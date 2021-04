callas software veröffentlicht pdfToolbox 12.2

Neue Tools steigern die Produktivität

Berlin. callas software, ein führender Anbieter automatisierter PDF-Qualitätssicherungs- und -Archivierungslösungen, hat heute mit der Version 12.2 ein Major-Update seiner pdfToolbox-Produktlinie freigegeben. Neben einigen Bugfixes enthält das Release neue Werkzeuge, die die Produktivität und Effizienz bei der Nutzung von pdfToolbox steigern.

In dem kleineren Versionsupdate sind eine Reihe von neuen Features hinzugekommen. Dazu gehört eine noch benutzerfreundlichere Bearbeitung von Prozessplänen, insbesondere wenn diese komplex sind. Außerdem hat callas software Funktionen zu dem Testmodus integriert. Anwender erkennen so schneller Unterschiede zwischen PDF-Dateien vor und nach den Korrekturen. Mithilfe einer Snap-Ansicht lassen sich zudem einzelne Objekte identifizieren.

Weitere Verbesserungen

– PDF-Objekte können jetzt mit der Sifter-Technologie noch besser in ihrem Umgebungskontext analysiert (Context Aware Preflight) werden. So lassen sich auch Objekte finden, die zu eng beieinanderliegen – in einigen Druckverfahren eine ganz wesentliche Begrenzung.

– Werte benutzerdefinierter XMP-Metadatenfelder können geprüft werden.

– Wenn Seiteninhalte in Bilder aufgerastert werden, lassen sich Texte gesondert bearbeiten.

– Unterstützung der kürzlich veröffentlichten Adobe Acrobat 64-Bit-Version unter Windows

Kürzlich hat callas software zusammen mit seinem Partner Four Pees die neuen Funktionen von pdfToolbox 12.2 online vorgestellt. Die vollständige Aufzeichnung der Veranstaltung ist im Four Pees Youtube-Kanal abgelegt.

Verfügbarkeit und Preis

callas pdfToolbox 12.2. ist ab sofort erhältlich:

pdfToolbox 12.2 ist ein kostenloses Update für alle Besitzer einer pdfToolbox-Desktop-Lizenz und für alle Benutzer von pdfToolbox Server, pdfToolbox CLI oder pdfToolbox SDK mit einem Wartungsvertrag.

Für weitere Anfragen zu Verfügbarkeit, Preis, Angeboten oder Return on Investment kontaktieren Sie bitte den callas-software-Vertriebspartner Four Pees via sales@fourpees.com! Eine voll funktionsfähige, zeitlich begrenzte Testversion steht zum Download bereit: www.callassoftware.com

