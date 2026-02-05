Mediterranes Grillvergnügen für die urbane Outdoor-Oase

Wenn der Sommer im Stadtleben einzieht, werden Balkon, Dachterrasse oder Innenhof zur privaten Outdoor-Küche. Campingaz® Planchas verbinden die mediterrane Genusskultur mit innovativer Grilltechnik – flexibel, gesund, vielseitig – und fast ohne Rauchentwicklung. So riechen die Nachbarn höchstens den Duft von Rosmarin und Grillaromen statt von einer Rauchwolke.

Ein Wanderwochenende in den Bergen, eine romantische Nacht unter Sternen oder ein spontanes Picknick mit Grill am See. Auch draussen möchten wir eine genussvolle und komfortable Zeit verbringen. Wenn nur das schwere Schleppen nicht wäre…

Genuss auf Tagesausflügen

In der Natur Freiheit atmen, die Aussicht bestaunen – und die Leichtigkeit des Sommers geniessen. Das gelingt am besten ohne schwere Last auf dem Rücken. Mit Campingaz® bleibt der Rucksack angenehm leicht, egal ob für Tagestouren oder Übernacht-Abenteuer.

Ob knackiges Gemüse, saftiges Fleisch, zartes Geflügel, feiner Fisch und sogar Omelette oder stark marinierte Gerichte – mit Campingaz® Planchas gelingt die kreative Küche spielend leicht. Modelle mit Kochdeckel ermöglichen zudem direktes und indirektes Grillen, Braten und Backen mit nur einem Gerät – und erweitern die Speisekarte auch für Pizza, Aufläufe oder Kuchen.

Wir empfehlen euch für die bevorstehende Grillsaison die folgenden Modelle:

Die Campingaz Plancha Othello 1 CV ist der ideale Gasgrill für Balkon und Camping. Vormontiert und sofort einsatzbereit überzeugt sie mit gleichmäßiger Hitze dank Blue Flame Brenner, einer robusten emaillierten Stahlplatte und einfacher Reinigung. Kompakt, mobil und leistungsstark – perfekt für spontanen Grillgenuss unterwegs. Erhältlich ab 179,00 Euro.

Die Campingaz Plancha Sigma 1 CV ist der kompakte Gasgrill für unterwegs. Betrieben mit der CV 470 Plus Gaskartusche überzeugt sie durch schnelle Einsatzbereitschaft, gleichmäßige Hitze dank Blue Flame Brenner und eine robuste emaillierte Gussplatte. Ideal für Balkon, Terrasse und Camping – leistungsstark, mobil und einfach zu reinigen. Bereits ab 229,00 Euro erhältlich.

Mit der Campingaz Plancha 1 XD Elektro wird flexibles Grillen drinnen und draußen möglich – ganz ohne Gas. Die kompakte Elektro-Plancha überzeugt mit gleichmäßiger Hitzeverteilung, gesundem, nahezu rauchfreiem Grillen und praktischen Features für einfache Bedienung und Reinigung. Ideal für alle, die unkompliziert und vielseitig genießen möchten. Ab 249,00 Euro erhältlich.

Alle Plancha-Modelle sind mit der Even-Temp-Technologie ausgestattet und erreichen gleichmäßige Hitze von über 350°C. Bei den Gas-Modellen wird dies durch die BlueFlame-Brenner ermöglicht, während die Elektro-Plancha dank der gleichmäßig und flächendeckend verteilten Heizelemente überzeugt.

Vormontiert und sofort einsatzbereit

Alle kompakten 1-Brenner-Planchas von Campingaz®, ob Elektro-Version oder die Gasmodelle Sigma und Othello sind vormontiert und schnell startklar. Je nach Modell genügt es, den Stecker einzustecken oder die Gaskartusche anzuschließen. So genießen Grillfans auch auf kleiner Fläche das volle Plancha-Erlebnis – unkompliziert, platzsparend und ideal für Balkon, Terrasse oder unterwegs.

Gesundes und sauberes Grillen

Keine offene Flamme, kein Rauchalarm: Fettbrand und störende Gerüche werden reduziert, überschüssiges Fett läuft sauber in die spülmaschinengeeignete Auffangschale. Die Reinigung? Einfach Wasser auf die heisse Platte – fertig. So bleibt mehr Zeit für Dessert und gute Gespräche.

Die Planchas von Campingaz® bringen mediterranes Lebensgefühl und Genuss wie im Süden in die Stadt. Perfekt für mediterranes „Streetfood“ vor der Haustüre.

Verfügbarkeit

Erhältlich in Deutschland, u.a. bei Campingaz.de, Amazon, Obi, Hagebau und weiteren Anbietern.

