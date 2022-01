CAMPUS digital: Beck+Heun Webinare im Februar

Anmeldung zu den kostenfreien Weiterbildungen ab sofort möglich

Beck+Heun startet das Jahr mit der mittlerweile dritten Ausgabe seiner Online-Webinarreihe CAMPUS digital und will an den Erfolg der vorangegangenen Veranstaltungen anschließen: Vom 16. bis einschließlich 18. Februar haben Architekten, Fensterbauer, Bauträger und Bauunternehmer die Möglichkeit, sich in folgenden Schwerpunkten weiterzubilden:

Expertengespräch Gebäudeenergiegesetz im Kontext zur Ampel-Koalition: Auswirkungen für den Wohnungsbau

Fachkräftemangel? Lange Bauzeiten? Zu viele Schnittstellen?

WINDOWMENT – der Gamechanger mit Auszeichnung!

Der große Hebel Wohnraumlüftung: Wirtschaftlich und elegant zum Effizienzhaus 40

Schall- und Wärmeschutz optimal planen

Trend im Wohnungsbau: Große Fensterflächen richtig beschatten (Rollladen, Raffstore oder Screen)

Als Highlight bietet Beck+Heun das o.g. Expertengespräch: „Mit dem Bundesvorsitzende des GIH (Bundesverband Energieberater/innen), Jürgen Leppig, konnten wir wieder den Experten schlechthin in Sachen Gebäudeenergie für ein Fachgespräch gewinnen“, so Dipl. Ing. (FH) Jochen Faller (Beck+Heun).

Bei dem informativen und fachlichen Austausch erhalten die Teilnehmer wertvolle Einblicke ins Gebäudeenergiegesetz. Das zentrale Thema wird die bevorstehende Änderung für den Wohnungsbau ab dem 1. Januar 2025 sein: Das Gebäudeenergiegesetz sieht ab diesem Zeitpunkt eine Angleichung an das KfW-EH 40 vor.

Nicht nur das Expertengespräch greift die Trends der Branche auf – auch mit seinen übrigen Webinaren möchte Beck+Heun Lösungen für aktuelle Themen anbieten: Im modularen Bauen (WINDOWMENT – der Gamechanger mit Auszeichnung) sollen die Teilnehmer erfahren, wie Kosten- und Zeitersparnis im Wohnungsbau unkompliziert optimiert werden können.

Weitere Informationen und Anmeldemöglichkeiten zum CAMPUS digital finden Sie unter: www.beck-heun.de/campus

Über Beck+Heun

Die Marke Beck+Heun steht für 60 Jahre Erfahrung in der Entwicklung des Kernproduktes Rollladenkasten. Daraus ist ein Vollsortiment sämtlicher Varianten entstanden, das in diesem Umfang einzigartig ist. Zudem wurde das Produkt- und Leistungsspektrum lange schon erweitert – Beck+Heun fertigt zukunftsweisende Beschattungs-, Dämm- und Lüftungslösungen rund um das gesamte Fenster. Weitere Informationen finden Sie unter: www.beck-heun.de

