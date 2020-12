Calisthenics boomt aufgrund geschlossener Fitnessstudios

Weltweit führende Plattform für Outdoor-Fitnessanlagen Calisthenics-Parks verzeichnet steigende Zugriffszahlen.

– Outdoor Fitness boomt während der Pandemie: Rasant steigende Zugriffszahlen von

https://calisthenics-parks.com belegen diesen Trend.

– Calisthenics-Parks ist der weltweit führende Anlaufpunkt, um Outdoor-Fitnessanlagen zu lokalisieren: Die Plattform verbindet Trainingsplätze, Athleten, Local Guides, Veranstaltungen und Dienstleister der Fitnessbranche.

– Gründer-Team engagiert sich dafür, eine nachhaltige Infrastruktur für Outdoor Fitness in Deutschland aufzubauen. Die Plattform zählt zur Spotic GmbH mit Sitz in Berlin.

– Regelmäßiger Traffic der ortsbasierten Suchanfragen und der selbst wachsenden Community schafft neue, personalisierte Werbemöglichkeiten für die Fitnessbranche.

Outdoor Fitness boomt angesichts der geschlossenen Fitnessstudios. Wer fit und gesund bleiben möchte, weicht auf das Training mit Eigengewicht an der frischen Luft aus. Die steigenden Zugriffszahlen von Calisthenics-Parks belegen diesen Trend: Im November gab es mehr als 750.000 Seitenaufrufe. Die 2015 gegründete Plattform ist der weltweit führende Anlaufpunkt, um Outdoor-Fitnessanlagen zu lokalisieren. Sie verzeichnet 150.000 monatliche Nutzer und über 14.000 Plätze in 113 Ländern. Da die Community auch selbst neue Einträge ergänzen kann, nehmen die angebotenen Inhalte stetig zu. Dieser Ansatz eröffnet diverse Marketing-Chancen für alle Branchen, die sich der Outdoor-Fitness-Community verbunden fühlen. Die Idee der standortbasierten, selbst wachsenden Online-Community für Menschen mit gleichen Interessen stammt von Ronald Strauss und Thomas Vilcans. Ihre Dienstleistungen sind in der Spotic GmbH gebündelt, die sie im September 2020 gemeinsam mit Christoph Michel in Berlin gründeten.

Steigende Zugriffszahlen von Calisthenics-Parks belegen Outdoor-Fitness-Trend

Das reguläre monatliche Wachstum der Seitenaufrufe lag bisher bei rund 30%. Im Oktober stieg dieses jedoch auf 50%; im November sogar auf 100%. Gründer Ronald Strauss rechnet mit einem weiteren Anstieg: “Für den Januar 2021 erwarten wir einen Outdoor-Fitness-Boom mit mehr als 1 Million Seitenaufrufen auf Calisthenics-Parks. Die bei uns gelisteten Outdoor-Plätze sind eine tolle Alternative für einen aktiven Start ins neue Jahr, da die Fitnessstudios frühestens ab dem 10. Januar öffnen dürfen.”

David Gwizdz, Präsident vom Deutschen Calisthenics und Streetlifting Verband e.V. ergänzt: “Gerade während der Pandemie ist es wichtig, an der frischen Luft sowie in der Nähe des Wohnorts trainieren zu können – und zwar ohne Zugangsbarrieren. Das Team von Calisthenics-Parks engagiert sich seit fünf Jahren dafür, eine nachhaltige Infrastruktur für Calisthenics in Deutschland aufzubauen. Dieses Angebot ist eine wichtige Grundlage, damit Menschen in Sportvereinen, in Trainingsgemeinschaften oder auch individuell Sport treiben können, um fit und gesund zu bleiben.”

Aktiver Start in das Jahr 2021: Calisthenics-Parks ist der zentrale Anlaufpunkt für Outdoor-Fitness-Anlagen

Outdoor-Fitnessanlagen waren bisher nicht zentral auffindbar. Alleine im deutschsprachigen Raum (DACH) sind 1.700 Outdoor-Fitness-Spots verschiedener Bauart hinterlegt – dazu zählen Trimm-Dich-Pfade, Outdoor-Fitnessstudios und moderne, gut ausgestattete Calisthenics-Parks. Die sogenannten “Spots” lassen sich auf einer geografischen Karte darstellen oder gezielt durchsuchen und sortieren – beispielsweise nach der Distanz zum aktuellen Standort oder nach der Bewertung.

“Ein Drittel der registrierten Nutzer sind “Contributors”: Sie erstellen und updaten Spots, um diese mit der Community zu teilen. Dieser Wert ist ungewöhnlich hoch und zeigt, dass die Community ihre Plattform besonders aktiv nutzt,” erläutert Mitgründer Thomas Vilcans. Die “Spotter” erkunden ihre Umgebung daheim sowie auf Reisen und halten ihre Entdeckungen für gleichgesinnte Sportler fest: Sie teilen Fotos und relevante Informationen wie beispielsweise zur Ausstattung der Plätze. Die Inhalte werden redaktionell geprüft und nach einer qualitativen Aufbereitung veröffentlicht.

Die Outdoor-Fitness-Community besser verstehen und die eigene Marke stärken

Calisthenics-Parks verbindet die öffentlich zugänglichen Trainingsplätze nicht nur mit den daran interessierten Athleten und Local Guides, sondern auch mit entsprechenden Veranstaltungen und mit Branchen, die sich der Outdoor-Fitness-Community verbunden fühlen.

Steffen Strasser, Geschäftsführer der Play-Parc Allwetter-Freizeitanlagenbau GmbH, der solche Parks baut, fasst zusammen: “Ihr habt eine Plattform für die Calisthenics-Parks-Community geschaffen, die mit Euch gewachsen ist. Für uns war und ist es eine einmalige Gelegenheit, mit dieser Community zu kommunizieren und zu lernen, was sie benötigt, um ihren Sport gut und sicher auszuführen.”

Durch die standortbasierten Suchanfragen und die Co-Creation der Community entsteht automatisch regelmäßiger, organischer Traffic. Diese zusätzlich gewonnene Reichweite eröffnet neue Marketingmöglichkeiten: Auf Calisthenics-Parks lassen sich personalisierte Angebote präsentieren, welche den Interessen der Nutzer entsprechen.

Calisthenics-Parks ist ein Angebot der Spotic GmbH ( https://we.spotic.net).

Die Spotic GmbH mit Sitz in Berlin wurde im September 2020 von Ronald Strauss, Thomas Vilcans und Christoph Michel gegründet. Die Web-Plattform Spotic ermöglicht es, standortbasierte, selbst wachsende Online-Communities für Menschen mit gleichen Interessen zu entwickeln. Bis 2025 soll Spotic zur weltweit führenden standortbasierten Community-Plattform ausgebaut werden – mit mehr als 12.000 Communities unterschiedlicher Interessen. Allein in Europa rechnet die Spotic GmbH mit mehr als 250 Millionen nutzergenerierten POIs, was regelmäßigen, organisch wachsenden Traffic für die Betreiber der Communities bedeutet.

