Cambridge Audio Melomania 1+ und Yoyo S: stilvolles Duo für den Sound des Sommers

Der Sommer lädt mit sonnigem Wetter wieder zu Ausflügen und einem gemütlichen Abend mit Freunden ein. Für die musikalische Untermalung darf der vielfach ausgezeichnete “Great British Sound” natürlich nicht fehlen: Die Melomania 1+ In-Ears oder der Bluetooth-Lautsprecher Yoyo S sind daher der ideale Begleiter für jeden Anlass. So überzeugt die kompakte Musikbox drinnen und auch unterwegs mit starker Akustik, außergewöhnlichem Design und ausdauernder Wiedergabe. Die True-Wireless-In-Ear-Kopfhörer Melomania 1+ von Cambridge Audio sorgen mit bis zu 45 Stunden Wiedergabedauer, USB-C-Anschluss und der neuen Melomania App für langanhaltenden Musikgenuss in bester Qualität.

London, 06. Juli 2021 – Diesen Sommer macht Cambridge Audio den “Great British Sound” mit den In-Ears Melomania 1+ und dem überaus kompakten Bluetooth-Speaker Yoyo S mobil. Die Kopfhörer verbinden dabei den komplett kabellosen Sound mit individuellen Einstellungen und wichtigen Neuerungen. Bei Melomania 1+ sind Reisende, Pendler und aktive Menschen immer an der richtigen Stelle. Die äußerst platzsparende Box sorgt hingegen für ausgesprochen kraftvollen Klang.

Kabellose Freiheit mit Melomania 1+

An lauen Sommerabenden auf dem Weg zu Freunden oder beim nächsten Ausflug: Die Melomania 1+ sind die perfekten Begleiter für unterwegs. Die In-Ears wurden in der Firmenzentrale in London entworfen und bieten einige Updates zum ersten Modell. So bieten die kompakten Kopfhörer nun einen USB-C-Anschluss und die Melomania App. Zudem ist mit bis zu neun Stunden durchgehender Wiedergabedauer und 36 weiteren Stunden im Lade-Case sichergestellt, dass auch auf dem Weg in den Urlaub oder einem längeren Ausflug die Lieblingsmusik läuft. Dank Graphen beschichteter 5,8-Millimeter-Treiber und den hochauflösenden Bluetooth®-Codecs aptX und AAC ist bester “Great British Sound” nicht nur lange, sondern auch in bester Qualität garantiert. Mit EQ-Funktion und wählbaren Hörmodi ist der Klang der Melomania 1+ zudem auf mehrere Anwendungen, Musikrichtungen und eigene Vorlieben einstellbar. Egal wie die Musik also klingen soll, Cambridge Audio hält für jeden Hörer den Sound des Sommers bereit. Die App bietet außerdem noch eine Funktion, um die Suche nach verlegten In-Ears zu erleichtern – gerade im Trubel an See und unterwegs eine nicht zu unterschätzende Hilfe.

Yoyo S: satter Klang und einzigartiger Look

Der kompakte Yoyo S findet in jeder Strandtasche einen Platz und ist mit schmalen 67 Millimetern Bautiefe besonders transportabel. Dabei kann der klangstarke Bluetooth-Lautsprecher auf zwei Vollbereichstreiber, einen Tieftöner sowie einen passiven Bassstrahler zählen. So ist die handliche Box gleich nach dem Auspacken bereit für die ersten Tracks am See und kann mit allerlei Extras glänzen: Eine Gestensteuerung sorgt beispielsweise dafür, dass auch mit Sonnencreme in den Händen die Wiedergabe gestartet, pausiert oder einzelne Songs übersprungen werden können – nur verschiedene Wisch-Gesten über das verbaute Panel sind dabei nötig. Zudem verfügt der Yoyo S über eine Freisprechfunktion und kann mit einem integrierten USB-Anschluss leere Smartphone-Akkus laden. Steht die kompakte Bluetooth-Box nicht gerade am Strand oder auf einer Grillfeier, macht der hochwertige Wollstoff des britischen Webers Marton Mills den Lautsprecher auch im Wohnzimmer zu einem Design-Highlight. Die Materialien des Audioschmuckstücks sind auch speziell behandelt worden, damit der Yoyo S als perfekter Sommerbegleiter den äußeren Einflüssen trotzt.

Allgemeine Informationen, Preise und Verfügbarkeit

Die Melomania 1+ True-Wireless-In-Ear-Kopfhörer sind im Amazon-Webshop und im Webshop von Cambridge Audio zum Preis von 129,95 Euro in den Farben Schwarz und Weiß erhältlich. Der Bluetooth Lautsprecher Yoyo S ist für 149,00 Euro in den Farben Hellgrau, Dunkelgrau, Blau und Grün ebenfalls im Amazon-Webshop sowie im herstellereigenen Onlineshop verfügbar (Preise inklusive Mehrwertsteuer).

ÜBER CAMBRIDGE AUDIO

Seit der Markteinführung unseres legendären Verstärkers P40 im Jahre 1968 verfolgen wir ein klares Ziel: Audiogeräte herzustellen, die einen originalgetreuen, reinen und natürlichen Klang erzeugen. Wir bei Cambridge Audio haben uns dem authentischen, unverfälschten “British Sound” verschrieben. Unsere Mission ist die einfachste und reinste Art der Musik-Reproduktion. Dadurch erlebt man Musik genau so, wie Komponisten und Musiker es ursprünglich beabsichtigt haben.

Um dieses Ziel zu erreichen, ermitteln wir zunächst die jeweils bestmöglichen Komponenten, stimmen sie sorgfältig aufeinander ab und setzen sie zusammen. Einfach ausgedrückt: Wir nutzen unsere Expertise und Erfahrung, um die Barrieren zwischen dir und deiner Musik zu entfernen. Nichts wird hinzugefügt, nichts weggelassen.

Wir unterstützen aktiv Presse- und Verbraucherrezensionen all unserer Produkte und wir sind stolz darauf, dass Cambridge Audio Produkte übereinstimmend für ihren herausragenden Klang, Innovation und Hochwertigkeit geschätzt werden.

Firmenkontakt

Cambridge Audio

Gallery Court

Hankey Place ,

SE14BB London

+442079402200

cambridgeaudio@rtfm-pr.de

https://www.cambridgeaudio.com

Pressekontakt

rtfm GmbH | communication – content – consulting

Lars Schamicke

Flößaustraße 90

90763 Fürth

0911/310910-0

0911/310910-99

cambridgeaudio@rtfm-pr.de

http://www.rtfm-pr.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.