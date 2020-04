CAMBRIDGE AUDIO RABATT-AKTION – PREISNACHLÄSSE FÜR BESITZER VON FESTIVAL-TICKETS

London, 23. April 2020 – Cambridge Audio lässt Musikfans trotz abgesagter Festivals nicht im Regen stehen: Unter dem Motto “Genieße Dein Festival zu Hause!” können Besitzer eines Tickets der diesjährigen Festivals Rock am Ring, Rock im Park, Southside, Hurricane und Wacken Open Air von attraktiven Preisnachlässen von 10% auf die unverbindliche Preisempfehlung profitieren – und holen sich die Musik ihrer Lieblingskünstler in bester Qualität nach Hause. Die Aktion läuft im begrenzten Zeitraum vom 23. April bis einschließlich 31. Mai 2020 und steht bei jedem Cambridge Audio Fachhändler in Deutschland zur Verfügung.

Cambridge Audio bringt einzigartige Musikmomente nach Hause

Die Temperaturen steigen, die Tage werden länger und mit den großen Festivals stehen für Musik-Fans eigentlich die Konzert-Highlights im Jahr bevor. Cambridge Audio teilt diese Leidenschaft für emotionale Momente beim Musikhören: Seit über 50 Jahren trägt jedes HiFi-Produkt des britischen Traditionsunternehmens den “Great British Sound” als DNA in sich – für eine vollkommen unverfälschte Klangwiedergabe. Um trotz abgesagter Festivals nicht auf klangvolle Momente in dieser Zeit verzichten zu müssen, bietet Cambridge Audio Festival-Fans bis einschließlich 31. Mai die Möglichkeit, beim Kauf von HiFi-Produkten zu sparen. Ob als Einstieg in die HiFi-Welt mit der besonders Preis-Leistungs-starken AX-Serie, den hervorragenden Vollverstärkern CXA61 und CXA81, dem vielseitigen Netzwerkplayer CXN V2 oder dem bewährten CXC CD-Player: die klanggewaltigen HiFi-Komponenten garantieren echte Emotionen beim Musikhören auch zu Hause. Vinyl-Freunde finden mit dem Alva TT Plattenspieler sowie den Phono-Vorstufen Alva Solo und Alva Duo perfekte Spielpartner für ihre Plattensammlung. Und mit den Referenzgeräten der Azur 851 sowie der Edge Serie hält echtes High-End-HiFi Einzug in die eigenen vier Wände.

Allgemeine Bedingungen der “Genieße Dein Festival zu Hause!”-Aktion

Die Rabattaktion über 10% Preisnachlass auf die unverbindliche Preisempfehlung ist gültig vom 23. April bis zum 31. Mai 2020 und kann bei allen Cambridge Audio Fachhändlern eingelöst werden. Interessierte Kunden brauchen hierfür den gültigen Nachweis einer Konzertkarte (Buchungsbestätigung oder physisches Ticket) der diesjährigen Auflagen der Festivals Rock am Ring, Rock im Park, Hurricane, Southside oder Wacken Open Air. Der Rabatt soll vor Ort bei den teilnehmenden Händlern eingelöst werden, eine Rabattgewährung auf Online-Käufe ist ausgeschlossen. Die Aktion ist gültig für alle im Geschäft verkauften Produkte von Cambridge Audio und gilt für bis zu 3 Produkte pro Kauf. Pro Kunde ist nur eine Rabatt-/Ticket-Einlösung möglich. Der nächstgelegene Cambridge Audio Fachhändler kann über die folgende Website gefunden werden:

https://www.cambridgeaudio.com/deu/de/retailers

ÜBER CAMBRIDGE AUDIO

Seit der Markteinführung unseres legendären Verstärkers P40 im Jahre 1968 verfolgen wir ein klares Ziel: Audiogeräte herzustellen, die einen originalgetreuen, reinen und natürlichen Klang erzeugen. Wir bei Cambridge Audio haben uns dem authentischen, unverfälschten “British Sound” verschrieben. Unsere Mission ist die einfachste und reinste Art der Musik-Reproduktion. Dadurch erlebt man Musik genau so, wie Komponisten und Musiker es ursprünglich beabsichtigt haben.

Um dieses Ziel zu erreichen, ermitteln wir zunächst die jeweils bestmöglichen Komponenten, stimmen sie sorgfältig aufeinander ab und setzen sie zusammen. Einfach ausgedrückt: Wir nutzen unsere Expertise und Erfahrung, um die Barrieren zwischen dir und deiner Musik zu entfernen. Nichts wird hinzugefügt, nichts weggelassen.

Wir unterstützen aktiv Presse- und Verbraucherrezensionen all unserer Produkte und wir sind stolz darauf, dass Cambridge Audio Produkte übereinstimmend für ihren herausragenden Klang, Innovation und Hochwertigkeit geschätzt werden.

Firmenkontakt

Cambridge Audio

Gallery Court

Hankey Place ,

SE14BB London

+442079402200

cambridgeaudio@rtfm-pr.de

https://www.cambridgeaudio.com

Pressekontakt

rtfm GmbH | communication – content – consulting

Björn von Bredow

Flößaustraße 90

90763 Fürth

0911/310910-0

0911/310910-99

cambridgeaudio@rtfm-pr.de

http://www.rtfm-pr.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.