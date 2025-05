CAMPWERK setzt neue Standards für Premium-Dachzelte

Innovative Dachzelt-Modelle vereinen Komfort und Flexibilität – In 60 Sekunden aufgebaut und perfekt für spontane Outdoor-Abenteuer

CAMPWERK, der führende Anbieter von hochwertigen Dachzelten, setzt neue Maßstäbe im Bereich des mobilen Campings. Mit einer breiten Produktpalette von innovativen Dachzelten ermöglicht das Unternehmen seinen Kunden maximale Flexibilität und Komfort beim Outdoor-Camping.

Die Dachzelte von CAMPWERK zeichnen sich durch ihre außergewöhnliche Qualität und Benutzerfreundlichkeit aus. Besonders bemerkenswert ist der schnelle Aufbau – in nur 60 Sekunden ist das Dachzelt einsatzbereit. Die Modelle sind mit hochwertigen Materialien ausgestattet, darunter ein 300g schweres Mischgewebe aus Baumwolle und Polyester, das sowohl atmungsaktiv als auch wasserdicht ist.

Das Produktportfolio umfasst verschiedene Modellreihen:

– Das Adventure-Modell als Testsieger mit Platz für 2-3 Personen

– Das innovative Good Vibes Hartschalendachzelt

– Das geräumige Skycamp Dachzelt ür bis zu 4 Personen

– Das BDV (Blue Dot Voyager) als modulares Keil-Dachzelt

– Das X-Cover 2.0 mit integrierten Dachträgern

– Das Premium Dark Barracks Hardside-Dachzelt

„Unsere Dachzelte vereinen höchste Qualitätsstandards mit praktischer Funktionalität“, erklärt die Geschäftsführung von CAMPWERK. „Mit einer Tragfähigkeit von bis zu 400 kg und einer komfortablen Matratzenausstattung bieten wir unseren Kunden ein echtes mobiles Zuhause.“

Die Vorteile eines Dachzelts gegenüber konventionellen Camping-Lösungen sind vielfältig: Camper profitieren von einer erhöhten Schlafposition, die Schutz vor Bodenfeuchtigkeit und unerwünschten Besuchern bietet. Die integrierten Matratzen gewährleisten einen erholsamen Schlaf, während die kompakte Bauweise eine platzsparende Lagerung ermöglicht.

Dachzelte sind dabei eine kostengünstige Alternative zum Wohnmobil und bieten dennoch das authentische Vanlife-Feeling. Besonders praktisch: Die Zelte passen auf nahezu jedes Fahrzeug und ermöglichen spontane Outdoor-Abenteuer ohne langwierige Vorbereitungen. Das robuste Material trotzt dabei selbst widrigen Wetterbedingungen und macht Camping das ganze Jahr über möglich.

CAMPWERK unterhält deutschlandweit sechs Showroom-Standorte, unter anderem in Velbert, Schwarzenbek und Halle, sowie eine Niederlassung in den Niederlanden. Interessenten können die Dachzelte vor Ort begutachten und sich von geschultem Personal beraten lassen.

Weitere Informationen unter: www.campwerk.de

CAMPWERK hat sich seit seiner Gründung als Innovationsführer im Bereich mobiler Camping-Lösungen etabliert. Das Unternehmen, das sich auf die Entwicklung und den Vertrieb hochwertiger Dachzeltsysteme spezialisiert hat, verbindet deutsche Ingenieurskunst mit modernem Design und praktischer Funktionalität. Mit Hauptsitz in Deutschland und strategisch platzierten Showroom-Standorten in Deutschland und den Niederlanden verkörpert CAMPWERK die perfekte Synthese aus traditionellem Handwerk und zukunftsweisender Technologie. Das Unternehmen beschäftigt ein Team von Camping-Enthusiasten und Outdoor-Experten, die ihre Leidenschaft in die kontinuierliche Produktentwicklung einbringen.

Firmenkontakt

CAMPWERK GmbH

Michael Krämer

Stahlstraße 25

42551 Velbert

+49 2327 40701-0

+49 232 740701-5



https://www.campwerk.de/

Pressekontakt

CAMPWERK GmbH

Britta Nowak

Stahlstraße 25

42551 Velbert

+49 2327 4070-126

+49 2327 40701-50



https://www.campwerk.de/

