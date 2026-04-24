Callstel 2er-Set USB-C-Schnelllade-/Datenkabel, LED

Zum schnellen Laden und Datenaustausch mit Information zur Ladeleistung

– Power Delivery mit bis zu 20 Volt und 100 Watt

– Integriertes LED-Display zeigt Ladeleistung in Watt

– Unterstützt auch Datentransfer mit bis zu 480 Mbit/s

– Stecker-Gehäuse aus Aluminium und Kabel mit robuster Textil-Ummantelung

– E-Mark-Chip für Ladestromkontrolle

– Unterstützt Ladeprotokoll iPhone 15 (Pro)

Laden mit bis zu 100 Watt: Das Lade- und Daten-Kabel von Callstel unterstützt Power Delivery mit bis zu 100 Watt. Angeschlossen an ein Power-Delivery-fähiges Netzteil oder eine entsprechende Powerbank, lassen sich kompatible Smartphones und Tablets schnell und zuverlässig aufladen – bereit für den nächsten Einsatz.

Ladeleistung jederzeit im Blick: Das integrierte LED-Display zeigt jederzeit an, mit wie viel Watt das angeschlossene Mobilgerät gerade geladen wird – eine praktische Orientierung ohne zusätzliche App oder Umweg.

Schneller Datenaustausch: Verbunden mit PC oder Notebook ermöglicht das Kabel eine bequeme Übertragung von Fotos, Musik und Videos – mit Geschwindigkeiten von bis zu 480 Mbit/s.

– Ideal zum Anschluss von Smartphone und Tablet-PC mit USB-C-Buchse an Netzteil, Powerbank, Notebook oder PC je mit USB-C

– USB-C unterstützt Power Delivery bis 100 Watt: zum schnellen Aufladen

– Automatische Ladestrom-Anpassung: 5 Volt bis 3 A / 15 Watt, 9 Volt bis 3 A / 27 Watt, 12 Volt bis 3 A / 36 Watt, 15 Volt bis 3 A / 45 Watt, 20 Volt bis 5 A / 100 Watt

– Integriertes LED-Display: zeigt Ladeleistung (Watt)

– E-Mark-Chip für Ladestromkontrolle

– Unterstützt auch Datentransfer mit bis zu 480 Mbit/s

– Laden und gleichzeitige Datenübertragung möglich

– Unterstützt Ladeprotokoll iPhone 15 (Pro)

– Kabel mit robuster Textil-Ummantelung

– Stecker-Gehäuse aus Aluminium

– Farbe: schwarz/anthrazit

– Länge: je 200 cm, Gewicht: je 58 g

– 2x USB-C-Schnelllade-/Datenkabel inklusive deutscher Anleitung

Das Callstel 2er-Set USB-C-Schnelllade-/Datenkabel mit LED-Display, PD 100 Watt, 2m ist ab sofort bei pearl.de unter der Bestellnummer ZX-3583-625 zum Preis von 14,99 EUR erhältlich. Das Produkt ist auch bei emall.com_Schweiz verfügbar.

Auch als 4er- und 8er-Set erhältlich:

Callstel 4er-Set USB-C-Schnelllade-/Datenkabel mit LED-Display, PD 100 Watt, 2m

Preis: 25,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-3610-625

Callstel 8er-Set USB-C-Schnelllade-/Datenkabel mit LED-Display, PD 100 Watt, 2m

Preis: 49,99 EUR

Bestell-Nr. JX-6216-625

Presseinformation mit Bilderlinks: https://magentacloud.de/s/gyE7YteActyXtNB

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