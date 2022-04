CAMPIXX Streams: meistens Marketing, immer Expertenwissen, immer donnerstags, immer gratis

Wenn sich donnerstags um 10 Uhr unter www.campixx.de/odc/stream der virtuelle Vorhang öffnet, und die wöchentliche Stream-Session auf CAMPIXX.de beginnt, steht immer geballtes Expertenwissen auf dem Programm. Allerdings anders portioniert und präsentiert als bei anderen Veranstaltern. Die Berliner Marketing-Plattform steht, neben Marketing-Events, für authentischen digitalen Content zu aktuellen Marketing-Themen. Oft blicken die Berliner aber auch über den Tellerrand hinaus. CAMPIXX-Streams sind anders, direkter, spezieller. Im Dialog mit den Gästen und unter Beteiligung der Zuschauer entsteht immer eine einzigartige Erkenntnis-Dynamik. Die Live-Veranstaltungen heben sich damit deutlich von klassischen Weiterbildungen, Webinaren und digitalen Info-Veranstaltungen ab. Als Stream auf mehreren Plattformen konsumierbar, ist die Live-Teilnahme unter anderem auf der Website CAMPIXX.de, auf LinkedIn, YouTube und Facebook möglich. Alle Videos stehen auf der Webseite zudem unbegrenzt zum Nach-Schauen zur Verfügung.

Live-Streams von Marketing bis Meta

Die Themen der Talks sind nicht nur auf Marketing beschränkt. Viel mehr wollen die Macher hinter der Marke CAMPIXX anregen, anders zu denken, generischer und genereller. Die bisherigen Inhalte der ersten elf Wochen sind ein Abbild dieses Ansatzes. Darunter waren zum Beispiel die Themen:

– Personalsuche aus verschiedenen Blickwinkeln

– Frauen in der Konferenz-Welt

– So läuft (SEO) Headhunting

– Nachhaltigkeit im Business

– Wie nutzt du LinkedIn für dein Business

– Bessere Interviews

– Rauchbomben & Nebelkerzen in der SEO

Weitere spannende Termine sind bereits geplant. Die Talks der nächsten Wochen stehen auf der Website www.campixx.de/odc/sessions, um bereits im Vorfeld die Termine einzuplanen. Im April und Mai 2022 stehen unter anderem folgende Live-Streams auf dem Programm: „Außenwahrnehmung am Beispiel der CAMPIXX“, „Lügen, Fake News und Alternative Wahrheiten mit Julius van der Laar“, „Das Imposter-Syndrom“ und viele weitere Themen.

Vor 13 Jahren wurde die „CAMPIXX“ in Berlin als Online-Marketing-Konferenz mit dem Schwerpunkt Suchmaschinenoptimierung eröffnet. Mittlerweile bietet die Berliner Agentur SUMAGO auf der Plattform www.campixx.de eine Fülle interessanter Informationen, viele davon völlig gratis. Diese reichen von Webinar-Aufzeichnungen über Live-Streams bis hin zu verschiedenen Live-Events.

Firmenkontakt

Sumago GmbH

Marco Janck

Motzener Str. 12-14

12277 Berlin

+49 (0) 30 95 999 87 20

support@sumago.de

https://www.campixx.de

Pressekontakt

team digital GmbH

Wolfgang Jung

Hopfmannsfelder Str. 7

36341 Lauterbach

06641 911650

info@team-digital.de

http://www.team-digital.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.