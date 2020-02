Call Center World: Poly mit neuestem Wireless-UC-Portfolio

Erweiterte Palette an End-to-End-Unified-Kommunikationslösungen am Stand von Poly

BERLIN – 25. Februar 2020 – Plantronics, Inc. (“Poly” – ehemals Plantronics und Polycom) (NYSE: PLT), ein globales Kommunikationsunternehmen, das sich auf die Verbesserung der persönlichen Kommunikation und Zusammenarbeit konzentriert, präsentiert auf der diesjährigen Call Center World (CCW) in Berlin vom 2. bis 5. März seine innovativen und einfach zu bedienenden Unified Communications (UC)-Lösungen.

In Halle 2, am Stand C1 können sich die Besucher der CCW 2020 ein Bild von den neuesten Trends der wireless UC-Lösungen von Poly machen. Diese sind speziell dafür ausgelegt, die menschliche Kommunikation ins Zentrum der Zusammenarbeit zu stellen. Mit seiner großen Auswahl an verschiedenen UC-Lösungen für den Arbeitsplatz, verfügt Poly über eines der umfassendsten Angebote der Branche.

“Dank unserer langjährigen Erfahrung im Audiobereich und unserem starken Fokus auf Innovation haben wir ein ganzheitliches Verständnis für die Bedürfnisse moderner Arbeitnehmer entwickelt – egal, ob sie vom Büro aus, im Home Office, von unterwegs oder in einem Contact Center arbeiten”, sagt Henning Schäfer, Senior Director Sales DACH & EE, Poly. “Besonders bei kritischen Themen, wie beispielsweise dem Beschwerdemanagement sowie hochkomplexen oder technischen Sachverhalten, schätzen Mitarbeiter und Kunden die menschliche Stimme. Folglich haben sie auch hohe Erwartungen an die Audioqualität. Vor diesem Hintergrund hat Poly ein UC-Portfolio entwickelt, das Unternehmen und Mitarbeitern die passenden Werkzeuge bereitstellt. Mühelos einsetzbar und leicht zu verwalten, optimieren unsere Lösungen die Kommunikation und Zusammenarbeit zwischen Mitarbeitern und Kunden”, fügt Schäfer hinzu.

Auf der CCW können Besucher folgende Lösungen sehen:

– Poly-Savi-8200-Office- und UC-Series-Headsets – Besonders in lauten Arbeitsumgebungen geben drahtlose DECT-Headsets der Savi-Familie den Mitarbeitern mehr Flexibilität und Bewegungsfreiheit. Die Headsets lassen sich unkompliziert mit zahlreichen Geräten verbinden und unterdrücken gleichzeitig unerwünschte Hintergrundgeräusche.

– Poly-Voyager-Serie – Die neuesten Wireless-Headsets der Poly-Voyager-Serie mit Active Noise Cancelling (ANC) ermöglichen es Mitarbeitern, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren – sowohl am Schreibtisch als auch in lauten Umgebungen.

– Encore-Pro-Serie – Das kostengünstigere, kabelgebundene Headset Encore Pro 300 verspricht ganztägigen Tragekomfort und Langlebigkeit – ideal für Call-Center-Mitarbeiter und im Kundendienst.

– Poly Studio X – Durch Funktionen wie automatische Sprecherverfolgung, das Unterdrücken von Hintergrundgeräuschen und die neuesten Poly-MeetingAI-Funktionen, verbessert die All-in-One-Lösung das Erlebnis eines Cloud-Meetings per Video. Standardmäßig werden Videokonferenzen dabei über die Zoom-App ausgeführt. Zum Starten des Meetings ist dank des neuen Touch-Controllers TC8 kein separater Laptop mehr notwendig.

– CCX-Serie – Diese neuen Tischtelefone haben einen großen, reaktionsschnellen Touchscreen. Darüber verbinden sie Nutzer zu Anrufen, Kalenderanwendungen und Besprechungen mit Microsoft Teams.

– Poly Lens – Der neue Cloud-basierte Insights- und Management-Dienst vereint Verwaltungs- und Aktualisierungs-Tools in einer Lösung und sammelt umfassende Informationen über die tatsächliche Nutzung von Poly-Geräten. Mit Hilfe von Poly Lens können IT-Abteilungen ihre Geräte einfacher steuern und verwalten.

“Unified Communications bestimmt die Arbeitsweise der Zukunft in allen Industriesegmenten und treibt deren stete Entwicklung weiter voran. Besonders Contact Center sind auf die tägliche Kommunikation mit Kunden angewiesen und wünschen sich deshalb, den Kontakt zu personalisieren. UC-fähige Technologie schafft sowohl eine positive Erfahrung für den Kunden als auch den Zugang zu modernen Arbeitsweisen für den Mitarbeiter. Es geht nicht mehr nur um die klassische Kontaktaufnahme oder nur um Headsets. Vielmehr gewinnen neue Kommunikationswege, wie Videolösungen, im Rahmen von UC an Bedeutung – egal ob die Kommunikation mit Kunden oder innerhalb des Unternehmens selbst stattfindet”, so Stephanie Watson, General Manager bei MZA Ltd.

Auch Poly wird während der CCW 2020 auf der Keynote-Bühne vertreten sein: Am 3. März, 15.00 – 15.30 Uhr, wird Gerrit Lipgens, Sales Manager bei Poly, im Messeforum der Halle 2 über die neuen Poly-Lösungen für moderne Call Center sprechen.

Über Poly

Poly ist ein globales Kommunikationsunternehmen, das sich auf die Verbesserung der persönlichen Kommunikation und Zusammenarbeit konzentriert. Poly kombiniert legendäres Audio-Know-how mit leistungsstarken Video- und Konferenzlösungen, um die Herausforderungen durch Ablenkungen und Distanzen, die die Kommunikation im Arbeitsalltag erschweren, erfolgreich zu meistern. Poly strebt danach, Lösungen anzubieten, die die Zusammenarbeit mit Geschäftspartnern und Dienstleistern vereinfachen. Poly”s Headsets, Software, Telefone, Audio- und Videokonferenzlösungen, Analysen und Dienstleistungen werden weltweit eingesetzt und sind die erste Wahl bei Kommunikationslösungen für jeden Arbeitsbereich.

