustrie sowie im Bereich Wasser- und Abwasseraufbereitung.

Die vollintegrierte, multidisziplinäre, ingenieurtechnische Softwarelösung vereint den gesamten Engineering-Workflow in einem System. Dies gilt sowohl für die nicht-grafischen als auch für die grafischen Daten (P&ID, E-Technik, 3D-Modell). Die Projektmitarbeiter greifen immer auf die aktuellen Daten in allen notwendigen Projektansichten und allen -Fachisziplinen zu.

Bildquelle: ITandFactory