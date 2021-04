CALEO erneut als einer der besten Arbeitgeber prämiert

Herausragende Unternehmenskultur wird belohnt

Gräfelfing, 26.4.2021 – Unternehmenskultur, die punktet: CALEO räumte beim Great Place to Work®-Wettbewerb 2021 in drei Kategorien ab – zum vierten Mal in Folge. Die international tätige SAP-Beratung wurde in den Rubriken “Beste Arbeitgeber in der ITK”, “Bayerns beste Arbeitgeber” und “Beste Arbeitgeber kleiner Mittelstand” ausgezeichnet. Gekürt wurden Unternehmen, die mit einer herausragenden Unternehmenskultur hervorstechen.

“Die Auszeichnungen bestätigen uns, dass wir auf dem richtigen Kurs sind. Denn wir wissen, dass eine attraktive Firmenkultur der Grundstein für stetiges Wachstum ist. Die Leistung jedes Einzelnen ermöglicht uns als Beratungshaus, für unsere Kunden immer das optimale Projektergebnis zu erreichen. Wir sind stolz und sehen den Preis als Ansporn, weiterhin dafür zu sorgen, dass wir ein Betriebsklima bieten, das seinesgleichen sucht”, sagt Dr. Jan Gräter, Geschäftsführer und Partner der CALEO Consulting GmbH.

Der Sieg beim Great Place to Work®-Wettbewerb steht für besonderes Engagement bei der Schaffung positiver Arbeitsbedingungen. Gleich in allen Kategorien, für die sich CALEO beworben hatte, konnte das Unternehmen mit seinem Engagement bei der Gestaltung einer vertrauensvollen und förderlichen Unternehmenskultur der Zusammenarbeit überzeugen.

Konstante Leistung: CALEO gewinnt seit vier Jahren in Folge bei den “Arbeitgeber-Oscars”. Seit 2018 gehört der Experte für Finanzplanung, -konsolidierung und Business Intelligence zu den Siegern des Great Place to Work®-Wettbewerbs – in diesem Jahr als einer der besten Arbeitgeber in der ITK- Branche und im kleinen Mittelstand. Im Landeswettbewerb “Beste Arbeitgeber Bayern” erhielt CALEO ebenfalls eine Auszeichnung für das Engagement bei der Gestaltung attraktiver und zukunftsorientierter Arbeitsbedingungen.

Der Preis spiegelt die Stimmung in den teilnehmenden Unternehmen valide wider, strenge Kriterien sind für einen Platz auf der Bestenliste zu erfüllen. Als Grundlage der Auszeichnungen wurden die Beschäftigten durch das Great Place to Work® Institut anonym und repräsentativ zur Kultur der Zusammenarbeit in ihrem Unternehmen befragt. Themen waren unter anderem die Aspekte Vertrauen in die Führungskräfte, Teamgeist, Fairness, Wertschätzung, Respekt sowie die Identifikation mit dem eigenen Unternehmen. Unternehmensverantwortliche gaben zudem im Rahmen eines Kultur Audits Auskunft über Maßnahmen und Instrumente der Personal- und Führungsarbeit, die dazu beitragen, eine attraktive Arbeitsplatzkultur zu gestalten. Die Ergebnisse wurden im Verhältnis 3:1 gewichtet, die Bewertung durch die Mitarbeiter stand dabei im Vordergrund.

Über Great Place to Work®:

Great Place to Work® ist ein internationales Forschungs- und Beratungsinstitut, das in rund 60 Ländern Unternehmen dabei unterstützt, ihre Unternehmens- und Arbeitsplatzkultur zu entwickeln. Great Place to Work® zertifiziert die Arbeitsplatzkultur von Unternehmen auf Grundlage anonymer Mitarbeiterbefragungen und der Analyse der Personalmaßnahmen. Jedes Jahr werden darüber hinaus besonders exzellente Arbeitgeber für ihre Leistung international, national, regional und branchenspezifisch ausgezeichnet. Ziel der Great Place to Work® Landesinitiative “Bayerns beste Arbeitgeber” etwa ist es, bayerische Unternehmen bei der Gestaltung einer attraktiven und zukunftsorientierten Arbeitsplatzkultur zu fördern, besondere Leistungen als Vorbild zu würdigen und den Wirtschaftsstandort Bayern durch ein unabhängiges und international verbreitetes Qualitätssiegel für hohe Arbeitsplatzqualität zu stärken.

CALEO ist eine international tätige Unternehmensberatung mit Spezialisierung auf Enterprise Performance Management und Business Intelligence. Das Unternehmen wurde 2002 von vier ehemaligen Beratern von Accenture und Siemens gegründet und beschäftigt aktuell mehr als 50 Berater. Der Hauptsitz befindet sich in Gräfelfing bei München – eine weitere Niederlassung befindet sich in Wien.

Firmenkontakt

CALEO Consulting GmbH

Joachim Poisel

Lochhamer Schlag 11

82166 Gräfelfing

+49 (89) 41617230

+49 (89) 41617239

info@caleo.com

http://www.caleo.com

Pressekontakt

WORDFINDER GmbH & CO. KG

Katrin Kammer

Lornsenstraße 128-130

22869 Schenefeld

+49 (40) 840 55 92 14

kk@wordfinderpr.com

http://www.wordfinderpr.com