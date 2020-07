Callstel 2in1-Echtzeit-Übersetzer & Kugelschreiber TTL-40

Immer dabei: Der Übersetzer im Stift

Der smarte 2in1-Kugelschreiber: Für Einkaufszettel, Notizen und sogar als Dolmetscher bei Meetings und im Urlaub!

Nicht lange im Wörterbuch nachsehen: Der kompakte Taschenübersetzer von Callstel beherrscht gleich 40 Sprachen. Und er übersetzt in Echtzeit, natürlich bequem mit Sprachausgabe und optionaler Wiederholung!

Kinderleichte Handhabung: Der Stift wird per WLAN mit dem Smartphone verbunden und per Gratis-App werden die zwei Sprachen eingerichtet, zwischen denen der Stift übersetzen soll. Schon legt der Dolmetscher fleißig los – auch ohne verbundenes Smartphone!

Ausdauernder Akku: Mit einer Akkuladung kann man bis zu 4,5 Stunden lang übersetzen lassen. Zum Aufladen wird der Stift einfach an einen USB-Port von PC und Laptop angeschlossen. Oder man verwendet unterwegs eine USB-Powerbank für extralange Mobilität!

– Vollwertiger Kugelschreiber mit schwarzer Wechselmine

– Online-Übersetzung zwischen 40 Sprachen: Englisch, Japanisch, Koreanisch, Russisch, Deutsch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Griechisch, Niederländisch, Polnisch, Kroatisch, Dänisch, Tschechisch, Schwedisch, Finnisch, Rumänisch, Ungarisch, Portugiesisch, Arabisch, Isländisch, Norwegisch, Chinesisch, Thai, Türkisch, Indonesisch, Vietnamesisch, Filipino, Lettisch, Khmer, Bengalisch, Armenisch, Swahili, Nepali, Hindi, Ukrainisch, Slowakisch, Singhalesisch, Serbisch, Afrikaans

– Einfache Bedienung über 3 Tasten

– Kostenlose App für Android und iOS: zum Einstellen der zu übersetzenden Sprachen

– WiFi-kompatibel: unterstützt WLAN IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz)

– Integrierter LiPo-Akku mit 320 mAh für bis zu 4,5 Stunden Laufzeit, lädt per USB (Netzteil / Powerbank bitte dazu bestellen)

– Farbe: schwarz

– Maße (Ø x H): 14 x 143 mm, Gewicht: 32 g

– Übersetzer-Kugelschreiber TTL-40 inklusive 3 Ersatzminen, USB-Ladekabel und deutscher Anleitung

Preis: 49,33 EUR

Bestell-Nr. NX-6488-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-NX6488-4210.shtml

Presseinformation mit Bilderlinks: https://www.magentacloud.de/lnk/TLhpGtN1

Die PEARL. GmbH aus Buggingen ist das umsatzstärkste Unternehmen eines internationalen Technologie-Konzerns. Ihr Schwerpunkt ist der Distanzhandel von Hightech-, Haushalts- und Lifestyle-Produkten. Mit mehr als 16 Millionen Kunden, 10 Millionen gedruckten Katalogen pro Jahr, einer täglichen Versandkapazität von bis zu 110.000 Paketen – alleine in Deutschland – und Versandhaus-Niederlassungen in Österreich sowie Schwesterfirmen in der Schweiz, Frankreich und über eine Onlinevermarktungsfirma in China gehört PEARL zu den größten Versandhäusern für Neuheiten aus dem Technologie-Bereich. Zwei große Versandlager und Spezial-Versandzentren in Nordhessen und Südniedersachsen ermöglichen aus der Mitte Deutschlands eine schnelle Belieferung der Kunden. Eigene Ladengeschäfte in vielen europäischen Großstädten und ein Teleshopping-Unternehmen mit großer Reichweite in Europa unterstreichen diesen Anspruch. In Deutschland umfasst das Sortiment von PEARL ca. 16.000 Produkte und über 100 bekannte Marken wie z.B. VisorTech, Rosenstein & Söhne, newgen medicals und Royal Gardineer. Dank ihrer äußerst engen Kooperation mit internationalen Großherstellern und Entwicklungsfirmen hat PEARL.GmbH einen starken Einfluss auf die Neuentwicklung und kontinuierliche Optimierung von Produkten ( www.pearl.de).

