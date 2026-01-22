CAN 2025: König Mohammed VI. gratuliert den Marokkanern und bekräftigt sein kontinuierliches Engagement für ein vereintes und prosperierendes Afrika

In einer am Donnerstag, 22. Januar 2026, veröffentlichten Erklärung des Königlichen Kabinetts zieht Seine Majestät König Mohammed VI. Bilanz über die 35. Ausgabe des Afrikanischen Nationen-Pokals, der von Marokko erfolgreich ausgerichtet wurde.

Die königliche Botschaft vereint in einem einzigen Schwung nationale Anerkennung und kontinentale Vision, indem sie das marokkanische Volk würdigt und gleichzeitig das unerschütterliche Engagement des Königreichs für ein solidarisches und zukunftsorientiertes Afrika bekräftigt.

Eine nachdrückliche Würdigung der nationalen Mobilisierung:

Von Anfang an stellt der Souverän den Erfolg der Veranstaltung unter das Zeichen der gemeinsamen Anstrengung. Er „möchte allen Teilen der Nation seinen Dank aussprechen“ und „allen Bürgern gratulieren“ für ihren Beitrag zu diesem „historischen Erfolg, der weltweit anerkannt und gewürdigt wird“. Dieser dankbare und verbindende Ton lässt eine erste Feststellung zu: Die international gelobte hervorragende Organisation ist vor allem das Ergebnis der Einheit und des Engagements eines ganzen Volkes.

Von der sportlichen Leistung zum Gesellschaftsmodell:

Die königliche Erklärung trennt den Erfolg auf dem Spielfeld nicht von den strukturellen Fortschritten des Landes. Der Aufstieg der Atlas-Löwen auf Platz 8 der Weltrangliste wird als direktes Ergebnis einer „proaktiven und hochkarätigen Sport- und Infrastrukturpolitik“ dargestellt. Im weiteren Sinne ist Seine Majestät der Ansicht, dass dieser Afrikanische Nationen-Pokal es ermöglicht hat, „den qualitativen Sprung zu messen, den das Königreich auf dem Weg der Entwicklung gemacht hat“, und somit die Verwirklichung einer „langfristigen Vision“ und eines „einzigartigen und leistungsstarken marokkanischen Modells“ verkörpert. Das Turnier wird so zum greifbaren Schaufenster eines erfolgreichen nationalen Projekts.

Königliche Weisheit angesichts der Zwischenfälle: Vorrang für die afrikanische Brüderlichkeit:

Mit selbstbewusster Offenheit erwähnt der Text die „bedauerlichen Zwischenfälle“ im Finale gegen Senegal. Die Antwort des Souveräns geht jedoch über den emotionalen Moment hinaus und erinnert an übergeordnete Prinzipien. Er ruft zur Vernunft auf und bekräftigt mit beruhigender Überzeugung, dass „die interafrikanische Brüderlichkeit, sobald sich die Emotionen gelegt haben, ganz natürlich wieder die Oberhand gewinnen wird“.

Diese ebenso entschlossene wie gelassene Mahnung rückt das Ereignis in seinen kontinentalen Kontext und betont, dass „Marokko stolz darauf bleibt, auf seinem Boden einen Monat voller Freude und sportlicher Emotionen geboten und zum Ansehen Afrikas und seines Fußballs beigetragen zu haben“.

Die königliche Vision: ein Fahrplan für ein vereintes und prosperierendes Afrika:

Die königliche Botschaft zeichnet einen klaren Fahrplan für die Zukunft vor, der Realismus und strategischen Ehrgeiz verbindet. Der Souverän bekräftigt nachdrücklich, dass „nichts die über Jahrhunderte gepflegte Nähe zwischen unseren afrikanischen Völkern oder die fruchtbare Zusammenarbeit mit den verschiedenen Ländern des Kontinents, die durch immer ehrgeizigere Partnerschaften gestärkt wird, beeinträchtigen kann“.

Diese Überzeugung kommt in einer feierlichen Erklärung zum Ausdruck: „Das Königreich Marokko ist und bleibt ein großes afrikanisches Land, das dem Geist der Brüderlichkeit, Solidarität und Achtung, den es gegenüber seinem Kontinent stets gepflegt hat, treu bleibt.“ Dieses Engagement ist keine bloße Grundsatzerklärung, sondern schlägt sich in konkreten und kontinuierlichen Maßnahmen nieder.

Der letzte Satz des Kommuniques besiegelt somit den strategischen Fahrplan des Königreichs für die Zukunft: „Im Einklang mit der weitsichtigen Vision des Souveräns wird Marokko sein entschlossenes und beständiges Engagement für ein vereintes und prosperierendes Afrika fortsetzen, insbesondere durch den gegenseitigen Austausch seiner Erfahrungen, seines Fachwissens und seines Know-hows.“

