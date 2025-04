Callstel 2er-Set Gegenstandsfinder SGF-25

Weltweite Ortung über das „Wo ist?“-Netzwerk von Apple

– 2 Mini-Tracker zum Finden von Schlüsseln, Geldbörsen und Fahrrädern

– MFi-zertifiziert und kompatibel zu Apples „Wo ist?“-App

– Silikonschutzhülle für Spritzwasserschutz: IPX4

– Lauter 85-dB-Signalton für einfaches Finden, steuerbar per „Wo ist?“-App

– Inklusive austauschbarer Knopfzelle für lange Laufzeit von bis zu 1 Jahr

– Weltweite Ortung dank Millionen von iOS-Geräten

Die kompakten MFi-zertifizierten Tracker von Callstel ermöglichen die einfache Ortung von persönlichen Gegenständen wie Handtaschen, Geldbörsen, Koffern, Fahrrädern, Rollern oder Schlüsseln. Die Mini-Tracker lassen sich unauffällig verstauen oder befestigen und unterstützt das Auffinden auch außerhalb des direkten Sichtbereichs.

Zur Ortung ist der Mini-Tracker mit einer integrierten Sirene ausgestattet. Diese kann per App aktiviert werden und löst einen 85 dB lauten Signalton aus. Befindet sich der Tracker in unmittelbarer Nähe, kann das Objekt durch akustische Orientierung wiedergefunden werden. Befindet sich das Objekt nicht in Hörweite, kann der letzte bekannte Standort weltweit über eine Kartenansicht in der App angezeigt werden.

Eine integrierte Verlustwarnung informiert auf Wunsch, sobald der Tracker die Bluetooth-Reichweite des Mobilgeräts verlässt. So kann frühzeitig reagiert werden, bevor der Verlust endgültig festgestellt wird.

Der verwendete Chipsatz ist MFi-zertifiziert und somit voll kompatibel zu Apple-Endgeräten.

Im Lieferumfang ist eine Schutzhülle aus Silikon enthalten. Diese schützt den Mini-Tracker vor Spritzwasser und ermöglicht einen zuverlässigen Einsatz auch in feuchter Umgebung.

– EAN:4022107440288

Preis: 13,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-5633-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX5633-5150.shtml

Auch als 4er- und 8er-Set erhältlich:

Callstel 4er-Set Schlüsselfinder, AirTag-zertifiziert, „Wo ist?“-App, IPX4 Case

Preis: 22,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-5634-625

Callstel 8er-Set Schlüsselfinder, AirTag-zertifiziert, „Wo ist?“-App, IPX4 Case

Preis: 43,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-5635-625

Presseinformation mit Bilderlinks: https://magentacloud.de/s/j553zkcoG6Z9ypc

